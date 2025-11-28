Tin nóng

1 ngày sau hoả hoạn, tàn lửa vẫn âm ỉ ở công ty bỉm Bắc Ninh

Thứ Sáu, 28/11/2025 19:38:02 +07:00

(VTC News) - Gần một ngày sau khi nhà xưởng 4.000m² của Công ty cổ phần Đại Phát bị thiêu rụi toàn bộ, lửa vẫn âm ỉ cháy, lực lượng chức năng tiếp tục dập tàn.

Video: Lực lượng chức năng bơm nước dập tàn đám cháy.

1 ngày sau hoả hoạn, tàn lửa vẫn âm ỉ ở công ty bỉm Bắc Ninh - 1

Lúc 19h ngày 27/11, hỏa hoạn xảy ra ở xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Đại Phát, khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

1 ngày sau hoả hoạn, tàn lửa vẫn âm ỉ ở công ty bỉm Bắc Ninh - 2

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đưa 17 xe cứu hỏa cùng 110 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Đơn vị còn huy động thêm 10 xe chữa cháy của lực lượng chuyên ngành trong các khu công nghiệp và 2 máy xúc.

1 ngày sau hoả hoạn, tàn lửa vẫn âm ỉ ở công ty bỉm Bắc Ninh - 3

Đến gần 22h cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

1 ngày sau hoả hoạn, tàn lửa vẫn âm ỉ ở công ty bỉm Bắc Ninh - 4

Do vật liệu cháy chủ yếu là bông, bỉm, giấy, nhựa, lửa vẫn âm ỉ nên công tác dập tàn tiếp tục được triển khai vào hôm sau (28/11).

1 ngày sau hoả hoạn, tàn lửa vẫn âm ỉ ở công ty bỉm Bắc Ninh - 5

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, đến 15h ngày 28/11, tàn lửa vẫn cháy vẫn âm ỉ.

1 ngày sau hoả hoạn, tàn lửa vẫn âm ỉ ở công ty bỉm Bắc Ninh - 6

Lực lượng chức năng bơm nước dập tàn, ngăn nguy cơ bùng phát cháy trở lại.

1 ngày sau hoả hoạn, tàn lửa vẫn âm ỉ ở công ty bỉm Bắc Ninh - 7

Toàn bộ nhà xưởng sập hoàn toàn.

1 ngày sau hoả hoạn, tàn lửa vẫn âm ỉ ở công ty bỉm Bắc Ninh - 8

Hàng trăm tấn nguyên liệu cũng bị thiêu rụi.

1 ngày sau hoả hoạn, tàn lửa vẫn âm ỉ ở công ty bỉm Bắc Ninh - 9

Nguyên liệu (giấy) và thành phẩm (bỉm) nằm ngổn ngang, vương vãi.

1 ngày sau hoả hoạn, tàn lửa vẫn âm ỉ ở công ty bỉm Bắc Ninh - 10

Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau vụ việc, Công an tỉnh đã cử các lực lượng phối hợp với doanh nghiệp điều tra, làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại về tài sản.

Văn Chương
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn