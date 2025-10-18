(VTC News) -

Chia sẻ tại tọa đàm “Giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền và giải pháp thu hút dân cư về khu đô thị mới”, ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi (Thắng Lợi Group) nhận định, sắp tới, triển vọng phát triển phân khúc nhà bình dân hay nhà ở vừa túi tiền sẽ rất lạc quan.

Trong 10 năm tới (tức là tầm 2035) thị trường sẽ chứng kiến hai phân khúc là nhà ở vừa túi tiền và nhà ở siêu sang bùng nổ. Đây là hai phân khúc sẽ dẫn dắt thị trường.

Cũng theo ông, trong câu chuyện phát triển nhà ở vừa túi tiền, hiện có hai phân khúc chính: nhà ở thương mại giá rẻ và nhà ở xã hội.

Nhà ở vừa túi tiền sẽ ồ ạt bung ra thị trường trong 10 năm nữa. (Ảnh minh họa)

"Tôi tin rằng thời gian tới sẽ có rất nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Riêng Thắng Lợi Group, chúng tôi đã đăng ký hai dự án nhà ở xã hội và đang chờ ba dự án khác", ông Quyền bày tỏ.

Sở dĩ có sự chuyển động mạnh mẽ như vậy theo ông Quyền là bởi 3 điểm nghẽn lớn trước đây của nhà ở xã hội đã được tháo gỡ phần lớn - khoảng 2,5 điểm nghẽn.

Thứ nhất là chi phí đầu vào, nay đã được xác định rõ hơn, minh bạch hơn.

Thứ hai là mức khống chế lợi nhuận. Trước đây, mức lợi nhuận 10% khiến doanh nghiệp rất rủi ro, chỉ cần sai một phép tính là có thể lỗ. Nay mức này đã được nâng lên 13%, và chúng tôi hy vọng sẽ còn được điều chỉnh linh hoạt hơn trong tương lai.

Thứ ba là đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, hiện cũng đã được mở rộng đáng kể, giúp thị trường có thêm người thụ hưởng thực sự.

"Những thay đổi này chắc chắn sẽ tạo ra một làn sóng mới các chủ đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Với doanh nghiệp, chỉ cần lợi nhuận trên 10%, tức là cao hơn lãi suất ngân hàng trong bối cảnh “tiền rẻ” hiện nay là đã có động lực để đầu tư rồi.

Tôi thật sự có một niềm tin rằng trong 10 năm tới, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ có cơ hội sở hữu căn nhà đầu tiên của mình. Đó là cơ hội mà các bạn không nên bỏ lỡ. Và để đạt được điều đó, chúng ta cần sự đồng hành của cả hệ thống, từ các cơ quan quản lý đến những doanh nghiệp lớn trong ngành, những ngân hàng “Big Four” của thị trường bất động sản Việt Nam", ông Quyền bày tỏ.

Hiện nay bốn ngân hàng lớn đều đã có những chương trình ưu đãi dành riêng cho người dưới 35 tuổi, với lãi suất chỉ khoảng 5,5% và thời gian ưu đãi kéo dài. Đây là một tín hiệu rất tích cực.

Sắp tới, Chính phủ cũng đang xem xét để điều chỉnh chính sách theo hướng tương tự, nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ những người đang trong giai đoạn bắt đầu hành trình an cư, lập nghiệp.

"Đó cũng là lý do khiến tôi có một dự báo khá lạc quan về thị trường bất động sản vừa túi tiền trong thời gian tới", ông Quyền nhấn mạnh.

Chia sẻ về mức giá nào được coi là rẻ, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng,nói về nhà ở giá rẻ, ông quan niệm là có hai loại. Một là nhà ở xã hội, đương nhiên là rẻ nhất. Hai là nhà ở thương mại giá phù hợp với thu nhập, và loại này rất cần có chính sách để phát triển.

Đối với nhà ở xã hội, mới đây ở Hà Nội vừa công bố một dự án nhà ở xã hội có giá lên tới 29,5 triệu đồng/m², thì phải nói là khá cao. Nhưng nếu tính toán kỹ thì giá 29,5 triệu, tạm làm tròn là 30 triệu đồng/m², một căn hộ khoảng 70m² sẽ có giá khoảng 2,1 tỷ đồng. Với mức giá đó, nếu được vay lãi suất 4,8% trong 25 năm, thì hoàn toàn người mua có thể trả được.

