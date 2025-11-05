VinFast tỏa sáng tại CNN Indonesia Awards với cú đúp giải thưởng quan trọng

(VTC News) -

Cuối tuần qua, VinFast được xướng tên với hai hạng mục quan trọng trong lễ trao giải CNN Indonesia Awards 2025: “Đổi mới xuất sắc trong giao thông điện bền vững” và “Đóng góp nổi bật cho phát triển năng lượng độc lập”.

Theo CNN Indonesia, hai giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực nổi bật của VinFast trong việc mang đến các giải pháp di chuyển xanh, bền vững, và phù hợp với thu nhập của người dân Indonesia. Hãng xe điện tới từ Việt Nam được đánh giá đã có đóng góp thực chất cho mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và tự chủ năng lượng.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, CEO VinFast Indonesia, đại diện nhận giải thưởng tại Lễ trao giải CNN Indonesia Awards 2025.

Nhà máy VinFast tại Subang, Tây Java, đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ sớm đi vào hoạt động. Những chiếc taxi điện do VinFast sản xuất - thuộc đội xe của Green SM (thương hiệu bản địa của GSM) – cũng dần trở thành cảnh tượng quen thuộc tại Jakarta và sắp xuất hiện tại nhiều khu vực khác.

CNN Indonesia nhận định VinFast không chỉ mang công nghệ xe điện sang thị trường Indonesia, mà còn tạo ra mô hình kinh doanh mới giúp người tiêu dùng tiếp cận phương tiện xanh dễ dàng hơn. Đài này đặc biệt lưu ý chương trình thuê pin dành cho mẫu xe VF 3 được đánh giá là bước đột phá, cho phép người dùng sở hữu xe điện với chi phí hợp lý, đồng thời được bảo dưỡng, sửa chữa và thay pin miễn phí nếu dung lượng sạc giảm dưới 70%.

Giải pháp này, theo CNN Indonesia, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận xe điện cho tầng lớp trung lưu, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp địa phương mạnh dạn đổi mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

“Với tầm nhìn tạo dựng một tương lai bền vững cho tất cả mọi người, Công ty không ngừng đổi mới để mang đến những dòng xe điện thân thiện với môi trường và dễ tiếp cận hơn cho cộng đồng”, CNN Indonesia đánh giá.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, CEO VinFast Indonesia, bày tỏ niềm tự hào khi nhận giải và khẳng định cam kết đồng hành cùng đất nước vạn đảo trong hành trình chuyển đổi năng lượng. “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng chính phủ hướng đến chuyển đổi sang giao thông xanh. VinFast sẽ tiếp tục lớn mạnh cùng Indonesia bằng cách tạo thêm nhiều việc làm”, ông nói tại sự kiện CNN Indonesia Awards 2025 diễn ra hôm 31/10.

Mẫu xe VF 6 đang được mở bán tại Indonesia.

CNN Indonesia Awards là một trong những giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên tại Indonesia, do kênh truyền hình tin tức hàng đầu nước này tổ chức. Sự kiện được xem là nền tảng tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật giúp thúc đẩy sự phát triển của Indonesia, xứng đáng là tấm gương và cảm hứng cho mọi người.

Được tổ chức từ năm 2018, giải thưởng quy tụ sự quan tâm của giới lãnh đạo, doanh nghiệp lớn và truyền thông Indonesia, qua đó trở thành thước đo uy tín cho những nỗ lực mang lại tác động tích cực cho đất nước xứ vạn đảo.