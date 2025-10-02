Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/10: Cự Giải rủng rỉnh, Thiên Bình cẩn thận

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 3/10 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên về 12 chòm sao Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 3/10/2025 cho thấy Bạch Dương trải qua một ngày vận trình không khả quan. Sự lo lắng và áp lực có thể khiến bạn hành động vội vàng, hấp tấp dẫn đến những sai sót không đáng có. Kết quả là những thành quả bạn nỗ lực đạt được có nguy cơ bị ảnh hưởng tiêu cực, khiến bạn cảm thấy tiếc nuối.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 3/10/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên giữ bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định, tránh nóng vội để giảm thiểu rủi ro và đạt hiệu quả tốt hơn trong công việc.

Sự nghiệp: Bạch Dương có thể gặp khó khăn trong việc tập trung và xử lý công việc do tâm trạng bất ổn. Cần tránh quyết định vội vàng để hạn chế sai sót.

Tài lộc: Tình hình tài chính khá ổn định, tuy không có nhiều biến động lớn, bạn vẫn nên chú ý quản lý chi tiêu hợp lý.

Tình duyên: Có những trăn trở trong chuyện tình cảm khiến Bạch Dương cảm thấy buồn bã và hoài nghi về mối quan hệ hiện tại. Hãy cố gắng trao đổi thẳng thắn với người ấy để hiểu và thông cảm hơn.

Sức khỏe: Bạch Dương đang có dấu hiệu không khỏe, đặc biệt là các vấn đề về xương khớp. Nên bổ sung vitamin D qua chế độ ăn uống để hỗ trợ sức khỏe xương.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 3/10/2025 cho thấy Kim Ngưu đối mặt với một số khó khăn khi những chuyện không vui trong quá khứ bất ngờ được gợi lại. Điều này khiến bạn cảm thấy khó chịu và phân tâm, ảnh hưởng đến tinh thần cũng như hiệu quả làm việc.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 3/10/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên tránh những hành động thiếu cân nhắc, giữ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ trước khi quyết định để không gây thêm rắc rối không cần thiết.

Sự nghiệp: Kim Ngưu không có nhiều cơ hội thể hiện năng lực dù sở hữu nhiều ý tưởng sáng tạo. Hãy kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để bộc lộ khả năng của mình.

Tài lộc: Tình hình tài chính có phần đi xuống, bạn cần thận trọng trong chi tiêu và có thể sẽ phải cân nhắc vay mượn để giải quyết một số vấn đề cấp bách.

Tình duyên: Chuyện tình cảm là điểm sáng giúp Kim Ngưu có thêm sức mạnh tinh thần. Mối quan hệ với gia đình và bạn bè hài hòa, mang đến sự an ủi và chia sẻ quý giá.

Sức khỏe: Sức khỏe của bạn ổn định, không có dấu hiệu nghiêm trọng nào, tuy nhiên vẫn cần chú ý giữ gìn để duy trì trạng thái tốt nhất.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 3/10/2025 cho thấy Song Tử cần chú ý tiết chế cảm xúc, tránh nóng nảy gây ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ xung quanh. Dù công việc khá bận rộn và có thể phải tăng ca vào buổi tối, bạn vẫn cần giữ sự tập trung để xử lý mọi việc nhanh chóng và hiệu quả.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 3/10/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên cân nhắc chi tiêu cẩn thận, nên dành ra một khoản tiết kiệm để dự phòng những trường hợp bất ngờ trong tương lai. Đồng thời, đừng để những lo lắng về gia đình làm mất tập trung, hãy giữ bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

Sự nghiệp: Song Tử sẽ phải đối mặt với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự kiên trì và tập trung cao độ. Giữ được bình tĩnh và không để cảm xúc chi phối sẽ giúp bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tài lộc: Tài chính hiện khá dư dả, tuy nhiên bạn nên cân nhắc tiết kiệm và chi tiêu hợp lý để không gặp khó khăn về sau.

