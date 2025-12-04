5 khóa học giúp giáo viên tiếng Anh thành ứng viên sáng giá

(VTC News) -

Nắm bắt xu hướng đó, TESOL Simple Education (TSE) thiết kế 5 khóa học chuyên sâu, giúp giáo viên bứt phá năng lực, tự tin cạnh tranh và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Học viên TSE trong giờ dạy thử, rèn kỹ năng đứng lớp ngay từ những buổi học đầu tiên.

Khóa TESOL 100h/120h - Nền tảng vững chắc để tự tin đứng lớp

Khóa học này phù hợp cho giáo viên mới bắt đầu sự nghiệp giảng dạy. Học viên được trang bị kiến thức toàn diện về quản lý lớp học, thiết kế giáo án, phương pháp dạy 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) và 3 yếu tố ngôn ngữ (Ngữ pháp, Từ vựng, Ngữ âm).

Điểm nổi bật là 70% thời lượng thực hành trên lớp thông qua micro-teaching, hoạt động nhóm, trò chơi ngôn ngữ và phản hồi trực tiếp từ Trainer. Nhờ vậy, nhiều học viên sau khóa học đã tự tin ứng tuyển thành công vào các trung tâm lớn như Apollo, ILA, VUS...

Chứng chỉ TESOL 100h/120h được cấp bởi ALAP (Anh Quốc) và Madison (Hoa Kỳ) – hai tổ chức giáo dục uy tín.

Khóa TESOL 100h/120h chú trọng thực hành, giúp giáo viên mới nhanh chóng tự tin khi đứng lớp.

Khóa Đào tạo giáo viên dạy & luyện thi Starters - Movers - Flyers

Khóa học được thiết kế cho giáo viên muốn chuyên sâu luyện thi Cambridge English: Young Learners (YLE) cho trẻ em. Thay vì “luyện đề” khô khan, chương trình giúp giáo viên nắm rõ cấu trúc đề thi từng cấp độ, hiểu đặc điểm tâm lý lứa tuổi nhỏ, từ đó tạo ra những giờ học sinh động và giàu tương tác.

Nhờ phương pháp trò chơi ngôn ngữ, hoạt động nhóm và kỹ thuật khuyến khích giao tiếp, học viên nhỏ tuổi cảm thấy hứng thú và tự tin hơn khi bước vào kỳ thi thật.

Khóa Phương pháp dạy luyện thi IELTS

Nhiều giáo viên IELTS dù sở hữu chứng chỉ 7.5+ vẫn bối rối khi học viên mãi không tăng band. Vấn đề không nằm ở trình độ tiếng Anh, mà ở việc thiếu phương pháp giảng dạy bài bản. Khóa học này ra đời để giải quyết điều đó.

Giáo viên được trang bị 9 phương pháp giảng dạy hiện đại như Cognitive Approach cho Reading, Process Writing cho Writing, Psycholinguistics phá vỡ rào cản Speaking hay Top-down Processing phát triển Listening. Song song, học viên còn được huấn luyện kỹ năng thực chiến: Chấm bài chuẩn Examiner, thiết kế lesson plan theo từng band score, và xử lý tình huống khó trong lớp học.

Với 70% thời gian thực hành trong lớp tối đa 10 học viên, giáo viên thực sự làm chủ kỹ năng giảng dạy. Hoàn thành khóa học, học viên nhận chứng chỉ ALAP (Anh Quốc) có giá trị vĩnh viễn - một lợi thế lớn khi ứng tuyển vào các trung tâm IELTS uy tín.

Khóa học TESOL Leadership 250h - dành cho giáo viên hướng tới vai trò quản lý

Không ít giáo viên mong muốn bước lên vị trí cao hơn như quản lý đào tạo hay giám đốc học thuật, TESOL Leadership 250h được thiết kế cho mục tiêu này.

Nội dung tập trung vào: lãnh đạo đội ngũ giáo viên, thiết kế chương trình học, kiểm định chất lượng và quản lý đào tạo đội ngũ giáo viên. Điểm khác biệt là chương trình được đội ngũ Trainer trình độ thạc sĩ ấp ủ gần 5 năm, biên soạn kỹ lưỡng để cân bằng lý thuyết và ứng dụng.

Trong 12 buổi học chuyên sâu, với 60% thời lượng thực hành, học viên được trải nghiệm các tình huống quản trị thực tế, từ điều phối nhân sự đến đánh giá chất lượng đào tạo. Học viên nhận chứng chỉ TESOL Advanced 250h (Anh Quốc) - minh chứng uy tín cho năng lực quản lý sau khóa học.

Khóa Khởi nghiệp mở lớp tiếng Anh tại nhà

Khóa học đặc biệt dành cho giáo viên mong muốn xây dựng sự nghiệp độc lập. Học viên được hướng dẫn từ khâu lên kế hoạch mở lớp, thiết kế lộ trình học chuẩn CEFR, đến xây dựng thương hiệu cá nhân và chiến lược marketing tuyển sinh.

Học viên thảo luận kế hoạch vận hành trung tâm dưới sự hướng dẫn của Trainer.

Không dừng lại ở việc mở lớp, chương trình còn đào sâu bí quyết giữ chân học viên: chăm sóc trước - trong - sau khóa học, tạo cộng đồng gắn kết và biến học viên thành kênh giới thiệu tự nhiên. Điểm nhấn của khóa học là tính ứng dụng cao, từ thiết lập cơ sở vật chất, tổ chức workshop đến vận hành lớp học.

Với hơn 7.079+ học viên đã tốt nghiệp, TSE trở thành địa chỉ uy tín giúp giáo viên tiếng Anh nâng cao chuyên môn, mở rộng cơ hội và khẳng định vị thế nghề nghiệp. Nếu bạn muốn trở thành giáo viên thích ứng tốt với thế hệ mới, đừng bỏ lỡ 5 khóa học đang khai giảng với số lượng giới hạn.

Thầy cô quan tâm có thể tham khảo chi tiết tại: https://tse-tesol.edu.vn.