Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn, ông Trump chứng kiến

Hôm Chủ nhật, Campuchia và Thái Lan ký kết thỏa thuận mở rộng lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp làm trung gian trong suốt mùa hè để chấm dứt xung đột biên giới. Ông Trump cũng chứng kiến việc ký thỏa thuận này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ từng đe dọa sẽ tăng thuế quan đối với cả hai nước để buộc họ phải đồng ý chấm dứt giao tranh. Hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời khỏi nhà trong cuộc xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Fox News)

Tổng thống Trump chứng kiến ​​Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ký thỏa thuận ngừng bắn mở rộng tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Thỏa thuận này yêu cầu Thái Lan trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia đang bị giam giữ và cả hai nước bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới.

