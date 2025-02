Về Bắc Hà xem lễ hội Nhảy lửa của người Dao đỏ

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc tối 15/2, ông Trần Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai), cho biết: Festival cao nguyên trắng Bắc Hà với chủ đề “Nghiêng say mùa Xuân” là sản phẩm do UBND huyện Bắc Hà xây dựng nhằm chào mừng Xuân Ất Tỵ 2025; khởi động cho một năm du lịch của huyện Bắc Hà.

Ông Trần Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai), phát biểu khai mạc.

Bắc Hà mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút du khách đến với Bắc Hà… để Bắc Hà thực sự là một điểm đến đáng nhớ.

Khai mạc Festival cao nguyên trắng Bắc Hà với chủ đề “Nghiêng say mùa Xuân” năm 2025 và Lễ hội nhảy lửa dân tộc Dao đỏ xã Nậm Đét.

Khi đến với mảnh đất cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai), du khách được chiêm ngưỡng lễ hội Nhảy lửa của dân tộc Dao đỏ xã Nậm Đét. Đây là một nghi lễ truyền thống đã được bảo tồn, lưu giữ và phát triển, ngày càng có nhiều thế hệ trẻ người Dao có tinh thần học hỏi kế thừa, trở thành nét đẹp văn hóa tinh thần độc đáo của đồng bào dân tộc vùng cao.

Lễ Nhảy lửa của dân tộc Dao đỏ xã Nậm Đét (Bắc Hà, Lào Cai) với ý nghĩa cầu may mắn, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu bình an, hạnh phúc cho người dân trong cả năm.

Ngay sau lễ khai mạc với các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc của người dân Bắc Hà, du khách được thưởng thức phần lễ Nhảy lửa của đồng bào dân tộc Dao đỏ.

Lễ Nhảy lửa (tiếng Dao còn gọi là Pút tồng) thường được tổ chức trong những ngày đầu năm âm lịch từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng Giêng, với ý nghĩa xua đi những điều không may mắn, cầu may, cầu tài lộc, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu mọi sự bình an trong năm.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp, lễ hội Nhảy lửa được tổ chức với quy mô cấp huyện nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, với những nét văn hóa tinh thần phong phú và độc đáo, đây vừa có ý nghĩa giáo dục lòng can đảm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vừa chứa đựng niềm tin, hướng cộng đồng tới những điều tốt đẹp.

Du khách được ngắm, chụp ảnh với những đồi hoa mận trắng xóa.

Việc tổ chức lễ hội Nhảy lửa của đồng bào dân tộc Dao đỏ xã Nậm Đét nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà và du khách về tham gia chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao của Festival cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2025 với chủ đề “Nghiêng say mùa Xuân”.

Lễ hội được tổ chức với mong muốn góp phần tôn vinh thêm những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây, nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống trong đời sống tinh thần và đời sống tâm linh...

Năm nay, Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc được tổ chức ngay từ đầu xuân như: Hội báo xuân; trưng bày ảnh sắc màu cao nguyên trắng; các lễ hội truyền thống… Trong thời gian tới, trên địa bàn huyện Bắc Hà sẽ tiếp diễn các hoạt động văn hóa, thể thao: Lễ hội sắc mận Cao nguyên trắng 2025 tại xã Tả Van Chư; lễ hội hoa lê, thưởng thức chè cổ thụ tại xã Hoàng Thu Phố; Giải leo núi chinh phục đỉnh núi 3 mẹ con; Giải Việt dã truyền thống…