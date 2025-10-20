5AM - Bạn đã sẵn sàng đón bình minh khác biệt?

(VTC News) -

Sau hai mùa tổ chức đầy ấn tượng, sự kiện âm nhạc lúc bình minh đầu tiên tại Việt Nam - 5AM do Vietnam Airlines phối hợp cùng SpaceSpeakers Group sẽ trở lại với mùa 3 tại Hoàng Thành Thăng Long.

5AM mùa mới với tên gọi “5AM Eye-Conic Ha Noi” mở ra hành trình “đánh thức giác quan” giữa lòng di sản, nơi người trẻ được kết nối với văn hóa và tìm thấy chính mình trong nhịp sống hiện đại của Thủ đô. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” do Vietnam Airlines và UBND Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

“5AM Eye-Conic Ha Noi” mở ra hành trình “đánh thức giác quan” giữa lòng di sản.

Ra mắt lần đầu vào tháng 1/2024, 5AM nhanh chóng khẳng định sức hút khác biệt khi thu hút hơn 1.000 khán giả tại TP.HCM tham gia các hoạt động thể chất và sáng tạo như chạy bộ, yoga, thiền định. Tiếp đó, mùa 2 tại Đà Lạt tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ với gần 2.000 người tham dự, hàng triệu lượt tương tác trực tuyến và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Qua hai mùa, Vietnam Airlines đã biến 5AM từ một sự kiện giải trí thành chiến lược thương hiệu dài hạn, khẳng định vị thế tiên phong của Hãng Hàng không Quốc gia trong việc kết nối văn hóa – nghệ thuật với trải nghiệm khách hàng.

Mùa 3 - “5AM Eye-Conic Ha Noi” đánh dấu bước phát triển mới, khi âm nhạc trở thành cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa bản sắc dân tộc và hơi thở trẻ trung. Trong tháng 11 này, Hà Nội sẽ được “đánh thức” bằng chuỗi hoạt động trải nghiệm đa tầng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong không gian mang đậm dấu ấn lịch sử của Hoàng Thành Thăng Long.

Dàn line-up của 5AM mùa 3 đã sẵn sàng khuấy động bầu không khí Hà Nội vào buổi sáng tinh mơ.

Mùa 3 mang đến trải nghiệm cá nhân hóa đầy mới mẻ, khắc họa một Hà Nội ‘mới mà quen’ trong ánh bình minh. Từ 5 giờ sáng, chuỗi hoạt động cùng Đối tác Wellness – Melia Hotels & Resorts mở đầu hành trình đánh thức cơ thể và tâm trí với Thái Cực Quyền, trải nghiệm không gian lounge cao cấp 5AM, pha chế cà phê Việt và đặc biệt là trải nghiệm Meet & Greet cùng các nghệ sĩ SpaceSpeakers tại phòng chờ Melia phối hợp cùng Vietnam Airlines Lounge – nơi âm nhạc kết nối cảm xúc và khơi dậy năng lượng tích cực cho ngày mới.

Bên cạnh đó, khu vực sáng tạo mở ra không gian để khán giả trải nghiệm cổ phục, làm giấy dó, cùng nhiều hoạt động thủ công truyền thống, giúp văn hóa Việt Nam được tiếp cận một cách sống động và gần gũi.

Những nghệ sỹ của SpaceSpeakers luôn tạo nên sức nóng của chương trình 5AM mỗi mùa.

Song song đó, hoạt động “Cuộc đua di sản’ trên Honda ICON e: mang đến hành trình khám phá văn hóa – lịch sử Hà Nội theo cách hoàn toàn mới. Theo đó, Honda Việt Nam sẽ tổ chức hoạt động sideline từ 5 đến 7 giờ sáng, đưa khán giả tham dự đi qua các địa điểm biểu tượng của Hà Nội để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất.

Với quy mô mở rộng lên tới 5.000 khán giả, gấp ba lần mùa trước, 5AM mùa 3 sẽ diễn ra từ 4h30 đến 12h00 ngày 1/11/2025, hứa hẹn trở thành điểm hẹn âm nhạc – văn hóa – du lịch độc đáo. Không chỉ mang đến một buổi sáng giàu cảm xúc, 5AM còn đón đầu xu hướng “du lịch âm nhạc” đang được giới trẻ toàn cầu yêu thích, góp phần vào hành trình trẻ hóa và xây dựng sự yêu thích cho thương hiệu Vietnam Airlines.

Các hoạt động thể thao, chạy bộ, nuôi dưỡng sức khỏe thể chất ngày càng được giới trẻ quan tâm.

Sự kiện nhận được sự đồng hành và tin tưởng của các nhà tài trợ và đối tác lớn như PVcomBank, Saigontourist Group, Melia Hotels & Resorts, Honda Việt Nam, AIA Vitality, BIODERMA, La Vie, Garmin,... nhằm mang đến cho khán giả một trải nghiệm đa tầng - vừa thư giãn, vừa đậm đà bản sắc Hà Nội.

Vé 5AM đã mở bán tại địa chỉ: “https://cticket.vn/event/5am-eyeconic-hanoi-2025”.

Với thông điệp “Bạn đã sẵn sàng đón bình minh khác biệt?”, “5AM Eye-Conic Ha Noi” hứa hẹn mang đến cho các bạn trẻ một buổi sáng đáng nhớ, nơi ánh sáng đầu ngày hòa quyện với âm nhạc, với lịch sử và cả bản sắc dân tộc.