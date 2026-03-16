17 năm 'Đồng hành - Tiến bước': T&T VM khẳng định vị thế bằng giá trị thực

Kỷ niệm cột mốc 17 năm thành lập với chủ đề “Đồng hành - Tiến bước”, T&T VM một lần nữa khẳng định triết lý: Sự phát triển bền vững phải bắt nguồn từ giá trị cộng hưởng giữa doanh nghiệp, đối tác và khách hàng.

Từ khát vọng giải quyết “nỗi đau” thị trường

Nhìn lại những ngày đầu thành lập, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư máy móc T&T ra đời giữa thời điểm ngành công nghiệp nặng Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng lại thiếu hụt các giải pháp kỹ thuật chuyên sâu.

Thị trường khi đó đối mặt với nhiều khó khăn: Hệ thống lọc tách sắt chưa tối ưu dẫn đến hư hỏng máy móc, băng tải kém chất lượng gây gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Thấu hiểu những “nỗi đau” đó, T&T VM đã chọn lối đi riêng khi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thiết bị thuần túy, mà tập trung vào giải pháp tư vấn kỹ thuật chuẩn xác. T&T xác lập giá trị cốt lõi dựa trên sự uy tín và tính chuyên nghiệp, giúp khách hàng giải quyết triệt để bài toán vận hành.

Nhờ sự kiên định đó, thương hiệu Băng tải Heesung và Thiết bị tách sắt TTVM do T&T cung cấp đã trở thành đối tác tin cậy trong các dự án quy mô lớn thuộc nhiều lĩnh vực trọng điểm như: sản xuất xi măng, khai thác than, khoáng sản, xuất khẩu dăm gỗ, công nghiệp thực phẩm,...

Đặc biệt, việc góp mặt trong chuỗi cung ứng vật tư cho các dự án công nghiệp quốc phòng là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực và sự uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

“Đồng hành” – Sợi chỉ đỏ kết nối niềm tin

Với T&T VM, khái niệm “Đồng hành” là sự cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động. Mọi chính sách về hàng hóa, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật đều xoay quanh lợi ích lâu dài của đối tác. T&T VM tin rằng, thành công thực sự của một nhà cung cấp không nằm ở doanh số bán hàng, mà ở việc giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí và đảm bảo dây chuyền vận hành trơn tru, bền bỉ.

Chính sự tận tâm và trách nhiệm đã giúp T&T VM xây dựng được mạng lưới đối tác chiến lược bền chặt, tạo nên một hệ sinh thái cộng hưởng cùng phát triển.

“Tiến bước” – Nâng tầm chất lượng cho tương lai

Bước sang tuổi 17, trước làn sóng chuyển đổi số và xu hướng hiện đại hóa công nghiệp toàn cầu, T&T VM xác định tầm nhìn “Tiến bước” với những mục tiêu chiến lược. Thương hiệu cam kết không ngừng nâng cao chất lượng, tư vấn chuyên sâu, tối ưu hóa dịch vụ hậu mãi,... để đáp ứng kịp thời, chính xác các dự án trọng điểm.

Việc nâng cấp năng lực phục vụ không chỉ để khẳng định vị thế của T&T, mà còn nhằm hỗ trợ khách hàng bắt nhịp với các cơ hội mới của nền kinh tế, cùng nhau vượt qua thách thức để chinh phục những đỉnh cao mới.

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập, T&T triển khai chương trình khuyến mại tri ân khách hàng với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn trong tháng 3. Đây là lời cảm ơn chân thành mà T&T gửi tới những đối tác, khách hàng đã tin tưởng và đồng hành suốt chặng đường phát triển 17 năm vừa qua.

Con người – Nội lực tạo nên sự bền vững

Sự vững vàng của T&T VM sau gần hai thập kỷ không thể thiếu vai trò của đội ngũ nhân sự giàu tâm huyết và giỏi chuyên môn. Tinh thần đoàn kết, đồng lòng “tiến bước” đã trở thành nét văn hóa đặc trưng, là tài sản quý giá nhất của công ty.

Nhân dịp kỷ niệm này, T&T VM một lần nữa khẳng định: Xây dựng một tập thể vững mạnh, tận tâm, đồng hành chính là cách tốt nhất để duy trì cam kết đồng hành cùng khách hàng. Mỗi nhân viên T&T không chỉ là một cán bộ kỹ thuật chuyên sâu hay tư vấn viên tận tâm, mà là một "người đồng hành" tin cậy của khách hàng trên mọi dự án, dây chuyền.

Tầm nhìn vươn xa

Tiếp bước hành trình 17 năm, T&T VM hướng tới mục tiêu trong 5-10 năm tới sẽ trở thành đơn vị cung ứng thiết bị công nghiệp top đầu khu vực.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng khát vọng vươn tầm sẽ là động lực để T&T VM tiếp tục viết nên những chương mới, kiến tạo thêm nhiều giá trị bền vững và đóng góp tích cực vào sự hưng thịnh của ngành công nghiệp Việt Nam.

