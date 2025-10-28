Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/10: Xử Nữ khó khăn, Nhân Mã áp lực

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 28/10 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Xử Nữ tránh thị phi và giữ bình tĩnh; Nhân Mã cân nhắc kỹ trước chi tiêu, đầu tư.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/10/2025 cho thấy Bạch Dương có một ngày tràn đầy năng lượng tích cực và may mắn. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là trong công việc và tài chính. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, có nhiều cơ hội phát triển bản thân và nhận được sự chú ý từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 28/10/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên tận dụng năng lượng tốt này để hoàn thành các dự án còn dang dở và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Đồng thời, đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe để duy trì phong độ ổn định.

Sự nghiệp: Ngày hôm nay, sự nghiệp của Bạch Dương tiến triển thuận lợi. Bạn có thể nhận được những cơ hội thăng tiến hoặc dự án quan trọng. Hãy mạnh dạn đưa ra ý tưởng sáng tạo, khả năng được ghi nhận là rất cao.

Tài lộc: Bạch Dương có cơ hội kiếm tiền từ công việc chính lẫn các dự án phụ. Nếu bạn đang đầu tư hoặc kinh doanh, khả năng sinh lời là rất khả quan. Hãy cẩn thận với các khoản chi tiêu lớn, nhưng đừng quá lo lắng.

Tình duyên: Bạch Dương độc thân có cơ hội gặp gỡ người mới, trong khi những ai đang có đôi có cặp sẽ tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên người ấy. Một kế hoạch hẹn hò hoặc dã ngoại cuối tuần sẽ giúp tình cảm thêm gắn kết.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, năng lượng dồi dào. Hãy duy trì thói quen tập luyện thể thao và chế độ ăn uống cân bằng để giữ phong độ tốt. Một chút thiền hoặc yoga cũng giúp tinh thần thư thái hơn.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/10/2025 cho thấy Kim Ngưu gặp phải một ngày vận trình không thuận lợi. Cục diện tương hại khiến nhiều kế hoạch bị trì hoãn hoặc gặp trở ngại bất ngờ. Bạn cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động, tránh các xung đột không đáng có, đồng thời chú ý tới các mối quan hệ xã giao để không bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 28/10/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên bình tĩnh đối mặt với các khó khăn, kiên nhẫn và giữ tinh thần lạc quan. Việc chú ý tới chi tiết, cẩn trọng trong công việc và thể hiện sự quan tâm chân thành tới người thân, nửa kia sẽ giúp bạn giảm bớt những tác động tiêu cực trong ngày.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay gặp một số trở ngại do thị phi hoặc sự hiểu lầm. Kim Ngưu nên tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng, tránh tham gia vào tranh luận hoặc xử lý các vấn đề ngoài tầm kiểm soát. Đây cũng là cơ hội để bạn học cách kiên nhẫn và xử lý khéo léo các tình huống khó.

Tài lộc: Hôm nay không nên đưa ra các quyết định đầu tư lớn hoặc chi tiêu bừa bãi. Nên tập trung vào quản lý nguồn lực hiện có và theo dõi sát các cơ hội kiếm tiền từ các nguồn quen thuộc.

Tình duyên: Kim Ngưu cần chú ý tới cảm xúc của nửa kia, tránh hiểu lầm vì những lời nói vô tình. Một cuộc trò chuyện chân thành và sự quan tâm đúng mực sẽ giúp cải thiện mối quan hệ. Người độc thân có thể cảm thấy khó khăn trong việc tạo ấn tượng, cần kiên nhẫn.

Sức khỏe: Sức khỏe tổng thể ổn, nhưng cần chú ý tới căng thẳng tinh thần. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và duy trì chế độ ăn uống hợp lý. Tập thể dục nhẹ nhàng hoặc thiền sẽ giúp bạn cân bằng năng lượng.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/10/2025 cho thấy Song Tử thận trọng trước những tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh. Có những kẻ tiểu nhân đang âm thầm tìm cơ hội gây trở ngại, vì vậy sự bình tĩnh và suy xét cẩn thận là yếu tố quan trọng giúp bạn vượt qua mọi tình huống. Mặt khác, vận trình tình cảm lại mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp Song Tử cân bằng tinh thần và cảm thấy ấm áp hơn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 28/10/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên tránh những quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc hoặc đầu tư trong ngày hôm nay. Hãy giữ bình tĩnh, kiểm tra thông tin kỹ càng trước khi hành động và tập trung vào các công việc đã có kế hoạch sẵn. Đồng thời, đừng quên dành thời gian chăm sóc tình cảm với người thân, người ấy để củng cố các mối quan hệ.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay tiến triển ổn định nhưng Song Tử cần chú ý tới những chi tiết nhỏ để tránh sai sót. Kẻ tiểu nhân có thể tìm cách lợi dụng sơ hở, vì vậy hãy làm việc cẩn trọng, giữ mối quan hệ đồng nghiệp hài hòa và suy xét kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Tài lộc: Tài chính hôm nay không thuận lợi, có nguy cơ mất mát nếu hành động vội vàng. Không nên đầu tư hoặc chi tiêu lớn. Tốt nhất hãy quản lý nguồn tiền hiện có và tập trung vào các cơ hội an toàn, tránh rủi ro không cần thiết.

