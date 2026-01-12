Sony dẫn đầu giải thưởng sản phẩm Hiệu suất Năng lượng cao nhất

(VTC News) -

Giải thưởng “Sản phẩm Hiệu suất Năng lượng cao nhất năm 2025” do Bộ Công Thương phối hợp cùng Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức.

Việc đồng thời được vinh danh bởi cơ quan chuyên môn và cộng đồng công nghệ Việt Nam đã tạo nên một bức tranh toàn diện về Sony tại thị trường Việt Nam.

Bước sang năm thứ năm triển khai, chương trình thu hút gần 1.000 đơn vị tham gia, với hàng trăm sản phẩm được thẩm định theo quy trình kiểm định nghiêm ngặt.

Trải qua quy trình đánh giá do Bộ Công Thương chỉ định, giải thưởng này nhằm giúp người tiêu dùng nhận diện các thiết bị tiết kiệm điện, đồng thời thúc đẩy mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ giải thưởng năm 2025, Sony Việt Nam được vinh danh với 4 giải thưởng dành cho hai dòng TV Mini LED cao cấp BRAVIA 5 (98 / 85 / 75 inch) và BRAVIA 7 (75 inch), sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe về hiệu suất năng lượng do chương trình đề ra.

Trước đó, tại Tinh Tế Awards 2025, Sony đã tạo dấu ấn nổi bật với 14 giải thưởng trên nhiều sản phẩm.

Sony được vinh danh là “Thương hiệu TV yêu thích”, đồng thời chiến thắng ở cả ba phân khúc kích thước màn hình là BRAVIA 5 98 inch, BRAVIA 8 II 65 inch và BRAVIA 2 II 55 inch.