4 năm sau sạt lở kinh hoàng, người dân dưới chân núi Cấm vẫn ôm đồ đi ở nhờ

Ông Lê Văn Sạn (65 tuổi), Bí thư Chi bộ thôn Chánh Thắng vừa chỉ tay lên những khối đá nứt nẻ trên cao vừa nói: “Chúng tôi không sợ đất sạt lở nhỏ nữa, mà sợ nhất là những hòn đá lớn, những khối đá cả tấn đó đã bị xói mòn, hổng chân. Nếu có mưa bão lớn đổ xuống thì việc lăn trúng nhà và mất mạng chỉ trong tíc tắc".