Tình duyên: Song Tử nhận được sự quan tâm và động viên từ người ấy, mang lại cảm giác yên tâm và ấm áp. Đây là thời điểm tốt để bày tỏ tình cảm và củng cố mối quan hệ, những cử chỉ nhỏ cũng có thể tạo nên sự gắn kết sâu sắc. Người độc thân có thể nhận được những tín hiệu quan tâm đáng chú ý từ đối phương.

Sức khỏe: Sức khỏe tổng thể ổn định, tinh thần tốt, tuy nhiên, cần chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tránh căng thẳng. Các hoạt động thể dục nhẹ nhàng hoặc thiền định sẽ giúp Song Tử duy trì năng lượng tích cực và tinh thần minh mẫn.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/10/2025 cho thấy Cự Giải nhận được nhiều tin vui về tài chính nhờ những nỗ lực trước đó. Vận trình sự nghiệp tiến triển thuận lợi, cơ hội thăng tiến hoặc ghi nhận thành quả rõ rệt. Tuy nhiên, mặt tình cảm lại không được như ý, dễ xảy ra mâu thuẫn hoặc căng thẳng với nửa kia.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 28/10/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên cân bằng giữa công việc và chuyện tình cảm. Hãy dành thời gian lắng nghe và chia sẻ với người thân hoặc nửa kia để hàn gắn mối quan hệ. Về tài chính, đây là thời điểm thích hợp để lập kế hoạch quản lý chi tiêu hoặc đầu tư thông minh, tránh phung phí.

Sự nghiệp: Cự Giải làm việc hiệu quả, đạt được nhiều kết quả khả quan. Các dự án hoặc nhiệm vụ quan trọng có khả năng được ghi nhận, tạo động lực cho những bước tiến tiếp theo. Tuy nhiên, cần duy trì sự tập trung để tránh bị phân tâm bởi các vấn đề cá nhân.

Tài lộc: Tài chính dồi dào, có cơ hội nhận thưởng hoặc lợi nhuận từ những công việc, dự án trước đây. Đây là thời điểm tốt để lập kế hoạch tiết kiệm, đầu tư hoặc mua sắm hợp lý, tận dụng nguồn tiền một cách hiệu quả.

Tình duyên: Cự Giải và nửa kia dễ xảy ra tranh cãi hoặc hiểu lầm, gây áp lực tinh thần. Cần lắng nghe, chia sẻ và nhẫn nại để hàn gắn mối quan hệ. Người độc thân có thể cảm thấy cô đơn hơn, nên tập trung vào các mối quan hệ bạn bè để cân bằng cảm xúc.

Sức khỏe: Sức khỏe ở mức trung bình, cần chú ý giảm căng thẳng, nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ, yoga sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 28/10/2025 cho thấy Sư Tử có một ngày vận trình khá ổn định nhưng tài lộc chỉ ở mức trung bình. Công việc tiến triển bình thường, không nên đặt mục tiêu quá lớn để tránh rủi ro. Đây cũng là thời điểm thuận lợi cho các kế hoạch di chuyển, đi xa hoặc thay đổi chỗ ở, tuy nhiên cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 28/10/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên tập trung vào những công việc đang có, giải quyết vấn đề tiền bạc một cách thẳng thắn và nhanh chóng, đồng thời tận dụng cơ hội để bày tỏ tâm tư trong tình cảm. Tránh nóng vội, mưu sự lớn lao hay chần chừ, điều này sẽ giúp bạn giảm phiền toái và đạt được kết quả thuận lợi.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra ổn định, không có biến động lớn. Sư Tử nên hoàn thành những nhiệm vụ đang thực hiện và tránh mở rộng kế hoạch quá sức. Các dự án liên quan đến di chuyển, công tác hoặc thay đổi môi trường làm việc sẽ có lợi nếu được chuẩn bị kỹ càng.

