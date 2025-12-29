Vốn điều lệ của Vietbank vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) có vốn điều lệ chính thức đạt khoảng 10.769 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng vào tháng 12/2025. Với quy mô vốn mới, Vietbank chính thức gia nhập nhóm các ngân hàng có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng tại Việt Nam.

Vietbank có quy mô vốn hơn 10.000 tỷ đồng. (Ảnh: Đ.V)

Theo thông tin công bố, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được hồ sơ báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Vietbank theo Báo cáo số 113/2025/BC-VB ngày 25/12/2025. Theo đó, ngân hàng này đã phân phối thành công gần 256 triệu cổ phiếu cho cổ đông.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Vietbank phối hợp với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để hoàn tất các thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành theo đúng quy định hiện hành.

Toàn bộ phần vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được Vietbank bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng và mở rộng quy mô vốn hoạt động.

Cùng với việc nâng cao quy mô vốn, Vietbank đang triển khai các bước chuẩn bị cho kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu VBB sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo lộ trình dự kiến, cổ phiếu VBB sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết để giao dịch trên HoSE chậm nhất trong quý 1/2026. Việc chuyển sàn giao dịch được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính thanh khoản cho cổ phiếu, tăng mức độ minh bạch và mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.