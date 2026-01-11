Trợ lý Thủ tướng làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 69 của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng - Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng.

Trụ sở Văn phòng Chính phủ. (Ảnh: Anh Văn)

Với nhân sự vừa được kiện toàn, bộ máy lãnh đạo Văn phòng Chính phủ gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và 5 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, gồm các ông, bà: Nguyễn Sỹ Hiệp, Mai Thị Thu Vân, Đỗ Ngọc Huỳnh, Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Văn Thắng.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia.

Cơ quan này có chức năng bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể khác.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ gồm 17 đơn vị: Vụ Tổng hợp; Vụ Pháp luật; Vụ Kinh tế tổng hợp; Vụ Công nghiệp; Vụ Nông nghiệp; Vụ Khoa giáo - Văn xã; Vụ Quan hệ quốc tế; Vụ Nội chính; Vụ Tổ chức công vụ; Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I); Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể; Vụ Thư ký - Biên tập; Vụ Hành chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Chuyển đổi số; Cục Quản trị - Tài vụ; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.