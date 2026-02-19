3 nam doanh nhân tuổi Ngựa nổi tiếng trên thương trường Việt

(VTC News) -

Trên thương trường Việt, nhiều doanh nhân tuổi Ngọ đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, không chỉ bởi khối tài sản đáng nể mà còn bởi tầm nhìn, bản lĩnh và tinh thần tiên phong.

Doanh nhân Lý Quí Trung

Doanh nhân Lý Quí Trung - thế hệ thứ 2 của gia tộc Lý Quí - sinh năm 1966 (Bính Ngọ), là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực ẩm thực hiện đại. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò nhà sáng lập chuỗi Phở 24 - thương hiệu đã góp phần đưa món phở Việt ra thị trường quốc tế theo mô hình kinh doanh chuyên nghiệp.

Ông Lý Quí Trung không bước chân vào thương trường ngay từ khi còn trẻ. Năm 1985, ông thi trượt đại học nên xin vào làm nhân viên phục vụ bàn tại Khách sạn Đệ Nhất ở TP.HCM. Trong thời gian đó, ông trải qua nhiều vị trí, từ lau dọn, phục vụ bàn rồi đến trực tổng đài điện thoại, sau đó làm lễ tân cả ngày lẫn đêm.

Doanh nhân Lý Quí Trung

Năm 1990, ông Lý Qúi Trung sang Úc học tiếng Anh, sau đó tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Nhà hàng - Khách sạn tại Đại học Western Sydney. Ông lấy bằng thạc sĩ du lịch tại trường ĐH Griffith (Úc) vào năm 1994 và nhận bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ. Năm 2009, ông trở thành Giáo sư trẻ nhất châu Á tại Đại học Griffith. Năm 2016, ông tiếp tục được trường đại học Western Sydney University phong hàm Giáo sư Danh dự.

Năm 1995, ông trở về Việt Nam và làm việc trong ngành khách sạn và thực phẩm trước khi sáng lập ra An Nam Group. Ngoài hoạt động kinh doanh, ông còn là giáo sư thỉnh giảng và diễn giả trong nước lẫn quốc tế. Tại Việt Nam, ông giảng dạy ở nhiều trường đại học danh tiếng như Đại học Văn Lang, Đại học Kinh tế TP.HCM và RMIT Việt Nam.

Ngoài ra, doanh nhân Lý Quí Trung còn sáng lập thương hiệu nội thất Nhà Xinh và các thương hiệu ẩm thực nổi bật khác bao gồm: nhà hàng Maxim’s Nam An, nhà hàng Thanh Niên, nhà hàng An, nhà hàng An Viên, chuỗi café Gloria Jean's Coffees, cafe Ibox, Cafe Terrace, chuỗi tiệm bánh Breadtalk, kem Goody...

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), sinh năm 1978 (Mậu Ngọ), là con trai ông Trần Mộng Hùng - một trong những người sáng lập Ngân hàng ACB và bà Đặng Thị Thu Thủy - thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB.

Nam doanh nhân tốt nghiệp cử nhân 3 chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế vào năm 2000. Năm 2011, ông Trần Hùng Huy bảo vệ xong luận án tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ).

Chủ tịch HĐQT ACB, Trần Hùng Huy. (Ảnh: ACB)

Gia nhập ACB từ năm 2002, doanh nhân Trần Hùng Huy chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị vào năm 2012. Thời điểm đó, nam doanh nhân mới 34 tuổi, trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Nhận nhiệm vụ khi ngân hàng đang đối mặt với nhiều khó khăn và tuổi đời còn rất trẻ, ông Trần Hùng Huy nhận về không ít sự nghi ngờ. Nhưng sau đó, ông Trần Hùng Huy nhanh chóng chứng minh năng lực qua những cải thiện rõ rệt trong hoạt động của ngân hàng, đưa ACB trở thành một trong những ngân hàng thương mại lớn.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình - Nguyễn Hữu Đường

Ông Nguyễn Hữu Đường (còn gọi đại gia Đường 'bia') sinh năm 1954 (Giáp Ngọ). Ông từng có thời gian chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1979, sau khi xuất ngũ, ông Đường bắt đầu theo đuổi giấc mơ làm giàu.

Từ năm 1981, ông Đường kiếm sống bằng nghề chuyên chở thuê bia hơi bằng xích lô mỗi ngày. Suốt nhiều năm rong ruổi với nghề đạp xích lô, ông Đường tích lũy được một số tiền và nảy ra ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh. Cuối năm 1986, ông Đường quyết định mua đất thành lập Tổ hợp thương binh nặng Hòa Bình để tạo công ăn việc làm cho nhiều anh em đồng đội, trong đó có thương binh. Tổ hợp của ông làm nhiều nghề như làm nút chai cho nhà máy rượu đến sản xuất nước ngọt, nước đá, đóng bia...

Doanh nhân Nguyễn Hữu Đường. (Ảnh: Znews)

Năm 1988, tổ hợp chính thức chuyển sang mô hình nhà máy bia. Sau khi chuyển đổi mô hình nhà máy, năm 1993, tổ hợp đổi tên thành Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình. Đây cũng là sự kiện đánh dấu sự thành lập của một doanh nghiệp tư nhân sản xuất bia đầu tiên tại Hà Nội.

Dưới sự dẫn dắt của doanh nhân Nguyễn Hữu Đường, Hòa Bình Group đã từng bước mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực bất động sản, khách sạn, du lịch, y tế và năng lượng. Đáng chú ý, ông Đường gây tiếng vang khi đầu tư vào các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Hà Nội và nhiều địa phương khác. Đến nay, Tập đoàn Hòa Bình đã có hơn 3.000 lao động.