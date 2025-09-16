Tiền điều hòa có nằm trong khoản thu phải đóng đầu năm học mới?

(VTC News) -

Năm học 2025-2026, Bộ Chính trị quyết định miễn 100% học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2 quy định nhà trường không được tổ chức thu tiền học thêm của học sinh như trước đây và kinh phí tổ chức dạy thêm sẽ lấy từ ngân sách.

Như vậy, từ năm học mới này, học phí và tiền học thêm là hai khoản nhà trường không được phép thu của học sinh.

Dù phụ huynh không phải đóng học phí cho con trong năm học tới, họ vẫn phải đóng các khoản thu khác như đồng phục; bảo hiểm y tế và các khoản thu khác.

Tiền điều hòa không phải là khoản thu bắt buộc mà phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của học sinh. (Ảnh minh hoạ)

Đồng phục

Theo Điều 9, Thông tư 26/2009, kinh phí cho việc may, mua, thuê, mượn đồng phục và lễ phục lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, đóng góp của học sinh, sinh viên hoặc các nguồn thu hợp pháp khác và phải được công khai thu, chi.

Bảo hiểm y tế học sinh

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Nghị định số 188/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có nội dung nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ 30% lên tối thiểu là 50%.

Hiện mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở (hiện áp dụng mức 2.340.000 đồng/tháng). Mức đóng bảo hiểm y tế đối với mỗi học sinh, sinh viên trong một năm là 4,5% x 2.340.000 x 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm.

Từ năm học tới, khi thực hiện mức hỗ trợ mới tối thiểu 50% từ ngân sách nhà nước, học sinh sẽ đóng tối đa 631.800 đồng/năm.

Một số khoản thu khác

Ngoài hai khoản trên, phụ huynh phải đóng thêm một số khoản tiền riêng thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh ở từng địa phương, hoặc thu theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân từng tỉnh/thành, gồm: tiền ăn, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú, quỹ lớp, học phẩm cho trẻ mầm non, nước uống.

Như vậy, tiền điều hòa không phải là khoản thu bắt buộc mà dựa trên nhu cầu thực tế của học sinh. Đây khoản tiền riêng thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh.