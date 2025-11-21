Tôi sẽ đến với những đồng bào đã đói rét, giờ trắng tay, bạn đồng hành cùng tôi chứ?

(VTC News) -

Mấy ngày qua, tại những vùng bị mưa lũ chia cắt ở Nam Trung Bộ, các lực lượng quân đội, công an, chính quyền dồn toàn bộ sức lực, xuyên ngày xuyên đêm khẩn trương tiếp cận từng điểm dân cư, đón những người đang đứng đợi trên mái nhà sắp chìm trong nước, như tinh thần công điện của Thủ tướng: Tuyệt đối không để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời.

Khi lực lượng cứu trợ chưa thể đến, người dân vùng ngập sâu dựa vào chính mình và dựa vào nhau, với những tiếng gọi ấm lòng trong nước lạnh: “Có ai cần sang nhà tôi trú tạm không?”, “Đưa cháu bé qua đây, nhà tôi còn tầng trên!”; “Ai không còn chỗ về, lên đây hết! Nhà còn trống, cứ vào!”… Người ta đỡ nhau lên chỗ cao, trao nhau chiếc áo khô, tô mỳ nóng khi nước lũ cuồn cuộn qua sân, có khi còn chẳng biết mặt, biết tên người vừa vào nhà mình…

Mưa lớn kéo dài kết hợp thủy điện xả lũ khiến gần 68.000 ngôi nhà ở 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa chìm trong biển nước.

Người dân ở các tỉnh thành khác hay những thôn, xã ngập chưa sâu tại chính địa phương đang có lũ thắt lòng đợi kết quả của từng dòng tin kêu cứu trên mạng, khắc khoải theo dõi tình hình những đồng bào bám nóc nhà chờ cứu, hay lo lắng xem hình ảnh dân vùng bị cô lập nương tựa nhau khi cả nóc nhà cũng sắp chìm trong nước… Rất nhiều người trong chúng ta có cảm giác bất lực đến đau khổ vì rất muốn đưa đồng bào đang bị lũ bao vây đến nơi an toàn, khô ráo, muốn mang đến cho họ cơm nóng, nước sạch, áo ấm mà không thể vì bị biển nước mênh mông với những dòng chảy xiết cản ngăn.

Quả thật, khi nước ngập trắng trời, dù muốn ra tay giúp, phần lớn trong chúng ta chỉ có thể đợi, ủy thác việc cứu trợ cho lực lượng chức năng được trang bị đủ phương tiện và kỹ năng.

Ngày 21/11, Quân khu 5 đã điều xe thiết giáp đưa lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con đang bị nước lũ cô lập ở Đắk Lắk. Họ và các lực lượng khác của quân đội, công an, chính quyền, các tổ chức cứu trợ… đang cùng nỗ lực giải quyết vấn đề khẩn cấp nhất: Đảm bảo sự sống cho đồng bào, giữ cho họ an toàn, khỏe mạnh cho đến khi nước rút hoặc được đưa đến nơi an toàn.

Còn chúng ta, những người đang đợi tin và cầu nguyện cho đồng bào vùng lũ, có thể giúp đỡ theo cách khác, vì khi nước rút, cuộc chiến chống lại những ảnh hưởng của trận lũ lụt khủng khiếp này vẫn còn lâu mới kết thúc.

Nước rút đi sẽ phơi bày trên mặt đất những hậu quả tàn khốc của thiên tai: Những ngôi nhà đổ sập, đồ đạc và tài sản hoặc hư hỏng hoặc bị cuốn trôi; hoa màu cây trái cũng như lồng bè nuôi cá, tôm biến mất, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tan hoang…

Giữ được mạng, bao người ngẩn ngơ nhận ra mình tay trắng, không biết lấy gì mưu sinh; chưa kể dịch bệnh có thể bùng phát trên cả người lẫn vật nuôi, cây trồng còn lại.

Và còn những con người bị thương nặng, thập tử nhất sinh vì tai nạn trong mưa lũ; những người bị mất thân nhân khi dòng nước xiết cuốn trôi sinh mệnh, những đứa trẻ bị thiên tai biến thành con côi…

Cả nước với hàng triệu tấm lòng hảo tâm đã luôn hướng về người dân vùng lũ trong những ngày nước ngập trắng trời; nhưng họ cần sự đồng hành đó trong hành trình dài để chữa lành, phục hồi và tái thiết. Cần khối lượng lớn nhân tài vật lực để đưa cuộc sống của họ trở lại bình thường, để những nạn nhân đau thương nhất của lũ lụt cũng có một tương lai, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Mỗi người trong chúng ta hãy đưa một cánh tay, trao một cái ôm cho người dân vùng lũ bằng việc đóng góp một phần thu nhập của mình, như cách chúng ta vẫn làm những khi trên mảnh đất hình chữ S này, đồng bào ở vùng nào đó gặp thiên tai, thảm họa. Của ít lòng nhiều, dù bạn là doanh nhân, người làm công ăn lương, tiểu thương hay tài xế công nghệ, nếu thấy mình đang là chiếc lá lành, hãy đùm bọc, chắn gió phần nào cho những chiếc lá đang bị mưa gió lũ lụt làm cho tả tơi…

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả đến đồng bào miền Trung đang chống chọi mưa lũ lịch sử xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25052 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến đồng bào miền Trung sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.