14 ngày chạy đua cứu sống cụ ông 80 tuổi sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng

Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nguy kịch vì nhiễm trùng đường mật

Bệnh nhân H.N.L (80 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đau bụng dữ dội vùng thượng vị, sốt cao, vàng da, vàng mắt kèm khó thở và mệt mỏi. Thời điểm nhập viện, các chỉ số sinh tồn đều ở mức báo động, huyết áp thấp, suy hô hấp nặng trên nền COPD, nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Đáng chú ý hơn, bệnh nhân đang điều trị một loạt bệnh lý nền nghiêm trọng như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh phổi mạn tính… khiến việc cấp cứu và điều trị càng trở nên phức tạp.

“Khi tiếp nhận bệnh nhân L, chúng tôi xác định đây là một ca cực kỳ nguy kịch. Vì vậy, ê-kíp cấp cứu lập tức cho thở oxy và hồi sức tích cực, một mặt khẩn trương làm kiểm tra, xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán nguyên nhân bệnh, đồng thời tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa để tìm ra giải pháp tối ưu nhất” - BSCKI Phạm Thị Ninh Vân, khoa ICU, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân L cho biết.

Ê-kíp bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc đang khẩn trương cấp cứu cho người bệnh.

Ngay sau khi có kết quả siêu âm và chụp MRI, bác sĩ nhanh chóng xác định túi mật có nhiều sỏi, viên lớn nhất khoảng 12mm, kèm bùn mật và dịch mủ quanh túi mật gây thâm nhiễm diện rộng. Đoạn thấp ống mật chủ bị tắc nghẽn do bùn mật, dẫn tới nhiễm trùng đường mật nặng.

Đặc biệt, chỉ số đánh giá mức độ viêm CRP của người bệnh tăng hơn 60 lần, chỉ số nhiễm khuẩn đặc hiệu PCT tăng gần 50 lần bình thường, các chỉ số đánh giá chức năng gan, thận đều ở mức báo động. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm túi mật hoại tử do sỏi, biến chứng nhiễm trùng đường mật nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và suy thận cấp.

“Bệnh nhân bị viêm túi mật cấp kéo dài không điều trị, dẫn tới hoại tử túi mật nghiêm trọng, kèm theo nhiều biến chứng nặng nề. Thêm vào đó, người bệnh còn mang trong mình nhiều bệnh lý nền khác khiến tình trạng sức khỏe trở nên vô cùng yếu, kém và dễ bị nhiễm trùng” - ThS.BS Nguyễn Hải Ánh - Khoa Nội Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc phân tích.

6 chuyên khoa phối hợp - 14 ngày chạy đua đưa cụ ông “thoát” nguy kịch

Ngay từ đầu, nhận định đây là ca bệnh rất nặng, các bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc đã tổ chức hội chẩn khẩn giữa nhiều chuyên khoa gồm ICU, Nội tiêu hóa, Ngoại Tiêu hóa, Gây mê hồi sức, Tim mạch và Nội tiết phối hợp điều trị, quyết tâm nhanh chóng đưa người bệnh qua cơn nguy kịch.

Để giải áp đường mật, ê kíp bác sĩ nội tiêu hóa đã thực hiện dẫn lưu đường mật qua da dưới hướng dẫn của siêu âm. Kết quả hút được 60ml dịch mủ, cặn bẩn, bước đầu cải thiện tình trạng nhiễm trùng.

Ê-kíp bác sĩ Nội Tiêu hóa - BVĐK Hồng Ngọc - thực hiện dẫn lưu đường mật qua da dưới hướng dẫn của siêu âm.

Sau dẫn lưu, các chỉ số xét nghiệm cải thiện, bệnh nhân được chuyển về khoa ICU để tiếp tục hồi sức tích cực và theo dõi sát các chỉ số viêm nhiễm, chức năng gan - thận, đái tháo đường, hô hấp,...

Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng nhiễm khuẩn đường mật, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, suy thận cấp,... của bệnh nhân đã được kiểm soát an toàn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật hoại tử.

“Phẫu thuật nội soi cắt túi mật là chỉ định cần thiết để giải quyết triệt để tình trạng viêm túi mật hoại tử và ngăn ngừa các biến chứng về sau. Đây cũng phương án điều trị tối ưu, vừa giúp bệnh nhân tránh được cuộc mổ mở nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa giảm đau đớn, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng” - TS.BS Đỗ Tuấn Anh - bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân chia sẻ.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện túi mật đã bị hoại tử nghiêm trọng, mạc nối và quai ruột đã bao bọc xung quanh, đòi hỏi phải xử lý nhanh chóng và cẩn thận. Nhờ kinh nghiệm xử lý của các bác sĩ và sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại, chỉ sau 60 phút can thiệp, toàn bộ túi mật viêm hoại tử đã được cắt bỏ an toàn và đưa ra ngoài thành công.

TS.BS Đỗ Tuấn Anh và ê-kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật hoại tử cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu sát sao. 4 ngày sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, có thể ăn uống, đi lại, sinh hoạt nhẹ nhàng và được ra viện.

“Tôi cảm thấy quá may mắn khi được các bác sĩ giỏi ở bệnh viện Hồng Ngọc tận tình cứu chữa. Sức khỏe của tôi bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, ăn uống ngon miệng, không còn đau bụng hay khó chịu gì nữa” - Bệnh nhân L vui mừng chia sẻ vào ngày ra viện.

Với quy trình cấp cứu - hồi sức - can thiệp - phẫu thuật được chuẩn hóa, cùng kinh nghiệm xử trí ca nặng của đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, BVĐK Hồng Ngọc là địa chỉ y tế uy tín để người dân thăm khám và điều trị hiệu quả các bệnh lý tiêu hóa - gan mật tụy.