Tình duyên: Có thể có một vài lo lắng nhỏ liên quan đến gia đình, nhưng đừng quá căng thẳng. Hãy dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân yêu để củng cố mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, nhưng đừng quên giữ gìn thể lực khi phải làm việc nhiều giờ và cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 3/10/2025 cho thấy Cự Giải có một ngày khá thuận lợi, không phải lo lắng quá nhiều về công việc hay tiền bạc. Vận trình tài lộc vượng phát, giúp bạn thoải mái hơn trong chi tiêu nhưng cần cẩn trọng để tránh tiêu xài quá đà.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 3/10/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên duy trì sự tỉnh táo và tiết chế trong các quyết định chi tiêu. Đồng thời, bạn nên dành thêm thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình để giữ gìn hòa khí và gắn kết các mối quan hệ thân thiết.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển suôn sẻ, các kế hoạch và hợp tác đều đi đúng hướng nhờ sự năng động và tinh thần trách nhiệm của bạn. Đây là lúc bạn gặt hái thành quả từ những nỗ lực đã bỏ ra.

Tài lộc: Tài chính dư dả, tiền bạc rủng rỉnh mang lại cảm giác an tâm. Tuy nhiên, Cự Giải nên cân nhắc chi tiêu hợp lý để duy trì sự ổn định lâu dài.

Tình duyên: Gia đình yên ấm, các hiểu lầm trước đó được hóa giải. Người độc thân có thể tận hưởng những giây phút lãng mạn, ấm cúng bên người thương trong không gian riêng tư, không cần phô trương vẫn giữ được sự ngọt ngào.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần tích cực giúp bạn duy trì năng lượng trong suốt ngày dài.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 3/10/2025 cho thấy Sư Tử có một ngày may mắn với tài lộc gõ cửa, mọi việc thuận lợi và suôn sẻ. Công việc được tiến hành theo đúng kế hoạch, bạn nên mạnh dạn thực hiện các dự định bởi thành công đang ở rất gần.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 3/10/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên tiếp tục phát huy năng lượng tích cực, đồng thời quan tâm đến việc làm phúc thiện để tăng thêm phúc đức cho bản thân. Đây cũng là thời điểm thích hợp để lên kế hoạch di chuyển, thay đổi nơi làm việc hay chốn ở nếu có ý định, vì mọi sự thay đổi đều thuận lợi.

Sự nghiệp: Công việc thăng tiến rõ rệt, các dự án được đánh giá cao và nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Đây là lúc bạn nên tận dụng thời cơ để phát triển bản thân và mở rộng mạng lưới quan hệ.

Tài lộc: Tiền bạc đến dễ dàng nhờ công sức và sự nhạy bén trong làm ăn. Nếu có lời mời hợp tác, bạn nên cân nhắc đồng ý để mở rộng cơ hội sinh lời. Tuy nhiên, giữ thái độ hòa nhã và khéo léo trong giao tiếp sẽ giúp bạn tránh được hiểu lầm không đáng có.

Tình duyên: Có tin vui trong chuyện tình cảm, mối quan hệ gia đình và bạn bè cũng trở nên gắn bó hơn. Sự ấm áp và quan tâm của Sư Tử giúp các mối quan hệ thêm phần bền chặt.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn giúp bạn duy trì năng lượng tích cực trong suốt ngày làm việc.

Xử Nữ (23/8 – 3/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 3/10/2025 cho thấy Xử Nữ cần phải thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao, vì hôm nay có nhiều thị phi có thể ảnh hưởng đến bạn. Việc giữ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ trước khi nói sẽ giúp bạn tránh được những hiểu lầm không đáng có.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Sáu 3/10/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên chú ý kiểm soát lời nói và hành động của mình, đặc biệt là trong giao tiếp với đồng nghiệp và bạn bè. Hãy giữ sự khiêm tốn và tránh gây xung đột để giữ gìn hòa khí trong các mối quan hệ.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra tương đối ổn định, dù có vài khó khăn nhỏ nhưng bạn vẫn có thể xử lý nhờ sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao. Nên tập trung vào các kế hoạch dài hạn và tránh tranh cãi không cần thiết.

Tài lộc: Tài chính vững vàng, bạn có thể thoải mái chi tiêu cho sở thích cá nhân hoặc đi chơi cùng bạn bè. Đây cũng là lúc bạn nên cân nhắc đầu tư cho bản thân, như sắm sửa trang phục mới hoặc trải nghiệm dịch vụ chất lượng.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có dấu hiệu cần lưu ý, có thể xuất hiện người thứ ba hoặc những hiểu lầm nhỏ trong mối quan hệ. Hãy dành thời gian quan tâm và trò chuyện nhiều hơn với nửa kia để tránh những rạn nứt không mong muốn.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, nhưng bạn nên duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý và tránh làm việc quá sức để giữ tinh thần minh mẫn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/10: Cự Giải rủng rỉnh, Thiên Bình cẩn thận

Thiên Bình (3/10 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/10/2025 cho thấy Thiên Bình cần phải rất cẩn thận trong mọi việc bạn làm. Có thể bạn sẽ gặp phải một số tình huống khá nguy hiểm hoặc khó lường, vì thế đừng nóng vội hay hấp tấp đưa ra quyết định mà chưa suy nghĩ kỹ.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Sáu 3/10/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình hãy giữ thái độ hòa đồng, thân thiện với mọi người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp. Việc xây dựng mối quan hệ tốt sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái, tạo nên môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ rất nhiều cho sự thành công trong công việc.

Sự nghiệp: Công việc cần sự cẩn trọng và chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Bạn nên tránh những quyết định vội vàng, đồng thời phát huy tinh thần hợp tác để đạt hiệu quả cao hơn trong dự án chung.

Tài lộc: Tài chính ổn định, tuy không có nhiều biến động lớn nhưng cũng không nên chủ quan trong chi tiêu, duy trì thói quen quản lý tiền bạc hợp lý sẽ giúp bạn an tâm hơn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm vô cùng thuận lợi và êm đẹp, bạn nhận được sự quan tâm và yêu thương từ người thân và nửa kia. Đây là nguồn động viên lớn giúp Thiên Bình giữ được tinh thần lạc quan và hăng say trong cuộc sống.

Sức khỏe: Chú ý bảo vệ làn da khi ra ngoài, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Hãy sử dụng kem chống nắng phù hợp để tránh bị tổn thương bởi tia UV, đồng thời giữ gìn sức khỏe tổng thể bằng chế độ sinh hoạt khoa học.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/10/2025 cho thấy Bọ Cạp có một ngày thành công rực rỡ với nhiều thành quả như ý trong công việc. Bạn thể hiện sự thông minh, sáng suốt và quyết đoán, nhờ đó mà các kế hoạch được triển khai thuận lợi, nhận được sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Sáu 3/10/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên cân bằng thời gian giữa công việc và chuyện tình cảm. Nếu bạn tiếp tục giữ thái độ kiểm soát hoặc bảo thủ trong các mối quan hệ, rất có thể sẽ tạo ra khoảng cách và dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Hãy học cách thả lỏng, mở lòng hơn để tình cảm được bền vững và phát triển.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Bạn có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng và ghi điểm với người xung quanh nhờ sự tập trung và quyết tâm cao độ.

Tài lộc: Tài chính ổn định, thu nhập tốt nhờ vào khả năng kiếm tiền và quản lý tài chính hiệu quả. Bạn không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc, hãy duy trì tinh thần chăm chỉ để ngày càng phát triển hơn nữa.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có vài khúc mắc nhỏ do bạn có xu hướng kiểm soát, nên cần chủ động hơn trong việc lắng nghe và thấu hiểu đối phương để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp.

