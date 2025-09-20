Những nguyên tắc khi thiết kế tầng áp mái

(VTC News) -

Trong kiến trúc nhà ở hiện đại, tầng áp mái trở thành xu hướng thiết kế được nhiều gia đình quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ tầng áp mái là gì và nguyên tắc khi thiết kế tầng áp mái.

Tầng áp mái là gì?

Tầng áp mái là không gian nằm ngay dưới phần dốc của mái nhà, thường được thiết kế với độ xiên dốc để phù hợp với cấu trúc mái nhà. Tầng áp mái thường có diện tích bằng hoặc nhỏ hơn diện tích sàn nhà.

Trước đây, tầng áp mái chỉ được dùng làm kho chứa đồ, tuy nhiên trong xu hướng kiến trúc mới, không gian này đã được tận dụng để làm phòng ngủ, phòng làm việc, phòng thờ hoặc không gian thư giãn.

Tầng áp mái giúp tăng thêm không gian sinh hoạt. (Ảnh: Khomaunhadep)

Ưu điểm của tầng áp mái là giúp tăng thêm không gian sinh hoạt mà không cần mở rộng diện tích xây dựng. Tầng áp mái tách biệt với các tầng dưới nên tạo không gian riêng tư, thích hợp làm phòng ngủ, phòng đọc sách hoặc nơi làm việc yên tĩnh.

Khi bố trí cửa sổ mái hợp lý, tầng áp mái có thể đón ánh sáng và gió trời, tạo không gian thoáng đãng, tiết kiệm điện chiếu sáng.

Tầng áp mái đóng vai trò như lớp đệm cách nhiệt, hạn chế tác động của thời tiết nóng hoặc lạnh đến các tầng phía dưới.

Nguyên tắc khi thiết kế tầng áp mái

Để tầng áp mái thực sự trở thành không gian sống tiện nghi, gia chủ cần chú ý những nguyên tắc thiết kế sau:

Chiều cao hợp lý

Tầng áp mái nên có chiều cao tối thiểu từ 2,4 – 2,7m để đảm bảo thông thoáng và tiện sinh hoạt. Nếu mái quá dốc hoặc quá thấp, cần cân nhắc bố trí nội thất sao cho không bị vướng.

Thông gió và lấy sáng

Nên bố trí cửa sổ mái hoặc giếng trời để tận dụng ánh sáng tự nhiên, đồng thời đảm bảo hệ thống thông gió giúp không gian luôn khô ráo, tránh ẩm mốc.

(Ảnh: Khomaunhadep)

Cách nhiệt và chống thấm

Đây là yếu tố quan trọng bởi tầng áp mái thường xuyên tiếp xúc với nắng mưa. Nên sử dụng vật liệu cách nhiệt, chống thấm chất lượng cao để bảo vệ không gian.

Phân chia không gian hợp lý

Nếu diện tích tầng áp mái rộng, có thể chia thành nhiều khu vực chức năng khác nhau. Tuy nhiên, nên ưu tiên các không gian đơn giản, ít vách ngăn để tạo sự thông thoáng.

Nội thất phù hợp

Chọn nội thất gọn gàng, đa năng, tránh cồng kềnh. Các kệ thấp, giường thấp hoặc bàn ghế nhỏ sẽ phù hợp với trần dốc đặc trưng của tầng áp mái.

Tạo điểm nhấn

Thay vì che khuất phần mái gây cảm giác bí bách, gia chủ có thể sử dụng giấy dán tường, sơn hoặc trần thạch cao để tạo điểm nhấn.