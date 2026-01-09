Xe tải vượt đường sắt thiếu quan sát, bị tàu hỏa tông bay xuống vệ đường

(VTC News) -

Thông tin Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và tàu hỏa khiến 2 người bị thương.

Tàu hỏa tông bay xe tải xuống vệ đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h45 ngày 9/1, tại nơi giao nhau giữa Km67 tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng với đường ngang dân sinh tự mở vào đất bãi Soi của thôn Minh Tân, thuộc xã Lai Khê (Hải Phòng).

Thời điểm này, tàu hỏa số hiệu HP1, đầu máy số hiệu 657 do lái tàu Hoàng Văn Đích (SN 1983, ở xã Văn Lâm, Hưng Yên) cầm lái, chạy hướng Hà Nội đi Hải Phòng. Đến vị trí trên, tàu hóa va chạm với xe tải BKS 15C - 397.06 do anh Vũ Ngọc Biển (SN 1989, trú tại xã Lai Khê, Hải Phòng) cầm lái. Trên xe tải chở theo Nguyễn Văn Huy (SN 1971, trú tại xã Lai Khê, Hải Phòng).

Cú tông khiến anh Huy và anh Biển bị thương, đầu máy tàu và xe ô tô hư hỏng, thiệt hại tài sản ước khoảng 70 triệu đồng.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và chất ma tuý đối với lái tàu và tài xế ô tô, cả hai không vi phạm.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do tài xế Vũ Ngọc Biển lái ô tô không chú ý quan sát khi qua đường tàu nên gây ra vụ tai nạn.

Đường ngang dân sinh có biển cảnh báo nhưng tài xế thiếu quan sát dẫn đến vụ tai nạn.

Cũng theo lực lượng CSGT, địa điểm xảy ra vụ tai nạn có sự bất cập của hạ tầng giao thông. Tại đây, đường dân sinh tự mở, có biển cảnh báo nhưng không có gác chắn hoặc người cảnh giới.

Lực lượng CSGT cũng đã lập biên bản làm việc ghi nhận bất cập và kiến nghị đóng đường ngang với đơn vị quản lý đường sắt, đường bộ và chính quyền xã Lai Khê.