Xử phạt 'siêu anh hùng Marvel' lái mô tô phân khối lớn không đội mũ bảo hiểm

(VTC News) -

Người đàn ông hoá trang thành 'siêu anh hùng Marvel' lái mô tô phân khối lớn không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08 - Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị lập biên bản xử phạt đối với trường hợp người mặc trang phục hóa trang nhân vật Deadpool điều khiển xe mô tô phân khối lớn vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Phòng CSGT Công an TP.HCM xử phạt người mặc trang phục Deadpool điều khiển mô tô phân khối lớn không đội mũ bảo hiểm, che biển số và không có giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 12/1, qua phản ánh của người dân, lực lượng chức năng ghi nhận hình ảnh một người mặc trang phục kín từ đầu đến chân, hóa trang thành nhân vật “siêu anh hùng Marvel” điều khiển mô tô phân khối lớn lưu thông trên đường Lê Lợi, phường Gò Vấp, không đội mũ bảo hiểm, biển số xe bị che khuất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh và đoạn clip liên quan, Đội CSGT Hàng Xanh xác minh, phối hợp Công an phường Gò Vấp làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Chiều cùng ngày, người điều khiển phương tiện trong đoạn clip đã được mời đến trụ sở Đội CSGT Hàng Xanh để làm việc. Tại đây, người này thừa nhận các hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện về các lỗi: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe máy; điều khiển xe gắn biển số bị che lấp; không có giấy phép lái xe. Tổng mức xử phạt đối với các hành vi trên là 12,5 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện, Đội CSGT Hàng Xanh cũng lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi: giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; không thực hiện đúng quy định về biển số xe, với tổng mức phạt 9,9 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn.