Ukraine đồng ý đề xuất hòa bình của Mỹ, Nga chưa lên tiếng

(VTC News) -

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Ukraine đồng ý với thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga, chỉ còn "một số chi tiết nhỏ" chưa được giải quyết.

Phát biểu khi Bộ trưởng Lục quân Mỹ được cho là đang ở Abu Dhabi để họp với các quan chức Nga về đề xuất của chính quyền Trump, vị quan chức này cho biết: "Vẫn còn một số chi tiết nhỏ cần được giải quyết, nhưng người Ukraine đã đồng ý với một thỏa thuận hòa bình".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của Mỹ dường như đi xa hơn lập trường công khai của các quan chức Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Ukraine, Rustem Umerov, cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky sớm tới Washington, D.C., để hoàn thiện thỏa thuận vào “thời điểm phù hợp sớm nhất” trong tháng này.

“Phái đoàn của chúng tôi đã đạt được sự thống nhất về các điều khoản cốt lõi của thỏa thuận được thảo luận tại Geneva”, ông Umerov viết trên mạng xã hội.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ - do Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll dẫn đầu được cho là đang gặp gỡ đại diện Nga tại Abu Dhabi.

“Các cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi và chúng tôi vẫn lạc quan. Bộ trưởng Driscoll luôn phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng và các cơ quan liên quan của Mỹ trong suốt tiến trình này”, người phát ngôn Jeff Tolbert cho biết.

Phái đoàn Mỹ có mặt tại bàn đàm phán từ tối thứ Hai, với mục tiêu “đạt được nền hòa bình lâu dài” thông qua kế hoạch 28 điểm do chính quyền Trump đề xuất.

Theo kế hoạch này, Ukraine sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ, giới hạn quy mô quân đội và cam kết không gia nhập NATO. Đổi lại, Kiev sẽ nhận được bảo đảm an ninh và nguồn tài chính tái thiết.

Tổng thống Donald Trump trước đó đã đặt hạn chót vào Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) để đạt được thỏa thuận.

Nga chưa có bình luận với thông tin của quan chức Mỹ. Gần nhất, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối giải thích thêm về lập trường của Moskva về các cuộc đàm phán đang diễn ra. Ông nói với các nhà báo hôm 25/11 rằng "không thể bình luận" trong bối cảnh mà ông gọi là "cơn sốt loạn thông tin".

Các quan chức Nga phản ứng khá hạn chế đối với các cuộc đàm phán về thỏa thuận hòa bình mà Mỹ đề xuất.