Woori Bank Việt Nam ra mắt thẻ tín dụng cao cấp với vạn ưu đãi đặc quyền

(VTC News) -

Tháng 12/2025, Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (“Woori Bank”) thông báo ra mắt Thẻ tín dụng Woori VV Premium, sản phẩm nằm trong bộ sưu tập Thẻ VV - dòng thẻ với tính năng tích lũy nổi trội trong tất cả các sản phẩm thẻ tín dụng hiện hành của Woori Bank.

Thẻ tín dụng Woori VV Premium được thiết kế dành cho nhóm khách hàng cao cấp, đáp ứng nhu cầu ưu tiên trải nghiệm, tối ưu hóa đặc quyền và tận hưởng dịch vụ đẳng cấp. Đặc biệt, với khách hàng đang thuộc phân hạng khách hàng VIP của Woori Bank - Private Banking sẽ được ưu tiên mở thẻ dễ dàng cùng ưu đãi hoàn/miễn phí thường niên trong suốt thời hạn hiệu lực của thẻ.

Thẻ tín dụng Woori VV Premium được thiết kế dành cho nhóm khách hàng phân khúc cao với khả năng tích điểm đến 10% tại những lĩnh vực chi tiêu cao cấp.

Tích lũy 10% Golf, Làm đẹp, Ẩm thực, Khách sạn

Thẻ tín dụng Woori VV Premium được phát triển dựa trên thói quen chi tiêu của nhóm khách hàng thu nhập cao. Thẻ cung cấp cơ chế tích điểm ưu việt: Tích điểm 10% tại 4 lĩnh vực: Golf, Làm đẹp, Ẩm thực và Khách sạn với mức tích tối đa 500.000 điểm/lĩnh vực/tháng.

Bên cạnh đó, Chủ thẻ tiếp tục được Tích điểm 0,5% cho tất cả chi tiêu còn lại, không giới hạn số điểm tích lũy trong tháng.

Điểm tích lũy dễ dàng quy đổi thành tiền với thao tác đổi điểm nhanh gọn trên ứng dụng ngân hàng số Woori WON Vietnam (WON) hay các quà tặng khác theo quy định của Woori Bank từng thời kỳ.

Quà tặng dịch vụ cao cấp định kỳ hàng Tháng/Quý/Năm

Tận hưởng đặc quyền ưu đãi với chương trình quà tặng dịch vụ cao cấp định kỳ hàng Tháng/Quý/Năm.

Ngoài tính năng tích lũy điểm thưởng nổi bật, Chủ thẻ đạt mức chi tiêu tối thiểu theo quy định sẽ nhận bộ quà tặng đặc quyền tương ứng với từng mốc chi tiêu. Woori Bank mang đến trải nghiệm phòng chờ thương gia tại tất cả sân bay trên toàn quốc, giúp Quý khách hàng có thời gian nghỉ ngơi thư giãn trước giờ bay. Với mốc chi tiêu cao hơn, Quý khách có cơ hội trải nghiệm bữa ăn cao cấp Fine Dining tại các khách sạn hàng đầu; Lượt chơi Golf tại hơn 53 sân golf; Tặng đêm nghỉ dưỡng và Gói khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Sở hữu Thẻ Woori VV Premium, mỗi giao dịch không chỉ là chi tiêu, mà là bước tiến trên hành trình tận hưởng những đặc quyền xứng tầm. Woori Bank luôn trân trọng sự gắn bó và đó chính là cách ngân hàng tri ân khách hàng của mình.

Chương trình khuyến mãi ra mắt thẻ

Nhân dịp ra mắt giới thiệu sản phẩm mới, Woori Bank triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mở thẻ Woori VV Premium. Chỉ với tổng chi tiêu từ 10 triệu đồng trong 30 ngày đầu mở thẻ, khách hàng sẽ nhận một trong những quà tặng dịch vụ cao cấp bao gồm Vé phòng chờ sân bay/ Set trà chiều/ Golf voucher.

Chủ thẻ Woori VV Premium được tặng lượt trải nghiệm phòng chờ sân bay sang trọng, nơi mỗi phút chờ đợi đều trở nên thư thái và đáng giá.

Chương trình được áp dụng trong thời gian giới hạn và hướng đến việc mang lại trải nghiệm đẳng cấp ngay từ những giao dịch đầu tiên.

Cam kết mang lại giá trị thiết thực

Sự kiện ra mắt dòng thẻ tín dụng cao cấp Woori VV Premium đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình Woori Bank nâng cao chất lượng dịch vụ tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc mang đến những đặc quyền thiết thực, Ngân hàng còn khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng trong việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính đa dạng, an toàn và giàu giá trị.

Với định hướng phát triển bền vững và lấy trải nghiệm người dùng làm trọng tâm, Woori Bank sẽ tiếp tục mở rộng danh mục ưu đãi, hợp tác với nhiều đối tác cao cấp, cũng như nâng cấp các giải pháp công nghệ để phục vụ mọi nhu cầu tài chính của khách hàng hiện đại.

Dòng thẻ mới không chỉ là một phương tiện thanh toán, mà còn là minh chứng cho nỗ lực của Woori Bank trong việc mang lại trải nghiệm sống tiện nghi, linh hoạt và đẳng cấp cho cộng đồng khách hàng ngày càng đa dạng tại Việt Nam.