4 năm sau sạt lở kinh hoàng, người dân dưới chân núi Cấm vẫn ôm đồ đi ở nhờ

Cuộc sống người dân dưới chân núi Cấm, Gia Lai
Tròn 4 năm sau trận sạt lở tại núi Cấm thuộc xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai khiến nhiều ngôi nhà bị vùi lấp, nhưng hơn 70 hộ dân tại đây vẫn chưa thể di dời đến nơi ở mới an toàn theo chủ trương đã có từ lâu của UBND tỉnh Bình Định cũ.
Vết tích của vụ sạt lở gần 4 năm trước vẫn còn trong khi mùa mưa bão đang hoành hành và đổ bộ Gia Lai bất cứ lúc nào, khiến các hộ dân dưới chân núi Cấm luôn sống cảnh bất an khi 'chốn đi chưa đến, chốn về không yên'.
Gần 70 hộ dân đối diện nguy hiểm sạt lở dưới chân núi Cấm trông ngóng từng ngày để được di dời ra khu tái định cư mới, mong một giấc ngủ ngon, không thấp thỏm lo sợ sạt lở tái diễn bất cứ lúc nào.
Mặc dù một số hạng mục như chỉnh trị dòng chảy, xây dựng mương thoát nước để ngăn đất đá tràn xuống đã được thực hiện nhưng đây chỉ là một phần trong dự án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân dưới chân núi Cấm. Cảnh bỏ của chạy lấy người cứ lặp đi lặp lại mỗi khi mưa bão về suốt 4 năm qua.
Dưới chân núi Cấm, nhiều ngôi nhà của người dân đã xiêu vẹo và xuống cấp trầm trọng nhưng không thể sửa chữa vì kế hoạch di dời.
Những mái nhà qua thời gian chờ đợi ngày càng dột nát, phải căng bạt nhựa bên dưới khi mưa bão đến.
Khu vực này mặc dù đã được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhưng cuộc sống của người dân vẫn xoay quanh một chữ "sợ và nín thở chờ tai họa".
Bà Đinh Thị Liền (62 tuổi, thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến) chia sẻ, mỗi lần nghe tiếng sấm lớn là cả nhà chạy tháo thân. Ký ức kinh hoàng năm đó khi chứng kiến nhà cửa bị bùn đất tràn vào, hư hỏng nặng đã ám ảnh gia đình, chỉ cần nghe dự báo có mưa lớn là cả nhà lại thức trắng đêm, hoặc phải gói ghém đồ đạc đi ngủ nhờ ở nhà bà con cách xa chân núi.
Ông Lê Văn Sạn (65 tuổi), Bí thư Chi bộ thôn Chánh Thắng vừa chỉ tay lên những khối đá nứt nẻ trên cao vừa nói: “Chúng tôi không sợ đất sạt lở nhỏ nữa, mà sợ nhất là những hòn đá lớn, những khối đá cả tấn đó đã bị xói mòn, hổng chân. Nếu có mưa bão lớn đổ xuống thì việc lăn trúng nhà và mất mạng chỉ trong tíc tắc".
Bà Thái Thị Nại (72 tuổi) chia sẻ: "Giờ già rồi, đau ốm triền miên và cũng không đi nổi nữa, suốt 4 năm qua chờ đợi được về nơi ở mới, nhà cũ muốn sập rồi. Năm nào mưa bão về cũng hô hào đi sơ tán, mùa mưa bão năm nay không đi ở nhờ nữa đâu"
Trước đó đêm 13/11/2021, sau nhiều ngày mưa dầm, khoảng 35.000 m³ đất, đá, và bùn lầy cuồn cuộn đổ ập xuống, vùi lấp nhà cửa, vườn tược và đe dọa trực tiếp tính mạng của 117 hộ dân sinh sống tại đây.
Rất may vụ sạt lở không có thiệt hại về người. Sau đó, UBND tỉnh Bình Định đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại thôn Chánh Thắng về sạt lở núi Cấm.
Sau sạt lở, chính quyền tỉnh Bình Định (cũ) cũng ra chủ trương xây dựng khu tái định cư và di dời khẩn cấp cho 64 hộ dân, với tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng, giao cho UBND huyện Phù Cát (cũ) làm chủ đầu tư để sớm đưa người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Đến tháng 6/2024, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục có văn bản đồng ý để UBND huyện Phù Cát (cũ) bố trí, ổn định dân cư đối với 64 hộ dân vùng sạt lở núi Cấm đến khu tái định cư theo hình thức định cư tập trung.
Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiến thông tin, sự chậm trễ do vướng mắc nhiều khâu liên quan đến giải phóng mặt bằng như hoán đổi, đền bù đất nông nghiệp và thi công hạ tầng. Trước khi sáp nhập hành chính, huyện Phù Cát (cũ) đã tổ chức kiểm đếm và áp giá tài sản cho người dân. Tuy nhiên cơ cấu thay đổi, địa phương mới sẽ thực hiện lại sớm nhất có thể, về lâu dài, chỉ có khu tái định cư hoàn thiện mới mang lại sự yên tâm thực sự cho người dân.
