Ra mắt Cuutro.jci.vn: 'Bản đồ Cứu trợ Sống'

(VTC News) -

Chỉ trong thời gian ngắn ra mắt, nền tảng đã tiếp cận tới hàng trăm nghìn người dân Việt Nam và nhận được lượng chia sẻ bài viết rộng rãi. Công cụ này được kỳ vọng sẽ giải quyết hiệu quả vấn đề thông tin cứu trợ bị phân tán, lãng phí và thiếu minh bạch kéo dài trong các mùa thiên tai.

cuutro.jci.vn do JCI Việt Nam phát triển, nhằm tạo ra một “BẢN ĐỒ CỨU TRỢ SỐNG”, nơi gom toàn bộ thông tin khẩn cấp và nguồn lực vào một nơi duy nhất. Nền tảng này được kỳ vọng trở thành giải pháp đột phá cho việc phân bổ cứu trợ kịp thời, đúng người, đúng lúc, và tránh trùng lặp điểm phát.

Hình ảnh web app Cuutro.jci.vn đang được sử dụng giúp kết nối những người cần cứu hộ với các nguồn lực bên ngoài.

Giải quyết vấn đề cứu trợ "nóng" nhất

Trong nhiều năm qua, thông tin về các điểm CẦN CỨU TRỢ và NGUỒN LỰC SẴN SÀNG HỖ TRỢ luôn bị phân mảnh trên mạng xã hội, nhóm chat. Điều này dẫn đến tình trạng: Nguồn lực đến chậm trễ, thậm chí trùng điểm phát hoặc đi nhầm nơi do thông tin thiếu xác thực; quá trình tiếp nhận – phân bổ thiếu minh bạch và đồng bộ; và các tổ chức khó tổng hợp và báo cáo để kêu gọi thêm nguồn lực hiệu quả.

Nền tảng cuutro.jci.vn đã giải quyết những bất cập này bằng cách cung cấp một giao diện dễ sử dụng, cho phép cập nhật thông tin real-time (thời gian thực).

"Ứng dụng cuutro.jci.vn là kênh giao tiếp quan trọng giữa Cộng đồng và các lực lượng/đơn vị hỗ trợ. Nó cung cấp thông tin về giao thông và tình hình khẩn cấp; giúp Cộng đồng gửi các phản ánh, thông tin thu thập về các điểm cần cứu trợ; theo dõi được tình trạng các phản ánh, lịch sử đã hỗ trợ, công bố công khai điểm phát – giờ phát để người dân chủ động, tra cứu nguồn lực sẵn có...”, nhà phát triển công bố trong phần giới thiệu.

Công cụ đa năng kết nối bốn bên

cuutro.jci.vn là nền tảng cộng đồng hướng đến việc kết nối nhanh chóng và minh bạch giữa: Người dân, hộ gia đình, trường học đang CẦN CỨU TRỢ; Nhà tài trợ/đơn vị hỗ trợ có thể ủng hộ tiền, hiện vật, nhân lực; Nhà cung cấp (NCC) đăng bán nhu yếu phẩm với giá hỗ trợ đặc biệt; và Ban điều phối, đội thiện nguyện, tình nguyện viên cùng cập nhật – giám sát – hỗ trợ phân bổ.

Với biểu mẫu rõ ràng, người dùng chỉ cần truy cập cuutro.jci.vn, chọn CẦN NHẬN hoặc CẦN CHO, điền thông tin và gửi. Thao tác đơn giản này giúp mọi người, dù ở vùng sâu vùng xa, cũng có thể tiếp cận được sự giúp đỡ một cách nhanh chóng. Nền tảng đảm bảo các giá trị cốt lõi: Dễ sử dụng, cập nhật real-time, và tạo được minh chứng – minh bạch – dễ báo cáo – dễ kêu gọi.

cuutro.jci.vn đặt mục tiêu là công cụ hữu ích trong các chiến dịch cứu trợ cộng đồng, lan tỏa hy vọng và kết nối dòng chảy nhân ái một cách thông suốt, kịp thời và hiệu quả nhất.