Sinh viên mở 'lễ đường' ngay lớp học, chi 10 triệu tái hiện đám cưới miền Tây

(VTC News) -

Hình ảnh và video ghi lại đám cưới được tổ chức ngay trong lớp học thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chủ nhân của “đám cưới” này là nhóm 9 sinh viên năm thứ tư, chuyên ngành Quản trị lữ hành, trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội). Đây là bài tập của môn Quản trị sự kiện, trong đó yêu cầu sinh viên lên kế hoạch và tổ chức một sự kiện thực tế.

Nhóm chọn đám cưới miền Tây làm chủ đề để thể hiện khả năng sáng tạo, kỹ năng quản lý sự kiện và lan toả tình yêu với nét văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đám cưới diễn ra ngay trong lớp học (Video: NVCC)

Nhóm dành 2 tháng để chuẩn bị, từ khâu lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến triển khai toàn bộ hạng mục tổ chức như trang phục, đồ trang trí, kịch bản nội dung. Các thành viên tham gia ở các khâu lên kế hoạch và tổ chức sản xuất, nhóm trưởng phân công nhiệm vụ dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của mỗi cá nhân.

Nhóm sinh viên đầu tư chi phí 10 triệu đồng cho toàn bộ khâu tổ chức và trang trí.

Quy trình tổ chức “đám cưới” giúp sinh viên nâng cao kiến thức môn Quản trị sự kiện và vận dụng trực tiếp vào trải nghiệm tổ chức thực tế. Hoạt động này không chỉ tạo sự hào hứng trong học tập mà còn để lại những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình thực hiện bài tập.

"Sau buổi học, em được hiểu thêm quy trình tổ chức một sự kiện. Em còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng teamwork, kỹ năng giao tiếp, làm việc dưới áp lực và thấy tầm quan trọng của cảm xúc trong việc tạo trải nghiệm cho khách mời", Vũ Thị Phương Thảo - trưởng nhóm sinh viên nói.

(Ảnh: NVCC)

“Đám cưới” nhận được phản hồi tích cực và đánh giá cao từ giảng viên cũng như các sinh viên cùng lớp. Ở vai trò giảng viên môn học, TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Khoa Du lịch - Khách sạn, trường Đại học Kinh tế Quốc dân) bất ngờ trước phần thể hiện của các sinh viên. Sản phẩm cuối cùng vượt ngoài mong đợi về mức độ sáng tạo, sự đầu tư và khả năng áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành.

“Tôi chỉ đảm nhiệm vai trò truyền đạt kiến thức và hướng dẫn trong quá trình thực hành, còn các sinh viên luôn chủ động trong học tập. Sự sáng tạo và mức độ đầu tư từ thời gian chuẩn bị, công sức đến chi phí cho thấy các sinh viên yêu thích môn học và nghiêm túc với sản phẩm của mình".