Sức khỏe: Sức khỏe duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân để duy trì năng lượng cho ngày dài.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 3/10/2025 cho thấy Nhân Mã có thể sẽ phải đối mặt với một vài thử thách không mong muốn trong công việc. Những lời đồn đại vô căn cứ hoặc sự ganh ghét từ người xung quanh dễ khiến bạn bị hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Dù vậy, bạn hoàn toàn có thể vượt qua nhờ bản lĩnh và sự linh hoạt vốn có.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Sáu 3/10/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên giữ tinh thần tỉnh táo, không nên phản ứng quá cảm xúc trước những thị phi không đáng. Hãy chọn cách hành xử điềm tĩnh, khéo léo để “lấy tĩnh chế động” và chứng minh thực lực của mình qua hành động thay vì lời nói.

Sự nghiệp: Dù gặp áp lực hoặc rắc rối do người khác gây ra, nhưng bạn vẫn giữ vững tinh thần và khả năng giải quyết vấn đề tốt. Lời khuyên là không nên đối đầu gay gắt, hãy chọn cách khôn ngoan hơn để bảo vệ hình ảnh của mình.

Tài lộc: Tình hình tài chính tạm ổn định. Có thể bạn sẽ có một khoản thu nho nhỏ từ công việc phụ hoặc được hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, đừng chủ quan chi tiêu, nhất là khi có nhiều khoản cần thanh toán.

Tình duyên: Đào hoa vượng, chuyện tình cảm thăng hoa. Người độc thân dễ gặp được đối tượng phù hợp trong các cuộc gặp gỡ xã giao hoặc qua bạn bè giới thiệu. Người đã có đôi có cặp cũng có khoảng thời gian ngọt ngào, êm ấm.

Sức khỏe: Thể trạng tốt, tinh thần ổn định dù môi trường xung quanh có phần áp lực. Nên dành thêm thời gian để vận động nhẹ nhàng hoặc thư giãn cuối ngày nhằm giữ năng lượng tích cực.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/10/2025 cho thấy Ma Kết có một ngày làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và cầu toàn như thường lệ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sẽ gặp phải một vài rắc rối không đáng có xuất phát từ những hiểu lầm hoặc sự đố kị từ người khác. Sự nỗ lực của bạn là điều ai cũng nhìn thấy, nhưng đôi khi lại khiến người xung quanh ganh ghét.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 3/10/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, tránh phản ứng nóng nảy hay đôi co. Sự điềm đạm và chuyên nghiệp sẽ là "áo giáp" bảo vệ bạn trước thị phi không đáng có. Việc bạn cần làm là tiếp tục tập trung vào mục tiêu dài hạn của mình và không bị ảnh hưởng bởi những chuyện vụn vặt.

Sự nghiệp: Bạn hoàn toàn có khả năng xử lý tốt công việc được giao, thậm chí còn gặt hái một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, môi trường xung quanh hơi nhiễu loạn bởi các mối quan hệ không mấy tích cực. Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin hoặc giao tiếp nơi công sở.

Tài lộc: Thu nhập tạm ổn, tuy nhiên bạn có xu hướng tiêu tiền để giải tỏa cảm xúc hoặc chi cho những thứ không thực sự cần thiết. Cân đối lại ngân sách là điều cần thiết lúc này.

Tình duyên: Vận tình cảm là điểm sáng trong ngày của Ma Kết. Người độc thân có cơ hội thể hiện lòng mình với người đang thầm thương trộm nhớ. Người đã có đôi trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào, hiểu nhau nhiều hơn, mối quan hệ thêm phần bền chặt.

Sức khỏe: Cơ thể có phần mệt mỏi do căng thẳng tâm lý, nhưng không có gì đáng lo nếu bạn biết cách nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý. Nên dành một buổi tối nhẹ nhàng để cân bằng lại năng lượng.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/10/2025 cho thấy Bảo Bình đối mặt với một vài rắc rối nhỏ trong công việc, nhưng nhìn chung không quá nghiêm trọng. Đây là lúc bạn cần phát huy sự sáng tạo và khả năng xoay chuyển tình huống vốn có để biến thách thức thành cơ hội. Sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên hoặc đối tác.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 3/10/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình hãy cẩn trọng trong từng quyết định, đặc biệt khi liên quan đến các kế hoạch dài hạn. Một chút chủ quan hay hấp tấp có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội tốt. Hãy chú ý đến chi tiết và luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, kể cả khi gặp áp lực.

