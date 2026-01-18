Người dân 'thủ phủ' trồng đào ở Hà Nội tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên đán

Anh Trần Quốc Minh, một chủ vườn trồng đào lâu năm cho biết, để đảm bảo nguồn cung, nhiều hộ ở La Cả thuê thêm đất tại các khu vực lân cận từ trước. “Diện tích trong làng giảm, lại thêm ảnh hưởng của bão, nên chúng tôi không thể chỉ trông chờ vào đất ở La Cả. Việc mở rộng vùng trồng giúp có đủ đào cung cấp cho Hà Nội và các tỉnh”, anh Minh nói.