Còn với nhà ở thương mại giá phù hợp, theo ông Châu mức giá có thể xác định là dưới 3 tỷ đồng. Đối với loại hình này, chủ đầu tư không cần cơ chế đặc thù về quỹ đất hay thuế, mà chỉ cần ưu đãi về tín dụng. Ông kiến nghị nên mở rộng gói này cho cả nhà ở thương mại giá phù hợp, với mức lãi suất 5,9 - 6,1% mà các ngân hàng đang áp dụng hiện nay, là tương đối hợp lý.

Giải pháp khơi thông nhà vừa túi tiền

Ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cen Land cho rằng, trước hết, Nhà nước phải tiên phong giảm thuế tiền sử dụng đất, cần coi nguồn thu thuế sử dụng đất là nguồn ngân sách dài hạn bền vững, thay vì coi đây là nguồn thu ngắn hạn.

Các chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp để khơi thông cho nhà ở vừa túi tiền. (Ảnh minh họa)

Nếu coi tiền thuế sử dụng đất là nguồn thu ngắn hạn thì giá bất động sẽ đẩy lên rất cao, kéo theo doanh nghiệp sẽ rất khó bán, rất khó phát triển lâu dài. Nên coi là nguồn thu dài hạn từ từ để giúp doanh nghiệp lớn lên.

Bên cạnh đó, theo ông Vũ, nhà ở vừa túi tiền thì nên ở mức 2 tỷ đồng/căn hộ cho người trẻ, có thể là trả góp trong vòng nhiều năm. Ở hiện tại khoảng 80 năm đi làm không ăn uống gì thì mới mua được cái nhà ở Hà Nội, nên phải hướng đến cái việc đưa giá nhà xuống mức hợp lý. Muốn làm được giá hợp lý, doanh nghiệp vốn và vốn phải nhiều, phải dài và phải rẻ.

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu lại cho rằng, muốn giảm giá thì phải tăng nguồn cung. Nhưng tăng nguồn cung ở đây không phải tăng chung chung, mà là tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp, nhà ở vừa túi tiền.

Bên cạnh đó, để tăng được nguồn cung nhà ở giá phù hợp thì phải tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho những dự án đang bị ách tắc. Ông cho biết, theo Thủ tướng Chính phủ, hiện nay có 2.890 dự án đang vướng mắc cần phải tháo gỡ. Trước hết, cần tập trung xử lý, gỡ cho 2.890 dự án này.

Ngoài ra, theo ông Châu, phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận quỹ đất một cách công bằng, thông qua việc thực hiện Nghị quyết 171 của Quốc hội – về thí điểm cho phép nhận chuyển quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở (hoặc đang có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở) để thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Bàn về giải pháp hạ giá nhà, theo TS. Nguyễn Văn Đính, nhấn mạnh, cần đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án, đặc biệt là nhà ở xã hội và các dự án tại đô thị lớn, nhằm tăng nguồn cung thực chất cho thị trường.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bất động sản, vì đây là một trong những nguyên nhân khiến công tác điều tiết thị trường hiện nay còn kém hiệu quả. Cùng với đó, cần triển khai các trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý để tăng tính minh bạch và niềm tin trong các hoạt động giao dịch.

Ngoài ra, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, như đường vành đai, các tuyến metro, đường cao tốc, nhằm mở rộng không gian đô thị, thu hút doanh nghiệp đầu tư và tạo thêm lựa chọn nhà ở với giá phù hợp cho người dân.

Cuối cùng, theo ông, phải xây dựng cơ chế đa dạng hóa nguồn vốn cho thị trường bất động sản, thông qua quỹ đầu tư, quỹ trái phiếu hoặc các kênh huy động vốn mới, để giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và tiền ứng trước của khách hàng. Khi đó, việc hình thành và triển khai các dự án tương lai sẽ ổn định và bền vững hơn.