Tài lộc: Tài chính ở mức trung bình, không có cơ hội sinh lời lớn trong hôm nay. Sư Tử nên tránh mưu tính kế hoạch kiếm tiền lớn hoặc đầu tư mạo hiểm. Quản lý chi tiêu cẩn thận và giải quyết các vấn đề tài chính một cách nhanh chóng, minh bạch sẽ giúp duy trì nguồn thu ổn định.

Tình duyên: Vận trình tình cảm thuận lợi, đặc biệt với những Sư Tử độc thân. Đây là ngày thích hợp để bày tỏ tình cảm hoặc tiến tới mối quan hệ mới. Với những người đã có đôi, nên tạo cơ hội để chia sẻ tâm tư, tránh để khoảng cách hay hiểu lầm nảy sinh.

Sức khỏe: Sức khỏe tổng thể tốt, tinh thần lạc quan, tuy nhiên, cần duy trì thói quen sinh hoạt điều độ và nghỉ ngơi hợp lý để tránh căng thẳng hay mệt mỏi kéo dài. Các hoạt động thể chất nhẹ nhàng hoặc đi dạo sẽ giúp Sư Tử thư giãn tinh thần.

Xử Nữ (23/8 – 28/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/10/2025 cho thấy Xử Nữ gặp nhiều khó khăn và trở ngại, ảnh hưởng đến hầu hết các mặt của cuộc sống. Công việc bị trì trệ do xung đột quan điểm với đồng nghiệp hoặc cấp trên, trong khi tài chính không ổn định, dễ phát sinh chi tiêu ngoài dự kiến. Vận khí tổng thể kém, cần thận trọng trong mọi quyết định và hành động.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 28/10/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên giữ bình tĩnh, tránh tranh cãi và xa rời những thị phi nơi công sở. Chú trọng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt với những người có tiền sử bệnh tim mạch, tiêu hóa hoặc thiếu máu. Hãy ưu tiên giải quyết những việc quan trọng từng bước, không nên nóng vội hay mạo hiểm về tài chính.

Sự nghiệp: Công việc gặp nhiều trở ngại, dự án hoặc nhiệm vụ khó hoàn thành đúng tiến độ. Xử Nữ nên giữ thái độ kiên nhẫn, hạn chế tranh luận với đồng nghiệp và tránh tham gia vào những vụ tranh chấp nội bộ để bảo vệ uy tín bản thân.

Tài lộc: Tiền bạc khó tụ, dễ phát sinh chi tiêu ngoài kế hoạch. Tránh những quyết định đầu tư hay mua sắm lớn, tập trung quản lý ngân sách hiện có và ưu tiên những khoản chi cần thiết.

Tình duyên: Chuyện tình cảm tương đối ổn định nhưng cần nhẫn nại và thấu hiểu lẫn nhau. Xử Nữ nên tránh những tranh cãi không cần thiết, đồng thời dành thời gian quan tâm, chia sẻ với người thân hoặc nửa kia để duy trì sự hòa hợp.

Sức khỏe: Vận khí kém ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể, đặc biệt là các vấn đề về tim mạch, tiêu hóa hoặc thiếu máu. Hãy nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống điều độ, và đi khám nếu xuất hiện bất thường để phòng ngừa rủi ro.

Thiên Bình (28/10 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/10/2025 cho thấy Thiên Bình có một ngày đầy may mắn, đặc biệt trong công việc. Năng lực đàm phán, thuyết phục và khả năng xử lý tình huống giúp bạn tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp và đối tác. Tuy nhiên, vẫn nên cẩn trọng với những đồng nghiệp có xu hướng ganh ghét, tránh vướng vào tranh chấp không cần thiết.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 28/10/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên tập trung vào nhiệm vụ chính, giữ bình tĩnh trước mọi thử thách, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để bảo vệ sức khỏe và duy trì tinh thần minh mẫn.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi, Thiên Bình dễ nhận được sự đánh giá cao nhờ khả năng thuyết phục và xử lý tình huống. Tuy nhiên cần giữ khoảng cách với những đồng nghiệp có xu hướng ganh ghét để tránh thị phi.

