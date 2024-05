Tây Ninh sẽ sông bố Vùng an toàn dịch bệnh

(VTC News) -

Ngày 14/5, tại TP Tây Ninh, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Tây Ninh, cùng các đơn vị tổ chức buổi họp báo về kế hoạch tổ chức lễ công bố Vùng an toàn dịch bệnh tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng công bố chuỗi sự kiện Lễ khánh thành Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh, Lễ công bố 7 dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2025 - 2030 và công bố Kế hoạch xuất khẩu sản phẩm gia cầm sang thị trường Halal.

Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết Việt Nam nhận thức rõ về tầm quan trọng của Vùng an toàn dịch bệnh với ngành Nông nghiệp, đặc biệt là ngành Chăn nuôi.

Ban tổ chức họp báo.

Cụ thể, theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), khi xuất khẩu các sản phẩm từ động vật và động vật bắt buộc phải tuân thủ các quy định, tiêu chí về Vùng an toàn dịch bệnh.

“Chúng ta muốn hướng tới xuất khẩu thì buộc phải tuân thủ các quy định này. Tại Việt Nam, vùng an toàn dịch bệnh đã được thực hiện trong nhiều năm qua và đã có kết quả tích cực trong việc giúp các sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu. Đến nay, thịt lợn đã xuất sang các thị trường như Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc); thịt gà đã xuất đi Nhật Bản”, ông Long nói.

Ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chia sẻ, năm 2024, đàn gia cầm của tỉnh có khoảng 10 triệu con, sản lượng thịt đạt 62.460 tấn. Cơ cấu chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô trang trại tập trung hướng chăn nuôi an toàn sinh học.

Theo ông Chiến, tỉnh Tây Ninh hiện có 116 trang trại chăn nuôi gia cầm với tổng đàn khoảng 9 triệu con. Trong đó, có 81 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận VietGAHP; có một vùng thuộc huyện Dương Minh Châu và 6 cơ sở cấp xã thuộc huyện Gò Dầu an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm và bệnh Newcastle trên gà; 71 cơ sở chăn nuôi khác được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh.

“Tây Ninh xác định xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật là quan trọng trong triển khai thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi. Do vậy, ngành nông nghiệp Tây Ninh sẽ tổ chức lại các khâu sản xuất, đẩy mạnh xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghệ tiên tiến”, ông Chiến nói.

Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tại họp báo, ông Gabor Fluit, Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn Hoàng Gia De Heus cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của Hà Lan trong việc thành lập vùng an toàn dịch bệnh, phân chia, cách ly các khu vực bị nhiễm bệnh hiệu quả nhằm tránh dịch bệnh lây lan sang các khu vực khác.

Đặc biệt là việc phân vùng an toàn dịch bệnh theo khái niệm của OIE, để giúp Việt Nam có thể xuất khẩu thịt sang nước khác một cách an toàn, tránh được các rào cản thương mại về an toàn thực phẩm.

“Nếu làm tốt vùng an toàn dịch bệnh, Việt Nam có thể xuất khẩu được thịt heo qua Nhật, Hàn Quốc, thậm chí có thể xuất khẩu ức gà sang châu Âu. Hiện giá trị ức gà Châu Âu cao gấp 2-3 lần ở Việt Nam”, ông Gabor Fluit phân tích.

Bên cạnh Lễ công bố Vùng an toàn dịch bệnh tỉnh Tây Ninh, ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn cũng chia sẻ thêm về chuỗi các sự kiện được tổ chức đồng loạt trong ngày 19/5.

Theo ông Hùng, chuỗi sự kiện bao gồm lễ khánh thành Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh, Lễ công bố 7 dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2025 - 2030 có tổng vốn đầu tư lên đến 2.500 tỷ đồng và công bố Kế hoạch xuất khẩu sản phẩm gia cầm sang thị trường Halal.

Những sự kiện nói trên cũng là hoạt động nằm trong chương trình hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hùng cho biết, sự kiện tại Tây Ninh dịp này với những điểm nhấn như: Quy mô ấn tượng (Công bố 7 dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2025 - 2030, thể hiện tầm vóc và tiềm lực của DHN); Kết nối đa điểm (kết nối trực tiếp 7 điểm cầu phụ với điểm cầu chính).

Bên cạnh đó, sự kiện còn được livestream trên các nền tảng số như: Fanpape của Đài Truyền hình Tây Ninh; Fanpage của Tập đoàn Hùng Nhơn, De Heus, Bel Gà và các đối tác trong chuỗi liên kết.

Song song với chuỗi sự kiện chính là lễ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa UBND tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn Hùng Nhơn, Tập đoàn De Heus và các đối tác gồm: Khảo sát, đầu tư xây dựng nhà máy ấp con giống hiện đại, công nghệ cao, xây dựng trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, cung cấp sản phẩm vịt giống và vịt thịt; Triển khai kế hoạch hợp tác, xây dựng và phát triển liên kết chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm gia cầm theo tiêu chuẩn Halal để xuất khẩu đi thị trường quốc tế và các nước Hồi giáo.

Theo ông Hùng, chuỗi sự kiện được tổ chức trong ngày 19/5 là bước chạy đà đầu tiên của chiến lược hợp tác mới giữa Tập đoàn Hùng Nhơn với De Heus. Theo đó, 2 tập đoàn cùng các thành viên sẽ xây dựng chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn.

Trong chuỗi liên kết này, 2 “đầu tàu” là De Heus và Hùng Nhơn cùng hệ thống liên kết chuỗi bao gồm: DHN, Bel Gà, Green Chicken, Visakan, Big Duchtman, Bio Agritech HN. Đây cũng là hướng đi đang được các tập đoàn toàn cầu theo đuổi, đó là mô hình “từ trang trại đến bàn ăn”. Dự kiến, mô hình này sẽ đạt doanh thu hàng tỷ USD vào năm 2030.