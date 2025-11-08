8 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế gần 7.200 tỷ đồng do bão Kalmaegi

(VTC News) -

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 7h ngày 8/11, bão số 13 và mưa lũ đã gây ra 5 người chết (Đắk Lắk 3, Gia Lai 2), 3 người mất tích (Quảng Ngãi) và 17 người bị thương (Quảng Ngãi 3, Gia Lai 8, Đắk Lắk 6).)

Làng chài ven biển tỉnh Gia Lai tan hoang sau bão số 13.

Thiên tai khiến 245 nhà bị sập (Quảng Ngãi 20 nhà, Gia Lai 200 nhà, Đắk Lắk 25 nhà); 26.226 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Quảng Ngãi 756 nhà, Gia Lai 21.111 nhà, Đắk Lắk 4.359 nhà).

21 tàu bị sóng đánh chìm (Quảng Ngãi 2, Đắk Lắk 4, Gia Lai 15); 44 tàu bị hư hỏng (Quảng Ngãi 2, Gia Lai 42) do mưa bão.

Về nông nghiệp, thủy sản, báo cáo nêu rõ, 54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 18ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại; 3.721 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ; 3.958 ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng; 118 con gia súc bị chết, cuốn trôi; 3.593 con gia cầm bị chết.

Theo ước tính ban đầu, bão số 13 và mưa lũ gây thiệt hại kinh tế khoảng 7.179 tỷ đồng, trong đó Đắk Lắk 2.179 tỷ, Gia Lai 5.000 tỷ đồng.

Liên quan đến sự cố hồ chứa nước Cay An (xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, UBND tỉnh đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án khắc phục khẩn cấp thấm, sạt trượt hồ chứa nước Cay An.

Đêm 7/11, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm đồng và Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường phương án đảm bảo an toàn hạ du (đã di dời 110 hộ dân/600 nhân khẩu vùng trũng thấp đến nơi an toàn; đóng cừ hộ chân đập; sáng 8/11 tiếp tục khoan phụt xử lý thấm).