Tài lộc: Tài chính ổn định, may mắn trong các cơ hội kiếm tiền hoặc đầu tư nhỏ. Thiên Bình nên tận dụng vận khí tốt để thực hiện những kế hoạch đã định, nhưng vẫn cần cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định chi tiêu lớn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ngọt ngào và hài hòa. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp, còn người có đôi có cặp nên dành thời gian quan tâm, chia sẻ để gắn kết hơn với nửa kia.

Sức khỏe: Sức khỏe không được tốt lắm do lao lực hoặc căng thẳng. Thiên Bình nên dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức để giữ đầu óc và tinh thần thoải mái.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/10/2025 cho thấy Bọ Cạp cần chú ý hơn trong công việc. Dù đã chuẩn bị kế hoạch kỹ càng, nhưng vẫn có khả năng phát sinh rắc rối khiến bạn lúng túng và khó xử lý kịp thời. Những bất ngờ này đòi hỏi Bọ Cạp phải giữ bình tĩnh, suy xét kỹ càng và sẵn sàng nhờ sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm để tìm ra phương án giải quyết hiệu quả nhất.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 28/10/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống điều độ. Về tình cảm, hãy dành thời gian chăm sóc và chia sẻ với người thân yêu, vì sự quan tâm chân thành sẽ giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Sự nghiệp: Công việc có thể gặp những tình huống bất ngờ, cần sự bình tĩnh và nhờ sự giúp đỡ từ người đáng tin cậy. Tránh quyết định vội vàng để hạn chế thiệt hại.

Tài lộc: Tài chính ổn định ở mức khá, nhưng không nên đầu tư mạo hiểm hay chi tiêu lớn trong ngày hôm nay. Tập trung vào việc quản lý tài chính hợp lý sẽ mang lại hiệu quả.

Tình duyên: Chuyện tình cảm thuận lợi, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp. Người có đôi nên chú ý quan tâm và chia sẻ để củng cố tình cảm, tránh hiểu lầm nhỏ gây xung đột.

Sức khỏe: Cảm thấy mệt mỏi do áp lực công việc. Cần nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể, điều chỉnh chế độ ăn uống thanh đạm, tránh đồ cay nóng và nhiều dầu mỡ.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/10/2025 cho thấy Nhân Mã chịu nhiều áp lực về tiền bạc và cảm xúc. Những lo lắng tài chính có thể khiến bạn mất tập trung trong công việc, đồng thời dễ cảm thấy căng thẳng, xúc động hơn bình thường. May mắn là gia đình và những người thân xung quanh sẵn sàng hỗ trợ, giúp bạn vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng hơn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 28/10/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định chi tiêu hay đầu tư. Đồng thời, đừng ôm hết mọi trách nhiệm và muộn phiền vào mình; hãy biết cách nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân và trân trọng những giá trị tích cực trong cuộc sống. Sự chia sẻ với người thân sẽ giúp bạn giảm bớt áp lực và cân bằng cảm xúc hiệu quả.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra ổn định nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực tài chính và cảm xúc. Giữ bình tĩnh, tập trung và nhờ sự hỗ trợ khi cần là cách tốt để vượt qua những tình huống căng thẳng.

Tài lộc: Tiền bạc có phần áp lực, có thể phát sinh những chi tiêu bất ngờ hoặc rủi ro nhỏ. Nên quản lý chi tiêu cẩn thận và tránh các quyết định đầu tư nóng vội.

Tình duyên: Gia đình và người thân là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm từ đối tượng tiềm năng; người có đôi nên chia sẻ thẳng thắn để giảm hiểu lầm và căng thẳng.

Sức khỏe: Cần chú ý đến sức khỏe, tránh căng thẳng kéo dài. Dành thời gian nghỉ ngơi, tập thể dục nhẹ nhàng và ăn uống điều độ sẽ giúp cải thiện tinh thần và thể chất.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/10/2025 cho thấy Ma Kết có một ngày tài lộc ổn định, công việc thuận lợi nếu tập trung và nỗ lực hết mình. Bạn có nhiều cơ hội để kiếm tiền, nhưng thành công sẽ đến khi biết kiềm chế cảm xúc và tránh xa những tranh cãi hay mâu thuẫn không cần thiết.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 28/10/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên duy trì thái độ bình tĩnh, tránh xa các cuộc cãi vã, đồng thời dành thời gian chăm sóc các mối quan hệ thân thiết. Sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè sẽ là chỗ dựa vững chắc, giúp bạn tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển sự nghiệp và củng cố các mối quan hệ tình cảm.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển tốt, cơ hội thăng tiến và phát triển năng lực xuất hiện. Tuy nhiên, nên tránh các tranh chấp nơi công sở để giữ bình an và tập trung đạt kết quả cao nhất.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có cơ hội thu nhập tốt nếu biết nắm bắt cơ hội và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Không nên để cảm xúc hay tranh chấp ảnh hưởng đến quyết định tiền bạc.

