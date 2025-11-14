17 năm LOTTE MART: Cơ hội trúng thưởng ô tô và ngàn ưu đãi dành cho khách hàng

(VTC News) -

Kéo dài 14 ngày (từ 12 – 25/11), khi mua sắm tại hệ thống LOTTE MART toàn quốc, khách hàng có cơ hội tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng. Giải đặc biệt “LOTTE Dream 17” là 1 xe ô tô Hyundai Tucson trị giá 769 triệu đồng, cùng 17 giải tri ân trị giá 17 triệu đồng/giải là Thẻ quà tặng LOTTE MART có giá trị tương đương.

LOTTE MART tri ân lớn khách hàng dịp kỷ niệm 17 năm.

Chương trình rút thăm trúng thưởng có sự đồng hành của nhiều đối tác và nhãn hàng lớn như Cầu Tre, Bibigo, VitaDairy, Inochi, Ban Mê Gold Coffee, Morinaga Nutritional Foods, Ngọc Hạnh Bedding, Paysan Breton, Joyday, Tsubaki, L’Oréal Paris, C7, Fineline, Quảng Xuân,…

Trong thời gian này, khách hàng mua sắm tại LOTTE MART còn được tận hưởng chuỗi “siêu sale” giá tốt với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn: giảm giá đến 50%, mua 1 tặng 1, cùng mức giá đặc biệt dành cho 17 “siêu phẩm huyền thoại” và vô vàn ưu đãi “cực khủng” khác.

Riêng khách hàng thành viên được nhận những đặc quyền hấp dẫn, gồm ưu đãi lên đến 50%, mua 1 sản phẩm giá sốc khi hóa đơn đạt từ 500.000 đồng, “Siêu Coupon siêu rẻ” giảm sâu đến 50%, và chương trình giảm 17% trong 17 ngày (12-28/11), áp dụng tại hàng trăm gian hàng thời trang, mỹ phẩm, gia dụng, ẩm thực và giải trí.