Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

(VTC News) -

Chiều 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục làm việc ngày thứ 2.

Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XX, nhiệm kỳ 2025 -2030 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 người.

Ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 - tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng đã bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh - giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh - tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An khoá XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 người.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 1-3/10 với sự tham gia của 500 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 200.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới".

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974. Quê quán: Xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Hải Bình), tỉnh Thanh Hóa. Từ 12/1997 đến 3/2020, ông công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Nguyễn Đức Trung từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020. - Từ 3/2020 đến 11/2024: Là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Từ 11/2024 đến 1/2025: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Từ 1/2025 đến 10/2025: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Tháng 10/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.