Tình duyên: Ngày thuận lợi về tình cảm, các mâu thuẫn trước đó được giải quyết êm đẹp. Mối quan hệ gia đình và tình cảm lứa đôi trở nên gắn bó, ấm áp nhờ sự quan tâm và chủ động làm lành của bạn.

Sức khỏe: Cần chú ý giữ sức khỏe, tránh căng thẳng và mệt mỏi. Dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, thư giãn tinh thần sẽ giúp bạn duy trì năng lượng và sự minh mẫn.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/10/2025 cho thấy Bảo Bình có một ngày cần tiết chế tính nghiêm khắc với bản thân. Bạn dễ tự tạo ra những rào cản vô hình, khiến tiến trình công việc và các kế hoạch cá nhân bị chậm lại. Ngày hôm nay cũng nhắc nhở bạn nên cân nhắc và thực hiện từng việc một thay vì gượng ép mình hoàn thành tất cả cùng lúc.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 28/10/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình hãy tận dụng những khoảnh khắc truyền cảm hứng để thúc đẩy bản thân, đồng thời tránh bị tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh. Chăm sóc sức khỏe bằng cách uống nhiều nước và các loại trà thanh nhiệt như Atiso sẽ giúp cơ thể mát gan, giải độc, giảm các biểu hiện nóng trong và mẩn ngứa.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển ổn định nếu bạn biết tập trung vào từng nhiệm vụ một. Không nên gượng ép bản thân, hãy làm từng bước và hoàn thiện kế hoạch đã đề ra.

Tài lộc: Tài chính duy trì ở mức khá, có thu nhập ổn định. Việc quản lý chi tiêu hợp lý và tránh quyết định vội vàng sẽ giúp nguồn tài chính của bạn cân bằng.

Tình duyên: Ngày hôm nay tình cảm ở mức trung bình, có thể gặp chút hiểu lầm hoặc khó khăn trong giao tiếp với người thân, nửa kia. Nên kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ để tránh tranh cãi.

Sức khỏe: Cần chú ý đến tình trạng nóng trong, mẩn ngứa và mệt mỏi do áp lực công việc. Uống nhiều nước, dùng trà Atiso và nghỉ ngơi hợp lý để thanh lọc cơ thể, cải thiện sức khỏe tổng thể.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/10/2025 cho thấy Song Ngư cần thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao. Thị phi xung quanh có thể khiến bạn gặp phải những hiểu lầm hoặc rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn hoặc đưa ra quyết định, tránh để lời nói của bạn gây tổn thương hoặc tạo cảm giác khó chịu cho người khác.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 28/10/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên tập trung vào kiểm soát cảm xúc và duy trì sự bình tĩnh. Trong công việc và các mối quan hệ, sự thận trọng sẽ giúp bạn tránh được những tranh cãi không cần thiết. Đồng thời, hãy tận hưởng những điều tích cực xung quanh, đặc biệt là tài chính ổn định, giúp bạn có thể thoải mái chi tiêu hợp lý hoặc thưởng cho bản thân một chút sau những ngày bận rộn.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển ổn định nếu Song Ngư giữ được thái độ thận trọng, tránh vướng vào thị phi nơi công sở. Khả năng xử lý tình huống linh hoạt sẽ giúp bạn duy trì uy tín và tránh rắc rối.

Tài lộc: Tình hình tài chính thuận lợi, nguồn thu ổn định. Bạn có thể cân nhắc chi tiêu cho bản thân hoặc những sở thích cá nhân, nhưng vẫn nên quản lý hợp lý để tránh tiêu xài quá tay.

Tình duyên: Ngày hôm nay tình cảm cần được quan tâm nhiều hơn, đề phòng những tác động từ bên ngoài hoặc tình địch tiềm ẩn. Chú ý lắng nghe, quan sát để duy trì sự hài hòa trong mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe tổng thể ổn định, nhưng bạn nên chú ý nghỉ ngơi đầy đủ và giảm áp lực tinh thần từ những rắc rối xã giao. Một buổi đi dạo nhẹ hoặc thiền định sẽ giúp tinh thần thư thái hơn.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/10/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.