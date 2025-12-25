5 diễn viên nổi bật nhất màn ảnh Việt năm 2025

(VTC News) -

Điện ảnh Việt khởi sắc trong năm 2025 là bước đệm giúp nhiều diễn viên tỏa sáng. Bên cạnh những bộ phim có doanh thu cao, một số gương mặt nổi bật nhờ năng lực diễn xuất, sự quyết tâm với nghề.

Thái Hòa

Năm 2025, Thái Hòa giữ vững phong độ là "ngôi sao phòng vé" của điện ảnh Việt khi tham gia 2 bộ phim đều vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Anh thể hiện khả năng biến hóa từ vai người lính du kích anh hùng trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối sang vai một tên không tặc đầy mưu mô trong Tử chiến trên không.

Thành công của Tử chiến trên không khi vượt mốc 200 tỷ đồng tiếp tục khẳng định "thương hiệu" Thái Hòa. Diễn xuất của anh không chỉ là kỹ thuật mà còn là sự thấu cảm nhân vật sâu sắc, giúp anh giữ vững vị trí trung tâm trong mọi dự án tham gia.

Quang Tuấn

Tương tự Thái Hòa, Quang Tuấn được coi là bảo chứng về diễn xuất trong các bộ phim anh tham gia. Vốn được mệnh danh là "ông hoàng phim kinh dị", Quang Tuấn có một năm 2025 đầy đột phá khi dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Anh liên tục đóng chính trong 3 dự án trăm tỷ gồm Quỷ nhập tràng, Địa đạo và Truy tìm long diên hương.

Trong đó, vai diễn Tâm trong Truy tìm long diên hương đánh dấu lần đầu tiên anh chạm ngõ thể loại hành động thuần túy. Những pha lăn xả, võ thuật tự thực hiện thay vì dùng đóng thế đã cho thấy sự quyết tâm cao độ của anh với nghề.

Sự đa năng này giúp Quang Tuấn trở thành cái tên được các đạo diễn săn đón cho những dự án đa thể loại.

Ma Ran Đô

Được đánh giá là diễn viên trẻ nổi bật nhất trong năm 2025, Ma Ran Đô thành công ghi tên trong 3 bộ phim đều vượt mốc trăm tỷ gồm Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không và Truy tìm long diên hương.

Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, Ma Ran Đô còn ghi điểm bởi lối diễn xuất tự nhiên, tiết chế và khả năng tương tác cực tốt với các đàn anh như Thái Hòa, Quang Tuấn.

Việc liên tục xuất hiện trong loạt phim dẫn đầu phòng vé giúp anh thoát mác "hot boy" để khẳng định thực lực của một diễn viên điện ảnh thực thụ, trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ đầy triển vọng.

Steven Nguyễn

Sau nhiều năm nỗ lực, 2025 chính là thời điểm Steven Nguyễn thực sự "bước ra ánh sáng" nhờ siêu phẩm Mưa đỏ.

Vào vai Quang - nhân vật phản diện có tâm lý phức tạp, Steven Nguyễn đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Anh thành công đến mức dù đóng vai ác nhưng vẫn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả nhờ ngoại hình nam tính và ánh mắt biết nói.

Với doanh thu kỷ lục hơn 700 tỷ của Mưa đỏ, Steven Nguyễn hiện là cái tên bảo chứng cho sự thu hút của các vai diễn có chiều sâu và cá tính mạnh trên màn ảnh rộng. Nhiều khán giả mong đợi anh sẽ sớm có vai diễn ấn tượng tiếp theo, khi tên tuổi đang rất được săn đón.

Trâm Anh

Trong dàn diễn viên nữ, Trâm Anh được đánh giá là gương mặt mới tạo nên nhiều bất ngờ.

Từng tham gia nhiều bộ phim nhưng vai nữ tiếp viên Nhàn trong Tử chiến trên không được xem là cột mốc lớn trong sự nghiệp Trâm Anh. Cô không chỉ mang đến vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch của phụ nữ thập niên 70 mà còn lột tả được sự gan dạ, kiên cường của nhân vật giữa lằn ranh sinh tử.

Trâm Anh được giới chuyên môn đánh giá là "phát hiện mới" của điện ảnh Việt. Đầu năm 2026, cô tiếp tục được giao vai chính trong dự án Ai thương ai mến của đạo diễn Thu Trang.

Sự công nhận này là minh chứng cho thấy cô đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng "người mẫu đóng phim" để trở thành một diễn viên có tư duy và kỹ thuật tốt.