27 dấu hiệu cho thấy bạn đã quá già, lỗi thời trong mắt thế hệ trẻ

(VTC News) -

Có thể bạn nghĩ mình vẫn trẻ trung và vô tư khi tự tin chạy quanh thị trấn trong chiếc quần tập yoga, gọi ly cà phê sữa quen thuộc và thoải mái nhắn tin bằng những biểu tượng cảm xúc rực rỡ. Nhưng theo chuyên gia về thương hiệu và văn hóa đại chúng Rebecca May (người Anh), những thói quen ấy lại chính là tín hiệu hé lộ rằng bạn đang già đi, ít nhất là trong mắt thế hệ trẻ.

Rebecca May chỉ ra 27 hành vi và thói quen lối sống cho thấy bạn đang bước vào vùng “lỗi thời” mà không hề hay biết. Bà gọi đây là những minh chứng tinh tế nhưng dễ thấy, từ cách bạn ăn uống, sử dụng công nghệ, thời trang cho đến những hành xử trong đời sống hàng ngày.

Một ví dụ điển hình: Nếu bạn phục vụ phô mai burrata trong bữa tiệc tối và cho rằng đó là đỉnh cao của sự tinh tế, thì rất tiếc, món này đã quá cũ. Hiện nay, stracciatella, loại phô mai mềm được ưa chuộng, mới là lựa chọn khiến giới sành ăn chú ý. Ngay cả khoai tây chiên vị nấm cục, món từng tạo trend, giờ cũng bị xem là lỗi thời.

Việc đọc Harry Potter chỉ vì sở thích riêng, hay gợi ý “xem Netflix và thư giãn” một cách nghiêm túc, theo Rebecca, cũng là những dấu hiệu rõ rệt cho thấy một khoảng cách thế hệ đã hình thành.

Thời trang cũng là “lời thú nhận” mạnh mẽ. Chiếc túi đeo hông Uniqlo từng gây bão giờ đã bị xem là món đồ lỗi mốt; tất tàng hình cũng không còn phù hợp thời đại khi xu hướng hiện nay là tất được nhìn thấy. Combo áo blazer và quần jean từng được xem là “smart-casual” nay đã không còn là lựa chọn hàng đầu.

Thậm chí, những người vốn tự hào về sự ngăn nắp của mình cũng có thể bị “điểm danh”. Rebecca cho rằng không gì khiến bạn trông già hơn việc khăng khăng in thẻ lên máy bay, hay tỉ mỉ lên kế hoạch lộ trình khi lái xe dù đã quá quen thuộc với đường đi.

Dưới đây là 27 dấu hiệu cụ thể mà Rebecca May liệt kê, những điều có thể khiến bạn giật mình nhận ra rằng mình đã không còn bắt nhịp với thế hệ trẻ như tưởng tượng.

Những dấu hiệu cảnh báo bạn đang già đi.

1. Bạn luôn lên kế hoạch lộ trình lái xe, kể cả khi biết đường, chỉ để “cho chắc”.

2. Khoai tây chiên vị nấm cục không còn là món “thời thượng”.

3. Burrata đã lỗi mốt, nhất là khi có thể mua dễ dàng ở siêu thị. Stracciatella mới là xu hướng phô mai hiện tại.

4. Mặc quần tập yoga cả ngày, món đồ này tiện lợi nhưng nay không còn thời trang.

5. Vẫn yêu thích truyện Harry Potter dù không phải kể chuyện cho con trước giờ ngủ.

6. Trả lời tin nhắn chỉ bằng biểu tượng cảm xúc, đặc biệt là icon mặt cười.

7. Dùng ốp lưng điện thoại mở ra như cuốn sách.

8. Gọi một ly cà phê sữa, món đồ uống đã mất đi sự hấp dẫn so với trước.

9. Đồ lót của bạn chỉ mua từ M&S.

10. Đi tất cổ ngắn, trong khi tất hiện nay được xem như món phụ kiện để khoe.

11. Thêm muối vào đồ ăn trước khi nếm, hành động bị xem là kém tinh tế.

12. Ám ảnh với túi đeo hông Uniqlo dù nó đã lỗi thời.

13. Gắn bó với đĩa than thay vì Spotify hoặc Apple Music.

14. Giữ lại thẻ lên máy bay đã in “cho chắc”.

15. Nói “đi uống chút gì đó” nhưng thực chất chỉ uống một ly rồi về trước 21h.

16. Quá hào hứng với một sản phẩm làm sạch mới như The Pink Stuff.

17. Nói câu “giới trẻ ngày nay”...

18. Tin rằng một chai rượu vang đỏ ngon sẽ thể hiện sự tinh tế.

19. Chụp ảnh màn hình mọi thứ thay vì dùng tính năng lưu trữ trên điện thoại.

20. Để ảnh con làm ảnh đại diện.

21. Sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc 2 trong 1 hoặc 3 trong 1.

22. Vẫn nói “Netflix và thư giãn” một cách nghiêm túc.

23. Mang theo túi mua sắm tái sử dụng “phòng khi cần”, thậm chí dùng như túi xách.

24. Nghĩ rằng “smart-casual” chỉ đơn giản là quần jean và áo blazer.

25. Kết hợp giày dép với túi xách theo kiểu truyền thống.

26. Vẫn dùng loại nước hoa từ thời đại học.

27. Cho rằng gọi nước máy ở nhà hàng là điều cần… xin lỗi.

Danh sách trên, theo Rebecca May, không nhằm “đả kích” bất kỳ ai mà đơn giản là phác họa cách thế hệ trẻ nhìn nhận những hành vi, thói quen và phong cách sống của người trưởng thành. Với nhịp sống thay đổi từng ngày, việc trở nên “lỗi thời” có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc nhận diện các dấu hiệu này có thể giúp mỗi người hiểu rõ hơn sự chuyển dịch của văn hóa đương đại và biết đâu, tìm thấy cơ hội để làm mới chính mình.