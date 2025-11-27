Vịnh Xanh – dòng compound “phải có” trong danh mục tích sản của giới thượng lưu

(VTC News) -

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư bền vững hàng đầu của giới siêu giàu toàn cầu. Trong bối cảnh nguồn cung ngày càng hạn chế, BĐS coumpound Vịnh Xanh tại trung tâm khu Đông Hà Nội được xem như dòng tài sản “must-have” trong danh mục sở hữu của tầng lớp tinh hoa mới.

Giới nhà giàu chọn BĐS có giá trị tích sản

Trong thời đại “quiet luxury” (tạm dịch: sự xa xỉ thầm lặng), khi những người giàu nhất thế giới chọn lên tiếng bằng sự tinh giản tuyệt đối, bất động sản vẫn là ngôn ngữ quyền lực nhất. Báo cáo Thịnh vượng của Knight Frank cho thấy 1% những người giàu nhất thế giới vẫn tập trung dồn vốn vào địa ốc. Hơn 44% các văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office) trên toàn cầu sẽ tăng tỷ trọng đầu tư vào BĐS trong 18 tháng tới. Với họ, BĐS không chỉ là tài sản tài chính, mà là tuyên ngôn phong cách sống và thước đo đẳng cấp.

Tại Việt Nam, sự gia tăng nhanh chóng của giới trung lưu và thượng lưu cùng mức tăng trưởng tài sản dự kiến 125% trong thập kỷ tới đang tạo nên nhu cầu mạnh mẽ với các sản phẩm bất động sản cao cấp, hữu hạn và mang tính tích sản dài hạn.

Giới tinh hoa ngày nay không chạy theo sự phô trương mà tìm kiếm những giá trị bền vững vượt thời gian: riêng tư, cá nhân hóa, xanh, thông minh và an ninh an toàn. Bởi vậy, mô hình compound - khu biệt thự khép kín - nhanh chóng trở thành chuẩn mực, khi vừa đảm bảo tính biệt lập vừa mang đến hệ tiện ích phong phú và cộng đồng cư dân tinh chọn.

Không gian xanh là yếu tố cốt lõi. Giới thượng lưu không mặn mà với những khu đô thị chật hẹp mà hướng đến sự tinh tế trong từng trải nghiệm sống. Họ ưu tiên các đại đô thị có mật độ xây dựng thấp, cảnh quan hài hòa, công nghệ vận hành hiện đại nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh và riêng tư. Khảo sát CBRE cho thấy các dự án compound sở hữu diện tích xanh lớn, tiện ích đầy đủ và được vận hành bởi thương hiệu uy tín luôn nằm trong nhóm có tỷ lệ hấp thụ cao nhất.

Biệt thự, nhà phố compound Vịnh Xanh trong lòng đại đô thị Ocean City là lựa chọn đầu tư hấp dẫn của giới tinh hoa.

Tại Hà Nội, phía Đông đang là tọa độ được giới thành đạt lựa chọn cho thế hệ an cư kế tiếp, với các đại đô thị được quy hoạch bài bản và môi trường sống tinh lọc. Trong bức tranh ấy, Vịnh Xanh tại trung tâm Ocean City được xem là khu biệt thự nhà phố compound đắt giá bậc nhất, một quần thể khép kín đề cao sự riêng tư ở mức chuẩn mực, và mỗi căn biệt thự trở thành dấu ấn vị thế của chủ nhân.

Vịnh Xanh - tài sản danh giá cho thế hệ kế thừa

Vịnh Xanh được quy hoạch theo tiêu chuẩn compound khép kín, sở hữu hệ tiện ích độc bản với bộ ba đảo nội khu: đảo hồ bơi phong cách Caribbean, đảo gym ngoài trời và đảo BBQ VIP, tạo nên chuỗi trải nghiệm thượng hạng giữa thiên nhiên, đúng tinh thần “resort giữa phố”.

Vịnh Xanh hội tụ đầy đủ những giá trị của một tài sản danh giá.

Vị trí trung tâm trong lòng "phố biển" Ocean City đem lại cho cư dân Vịnh Xanh khả năng tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái all-in-one của Vingroup: hệ thống giáo dục Vinschool, đại học VinUni, y tế Vinmec, TTTM Vincom Mega Mall, tòa văn phòng TechnoPark cùng loạt tiện ích giải trí, thể thao và nghỉ dưỡng đẳng cấp như VinWonders, Grand World, Crystal Lagoon, bể bơi Olympics… Mọi nhu cầu của gia đình đa thế hệ đều được đáp ứng trong bán kính vài phút di chuyển, một đặc quyền mà ít dự án sở hữu.

Cư dân Vịnh Xanh dễ dàng hòa vào nhịp sống sôi động của thành phố biển Ocean City.

Vịnh Xanh còn được bảo chứng bởi mô hình vận hành compound chuẩn mực với an ninh đa lớp, quản lý chuyên biệt và cộng đồng cư dân tinh túy. Kiến trúc Địa Trung Hải hiện đại kết hợp với những dải xanh liên hoàn tạo thành một không gian an cư cân bằng giữa thẩm mỹ, tiện nghi và giá trị tinh thần.

Giá trị của Vịnh Xanh còn đến từ sự hữu hạn. Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản compound đang khan hiếm, mỗi sản phẩm tại Vịnh Xanh đều mang tính sưu tầm, càng giữ lâu càng quý. Đây là lựa chọn tích sản lý tưởng cho giới tinh hoa và thế hệ kế thừa.

Hiện nay, BĐS thấp tầng Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng giá mạnh với biệt thự đạt mức trung bình khoảng 282 triệu đồng/m², gấp đôi cùng kỳ 2024 và tăng trưởng tới 29%/năm giai đoạn 2020–2025. Đà tăng giá nhất quán chính là nền tảng để các sản phẩm compound hữu hạn như Vịnh Xanh tiếp tục tích lũy giá trị theo thời gian.

Cùng với đó, khu Đông Hà Nội đang hưởng lợi từ các công trình quy mô vùng sắp triển khai như Vành đai 4, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, sân vận động PVF, sân golf Trump International Hưng Yên, khu đại học – công nghiệp – logistics mới… Những động lực này tạo thêm biên độ tăng trưởng cho bất động sản có vị thế trung tâm như Vịnh Xanh.

Giới chuyên gia nhận định, các khu compound chuẩn quốc tế như Vịnh Xanh sẽ tiếp tục là tâm điểm của dòng tiền thông minh trong giai đoạn tới. Dòng sản phẩm vừa hữu hạn, vừa có tiêu chuẩn sống cao, lại đóng vai trò “trú ẩn giá trị” trong thời kỳ lạm phát và biến động tài chính sẽ luôn là tài sản có sức hấp dẫn bền bỉ với nhà đầu tư và giới siêu giàu.