Sự nghiệp: Bạn có thể cảm thấy hơi lúng túng trong việc xử lý các nhiệm vụ mới hoặc những yêu cầu bất ngờ từ cấp trên. Tuy nhiên, đừng để sự lo lắng lấn át, thay vào đó, hãy nhờ sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm. Sự kiên nhẫn và thái độ cầu thị sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách.

Tài lộc: Nguồn thu nhập của Bảo Bình khá ổn định. Bạn có thể nhận thêm việc bên ngoài hoặc được thưởng do thành tích tốt trước đó. Đừng quên trích ra một phần để tiết kiệm hoặc đầu tư nhỏ lẻ, đây là bước đi khôn ngoan cho tương lai.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ngập tràn màu hồng. Với người độc thân, đây là thời điểm lý tưởng để mở lòng và chủ động hơn trong giao tiếp. Nếu đang trong mối quan hệ, bạn và đối phương có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, gắn kết. Một lời nói nhẹ nhàng, một hành động quan tâm nhỏ cũng đủ để "giữ lửa" cho tình yêu.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng nên chú ý đến vấn đề ngủ nghỉ. Bảo Bình đang khá bận rộn nên có thể bỏ bữa hoặc thiếu ngủ, điều này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và năng lượng tổng thể. Hãy cố gắng cân bằng lịch trình và đừng quên bổ sung vitamin cho cơ thể.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/10/2025 cho thấy Song Ngư đang ôm đồm khá nhiều việc, nhưng lại chưa thực sự đánh giá đúng khả năng của bản thân. Một số kế hoạch có thể vượt quá năng lực hoặc nguồn lực hiện tại, dễ dẫn đến mệt mỏi, stress nếu bạn cố gắng quá sức mà không có sự hỗ trợ phù hợp.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 3/10/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy biết tự lượng sức mình. Đây không phải là lúc bạn nên một mình gánh vác mọi thứ. Hãy học cách làm việc nhóm, tận dụng sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc người có kinh nghiệm. Khi có sự chung tay, mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sự nghiệp: Bạn có tham vọng tiến xa hơn trong sự nghiệp, nhưng hôm nay nên đi chậm lại để nhìn rõ hướng đi của mình. Những lời khuyên từ người đi trước sẽ rất hữu ích, đặc biệt là khi bạn đang có xu hướng “đơn phương độc mã”. Đừng ngại chia sẻ để nhận lại những đóng góp tích cực.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định và có chiều hướng khởi sắc. Dù các khoản lợi nhuận đến không lớn nhưng đều đặn, tích tiểu thành đại. Đừng xem thường cơ hội nhỏ, chỉ cần kiên trì, bạn sẽ đạt được mục tiêu tài chính dài hạn. Nếu có ý định hợp tác đầu tư, hãy cân nhắc kỹ nhưng cũng đừng bỏ qua cơ hội nếu cảm thấy tiềm năng.

Tình duyên: Về chuyện tình cảm, Song Ngư nên chú ý giữ khoảng cách với người khác giới nếu đã có đôi. Một vài hành động vô tình có thể khiến đối phương hiểu lầm, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Hãy đặt gia đình và sự chân thành lên hàng đầu nếu muốn mối quan hệ được bền lâu. Với người độc thân, cơ hội tình cảm chưa rõ ràng, nhưng nếu mở lòng đúng lúc, bạn có thể đón nhận điều bất ngờ.

Sức khỏe: Sức khỏe của Song Ngư khá tốt. Tuy nhiên, bạn cần điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt để tránh tình trạng thức khuya, bỏ bữa. Cân bằng lại giữa công việc và nghỉ ngơi sẽ giúp bạn duy trì năng lượng và tinh thần tích cực trong suốt cả ngày.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 3/10/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.