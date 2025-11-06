3 kíp bác sỹ phẫu thuật suốt 12 tiếng, cứu người bị chém đứt lìa 2 bàn tay

(VTC News) -

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa công bố thông tin về ca bệnh đặc biệt: Người đàn ông bị chém đứt lìa hai bàn tay trong vụ ẩu đả với hàng xóm được các bác sỹ cứu sống và nối tay thành công sau ca phẫu thuật kéo dài 12 giờ, được thực hiện theo quy trình báo động đỏ, có sự phối hợp của 3 ê-kíp y bác sỹ.

Bệnh nhân là anh P.T.C. (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào khoảng 23h ngày 16/10 trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương với các vết chém ở ngực, lưng và hai tay. Trong đó, một bàn tay đứt lìa hoàn toàn, bàn tay còn lại đứt gần lìa, chỉ còn dính một phần cầu da và xương.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động lực lượng từ các khoa Cấp cứu, Chấn thương Chỉnh hình và Gây mê Hồi sức phối hợp xử trí. Sau khi truyền máu, ổn định huyết động, họ nhanh chóng đưa thẳng bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.

Các bác sĩ phẫu thuật xuyên suốt 12 tiếng cứu lấy đôi bàn tay người bệnh. (Ảnh: BVCC)

BSCK1 Trần Phước Bình thuộc khoa Chấn thương Chỉnh hìn cho biết, đây là ca phẫu thuật rất phức tạp và căng thẳng. Ca mổ kéo dài suốt 12 tiếng với sự tham gia, phối hợp của 3 ê-kíp phẫu thuật.

Ê-kíp đầu tiên phụ trách xử lý ban đầu cho cả hai tay, bao gồm làm sạch vết thương, cố định xương và chuẩn bị cho giai đoạn vi phẫu. Đến rạng sáng, ê-kíp vi phẫu bàn tay tiếp nhận việc nối mạch máu, thần kinh và gân cho cả hai bàn tay.

Với bàn tay phải bị đứt gần lìa, các bác sĩ kết hợp xương và nối mạch máu, thần kinh dưới kính hiển vi. Việc nối bàn tay trái bị đứt lìa hoàn toàn khó khăn hơn do tổn thương phức tạp và tình trạng huyết động không ổn định. Có thời điểm ê-kíp phải mở lại vết mổ để nối lại mạch máu.

Đến 13h hôm sau, ca phẫu thuật kết thúc thành công, cả 2 bàn tay đều hồng, ấm và có tín hiệu sống tốt. Sau cuộc vi phẫu nối tay 10 ngày, bệnh nhân được ghép da bổ sung.

Hiện tại, sau một thời gian tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, theo dõi các chỉ số sinh hiệu, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, 2 bàn tay đều sống tốt. Anh đã được xuất viện.

Nói về các phương pháp xử trí ca bệnh này, bác sỹ Trần Phước Bình cho biết: "Kỹ thuật nối chi đứt lìa bằng vi phẫu là một dạng 'siêu phẫu' đòi hỏi tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại. Tại khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi tua trực đều có bác sỹ vi phẫu chi, nhờ đó có thể tiếp nhận và xử trí kịp thời những trường hợp đứt lìa chi thể phức tạp ngay sau khi tiếp nhận. Chỉ 1 tuần sau ca bệnh trên, bệnh viện tiếp nhận thêm nhiều ca đứt lìa ngón tay, bàn tay và bàn chân, tất cả đều được phẫu thuật nối liền thành công".

Theo ông, thời gian gần đây, các trường hợp chấn thương do ẩu đả được khoa tiếp nhận có xu hướng gia tăng, phần lớn liên quan đến mâu thuẫn sau khi sử dụng rượu bia. Không phải trường hợp nào cũng được điều trị thành công nếu trước đó bệnh nhân không được sơ cứu kịp thời và đúng phương pháp.

BS Bình khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn, việc sơ cứu đúng cách rất quan trọng. Bệnh nhân cần được cầm máu vết thương, nhanh chóng bảo quản phần chi đứt lìa bằng băng sạch, đặt trong túi nylon kín; cho túi vào thùng nước đá (không ngâm trực tiếp) và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng thực hiện vi phẫu.