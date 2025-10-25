7 lỗi thiết kế khiến phòng khách chật chội

(VTC News) -

Phòng khách là không gian trung tâm của ngôi nhà – nơi gia đình quây quần và đón tiếp khách. Tuy nhiên, nhiều người vô tình khiến căn phòng trở nên chật chội, bí bách chỉ vì những sai lầm khi thiết kế và bố trí nội thất.

Nội thất quá khổ

Nội thất quá khổ khiến căn phòng mất cân đối. (Ảnh: Room & Board)

Một trong những lỗi thường gặp nhất trong phòng khách là chọn sofa, bàn trà hoặc kệ tivi có kích thước quá lớn so với diện tích thực tế. Dù đồ nội thất to bản có thể tạo cảm giác sang trọng, nhưng trong không gian nhỏ, chúng lại chiếm phần lớn diện tích và khiến căn phòng mất cân đối.

Giải pháp là ưu tiên những món đồ nhỏ gọn, đa năng và có thiết kế đơn giản.

Kê đồ sát tường

Nhiều người cho rằng, kê toàn bộ bàn ghế, tủ kệ sát tường sẽ giúp căn phòng trông rộng hơn so với thực tế. Tuy nhiên, các chuyên gia nội thất cho rằng, việc ép đồ nội thất sát tường khiến không gian bị đóng khung. Đồng thời, mắt nhìn bị giới hạn bởi các bức tường, tạo cảm giác chật hẹp.

Vì vậy, hãy để sofa cách tường một khoảng nhỏ để tạo lối đi phía sau và sử dụng thảm lớn làm trung tâm của khu vực trò chuyện.

Quá nhiều đồ trang trí

Phòng khách không cần quá nhiều đồ để tăng tính thẩm mỹ. Treo quá nhiều tranh ảnh, tượng, lọ hoa hay đồ lưu niệm, vô tình khiến không gian trở nên rối mắt và chật chội hơn.

Thay vào đó, hãy chọn một vài điểm nhấn tinh tế – chẳng hạn một bức tranh lớn, bình cây xanh nhỏ hay chiếc đèn trần độc đáo – vừa đủ để tạo dấu ấn mà vẫn giữ sự thoáng đãng.

Quá nhiều ghế đơn

Không ít người cho rằng, dùng nhiều ghế đơn tốt hơn bộ ghế ngồi đặt trong phòng khách nhỏ. Trên thực tế, đây là sai lầm khiến căn phòng trông chật chội hơn.

Thay vào đó, hãy lựa chọn bộ ghế có kích thước phù hợp với căn phòng.

Tường và nội thất quá tối

Gam màu tối có thể mang lại cảm giác ấm cúng nhưng nếu lạm dụng sẽ khiến phòng khách nhỏ trở nên nặng nề và bí bách. Hãy ưu tiên các tông sáng như trắng, kem, be, ghi nhạt hoặc pastel. Những gam màu này giúp phản chiếu ánh sáng tốt hơn, “nới rộng” không gian thị giác và tạo cảm giác dễ chịu cho người ở.

Thiếu ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên giúp phòng khách như rộng hơn. (Ảnh: Home Beautiful)

Ánh sáng tự nhiên là yếu tố quan trọng giúp phòng khách trông rộng và có sức sống. Việc sử dụng rèm dày, cửa nhỏ hoặc bố trí đồ đạc che chắn ánh sáng sẽ khiến căn phòng tối và ngột ngạt.

Nếu không thể mở rộng cửa sổ, có thể tận dụng gương lớn hoặc vật liệu phản chiếu để khuếch tán ánh sáng. Đồng thời, nên bổ sung đèn trần, đèn tường hoặc đèn sàn để tăng chiều sâu cho không gian.

Lối đi thiếu khoa học

Nhiều người có thói quen đặt đồ nội thất sát nhau, khiến việc di chuyển trong phòng trở nên khó khăn. Phòng khách đẹp không chỉ ở thẩm mỹ mà còn ở sự tiện nghi.

Hãy đảm bảo lối đi thông thoáng, tránh đặt sofa hoặc bàn ở giữa luồng giao thông. Sắp xếp hợp lý giúp không gian vừa gọn gàng vừa dễ thở hơn.