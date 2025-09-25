Sẽ đình chỉ tuyển sinh khi trường đại học tuyển sai từ 30 người học

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 127 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, Bộ đề xuất phạt tiền 40-60 triệu đồng và đình chỉ hoạt động tuyển sinh 12 tháng đối với các đại học quá thời hạn 6 tháng mà không thành lập hội đồng trường theo quy định; quá thời hạn bổ nhiệm hiệu trưởng 6 tháng mà không thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng; thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng không đúng quy định của pháp luật.

Thời gian đình chỉ sẽ tăng lên 12-24 tháng nếu quá thời hạn 12-24 tháng trường vẫn chưa thực hiện những điều trên. Trường hợp quá thời hạn 36 tháng vẫn chưa thành lập hội đồng trường; quá thời hạn 36 tháng mà không thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng sẽ bị tước giấy phép hoạt động.

Các trường phải công bố thông tin tuyển sinh, đảm bảo tuyển sinh đúng phương thức. (Ảnh minh họa)

Với những vi phạm trong tuyển sinh như công bố chỉ tiêu vượt số lượng, không công bố thông tin tuyển sinh, tuyển sinh không đúng phương thức… ngoài phạt tiền 20-40 triệu đồng, Bộ GD-ĐT cũng đề xuất đình chỉ hoạt động tuyển sinh với các ngành tuyển sinh vi phạm trong 6-12 tháng.

Các trường phải buộc thỏa thuận với người học để chuyển sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển, đã nhập học sang ngành khác hoặc trường khác đáp ứng các điều kiện theo quy định. Nếu không được chấp nhận, trường phải hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí cho người học và giải quyết hậu quả nếu người học không chấp nhận thoả thuận chuyển đổi.

Trường hợp tuyển sinh sai đối tượng dưới 10 người học bị phạt 10-30 triệu đồng, từ 30 người trở lên bị phạt 110-150 triệu đồng. Ngoài ra, khi tuyển sai từ 30 người trở lên, trường sẽ bị đình chỉ tuyển sinh 12-18 tháng.

Cũng theo dự thảo, nếu số lượng tuyển vượt chỉ tiêu từ 3% trở lên ở bậc đại học, các trường cũng sẽ bị phạt tiền, trong đó mức phạt cao nhất là từ 50-70 triệu đồng khi tuyển vượt 3% trở lên, số lượng vượt từ 101 người học.

Bộ GD-ĐT cho biết, việc tăng mức phạt nhằm răn đe đối với trường vi phạm, bảo đảm quyền lợi tối đa cho người học.