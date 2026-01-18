Người dân 'thủ phủ' trồng đào ở Hà Nội tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên đán

Làng đào La Cả, phường Dương Nội (Hà Nội), là một trong những làng trồng đào có lịch sử lâu đời của Thủ đô.
Những năm gần đây, diện tích trồng đào tại La Cả thu hẹp đáng kể. Năm 2025, các cơn bão lớn liên tiếp đổ bộ gây thiệt hại nặng cho nhiều nhà vườn. Không ít diện tích đào bị ngập úng kéo dài, cây chết hàng loạt, thậm chí có hộ mất trắng cả vụ, buộc phải chuyển sang trồng rau màu để duy trì sinh kế.
Bước vào vụ Tết Nguyên đán 2026, không khí tại làng đào La Cả dần sôi động trở lại. Từ sáng sớm, các nhà vườn tất bật đánh gốc, đưa đào vào chậu, chỉnh sửa dáng, thế.
Xe chở đào liên tục ra vào làng để giao cho khách đặt sớm. Dù chịu nhiều thiệt hại, người trồng đào vẫn nỗ lực duy trì sản xuất để kịp phục vụ thị trường Tết.
Theo chia sẻ của một chủ vườn có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng đào ở La Cả, những trận bão trong năm để lại hậu quả rất nặng nề. “Có vườn bị ngập sâu nhiều ngày, đào hỏng gần hết. Sau bão, chúng tôi phải cải tạo đất, chọn lại gốc giống, làm lại từ đầu. Khó khăn nhưng không thể bỏ nghề,” người này chia sẻ.
Thời tiết những tháng cuối năm nay được đánh giá khá thuận lợi cho cây đào. Nhiều gốc đào chậu lớn đã bắt đầu nở hoa, màu sắc tươi tắn.
Theo các nhà vườn, năm nay họ ít phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật để điều chỉnh thời điểm nở hoa, giúp giảm chi phí và rủi ro trong quá trình chăm sóc.
Anh Trần Quốc Minh, một chủ vườn trồng đào lâu năm cho biết, để đảm bảo nguồn cung, nhiều hộ ở La Cả thuê thêm đất tại các khu vực lân cận từ trước. “Diện tích trong làng giảm, lại thêm ảnh hưởng của bão, nên chúng tôi không thể chỉ trông chờ vào đất ở La Cả. Việc mở rộng vùng trồng giúp có đủ đào cung cấp cho Hà Nội và các tỉnh”, anh Minh nói.
Từ đầu tháng 1, nhiều chủ vườn đã lựa chọn những gốc đào đẹp nhất để đưa vào chậu, sẵn sàng phục vụ khách mua hoặc thuê dịp Tết. “Có khách đến xem từ sớm, thấy ưng là đặt luôn. Bán được cây mình chăm sóc suốt cả năm nên ai cũng phấn khởi”, anh Minh cho biết.
Hiện La Cả chủ yếu cung cấp hai dòng sản phẩm chính. Đào cành phục vụ nhu cầu của các hộ gia đình có giá phổ biến từ vài trăm nghìn đồng, tùy kích cỡ và thế cành.
Bên cạnh đó là đào gốc cỡ lớn để chậu, chủ yếu là đào rừng ghép, được nhiều cơ quan, doanh nghiệp và gia đình có không gian rộng lựa chọn. Các chậu đào này thường được thuê với giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng, tùy dáng thế và tuổi cây.
Theo các chủ vườn, dù trong làng không có chợ đào lớn nhưng phần lớn đào được bày bán tại các chợ hoa quen thuộc của Hà Nội có nguồn từ La Cả. Đây được coi là vùng trồng đào chủ lực, góp phần tạo nên không khí xuân cho Thủ đô.
Song song với việc cắt bán đào phục vụ Tết Nguyên đán 2026, nhiều nhà vườn ở La Cả đã bắt đầu ươm giống mới, chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo.
