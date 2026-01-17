Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc, giải U23 châu Á 2026 hôm nay

Trận U23 Uzbekistan đấu với U23 Trung Quốc bắt đầu lúc 18h30. Đội thắng trong trận đấu này là đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bán kết.

Nhận định U23 Uzbekistan đấu với U23 Trung Quốc

U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc không còn lạ lẫm với nhau. Hai đội bóng từng so tài và đối đầu với U23 Việt Nam tại 2 giải giao hữu trong năm 2025.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2026, vị thế của U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc trái ngược. U23 Uzbekistan đứng đầu bảng C và là một trong những đội bóng cạnh tranh chức vô địch. Trong khi đó, U23 Trung Quốc mới lần đầu tiên vượt qua vòng bảng và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

U23 Uzbekistan là ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch.

“Chúng tôi đã biết đội tuyển U23 Trung Quốc trong nhiều năm, bắt đầu từ cấp độ U20. Tôi cho rằng đội U23 Trung Quốc đang ở giai đoạn chín muồi và họ xây dựng lối chơi dựa trên sự tổ chức rất tốt", huấn luyện viên Ravshan Khaydarov nhận định.

Sức mạnh của U23 Trung Quốc nằm ở hàng thủ. Họ là đội duy nhất chưa thủng lưới lần nào tính đến thời điểm này của giải đấu. Thủ môn Li Hao của Trung Quốc đã có 16 pha cứu thua, nhiều nhất giải.

U23 Trung Quốc là tập thể được tổ chức tốt. Vấn đề của họ là hàng tấn công.

"Trong bóng đá, điều quan trọng là sự cân bằng. Tôi hài lòng với số cơ hội mà chúng tôi tạo ra nhưng không hài lòng với việc chỉ ghi được một bàn, bởi trong bóng đá chúng ta luôn phải tìm cách cải thiện", huấn luyện viên Antonio Puche nói.