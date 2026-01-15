Nghiên cứu đầu tư Trung tâm xạ trị Proton ở Hòa Lạc

(VTC News) -

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn mới đây đã có ý kiến bằng Văn bản số 7622/BYT-KCB về Chủ trương đầu tư Trung tâm xạ trị Proton tại Hòa Lạc, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội. Mục tiêu quan trọng của dự án này là nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ung thư bằng giải pháp công nghệ mới, hiện đại... trên thế giới hiện nay.

Cụ thể, Bộ Y tế đánh giá cao việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển ngành y tế, nhất là các công nghệ, dịch vụ kỹ thuật cao của Bệnh viện trong việc chủ động đề xuất đầu tư Trung tâm xạ trị proton. Trong văn bản Bộ Y tế nêu rõ: “Xạ trị Proton hiện nay được xem là phương pháp điều trị ung thư tiên tiến với độ chính xác cao, giúp hạn chế các tác dụng phụ cấp tính và mãn tính.

Tuy nhiên, việc đầu tư Trung tâm xạ trị đòi hỏi phải có địa điểm, quỹ đất, cơ sở hạ tầng, nhân lực, vật lực… và quan trọng là phải căn cứ vào nhu cầu điều trị để bảo đảm công suất sử dụng thiết bị và tính bền vững của Trung tâm xạ trị Proton”. Để bảo đảm hiệu quả đầu tư và tránh lãng phí, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện tiếp tục nghiên cứu ý kiến của các chuyên gia, đơn vị liên quan trình Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ trương đầu tư Trung tâm xạ trị Proton tại Bệnh viện.

Việc đầu tự Trung tâm xạ trị Proton bằng nguồn vốn tự chủ là bước đi cụ thể hóa của Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội không phụ thuộc ngân sách Nhà nước, thúc đẩy phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và quan trọng nhất là phù hợp Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.