Nga phát hành lịch ảnh ông Putin, mỗi tháng một thông điệp truyền cảm hứng

(VTC News) -

Điện Kremlin đã phát hành lịch năm 2026 tôn vinh nhà lãnh đạo Vladimir Putin. Tờ lịch 12 trang này có những hình ảnh đẹp mắt về nhà lãnh đạo 73 tuổi. Trong các bức ảnh, ông thực hiện nhiều hoạt động thể thao mạnh mẽ trong môn judo, đi bộ xuyên núi, và chơi piano.

Tờ lịch 12 trang có những hình ảnh đẹp mắt về nhà lãnh đạo Nga, khi ông tham gia nhiều hoạt động như chơi môn judo, đi bộ xuyên núi, chơi piano.

Ấn phẩm lịch năm nay cũng đi kèm với một loạt thông điệp truyền cảm hứng cho mỗi tháng. Ví dụ, một thông điệp của ông Putin cho tháng Tám: "Công thức năng lượng của tôi: Ngủ ít, làm việc nhiều và đừng than vãn".

Một thông điệp khác cho tháng Một: "Biên giới Nga không bao giờ kết thúc".

Trong tờ lịch tháng Hai, với hình ảnh ông Putin chơi môn judo, thì đi kèm thông điệp: "Tôi là một chú chim bồ câu, nhưng tôi có đôi cánh sắt rất mạnh mẽ".

"Tôi nghĩ rằng Nga đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều trong hai hoặc ba năm qua vì chúng tôi đang trở thành một quốc gia thực sự có chủ quyền", thông điệp trong một bức ảnh khác.

Một số bức ảnh cho thấy ông Putin đi ô tô, mặc áo parka, trong khi những bức ảnh còn lại cho thấy ông đang thắp nến, nghe điện thoại và đọc diễn văn.

Những cuốn lịch này được bán với giá 3,5 USD (2,65 bảng Anh) và được treo trong các cơ quan chính phủ và nhà riêng, cũng như trường học, bưu điện và các tòa nhà công cộng khác.

Theo trang web Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết điều ông thích nhất ở các môn thể thao khác nhau là cảm giác mới lạ và mong muốn duy trì lối sống năng động. “Tôi thích tất cả những gì mới. Tôi thích học những điều mới, và chính quá trình đó mang lại cho tôi niềm vui” ông nói.

Ông Putin tin rằng võ thuật rèn luyện những phẩm chất và kỹ năng thiết yếu cho bất kỳ chính trị gia nào. Theo ông, judo rèn cả thể chất lẫn tinh thần: tăng sức mạnh, phản xạ, sức bền, khả năng tự chủ, cảm nhận thời điểm, nhìn ra điểm mạnh – yếu của đối thủ, hướng đến kết quả tốt nhất và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Ông Putin cũng yêu thích trượt tuyết từ lâu. Ông mô tả đây là môn thể thao năng động, đòi hỏi kỹ thuật và đem lại sự thư giãn, giữ gìn sức khỏe và tinh thần. Huyền thoại trượt tuyết Leonid Tyagachev nhận xét kỹ thuật của ông Putin rất vững và ông trượt với tốc độ cao.

Năm 2011, Putin từng hứa với các vận động viên tham dự Đại hội Thể thao mùa đông rằng ông sẽ học trượt băng. Ban đầu ông nghĩ mình sẽ không thể làm được. Tuy nhiên, sau khi đưa ra lời hứa, ông bắt đầu tập luyện.

Ông Putin dành hai tháng tập cùng huyền thoại Alexei Kasatonov, đôi khi vào sau nửa đêm. Đến giữa tháng 4, ông đã trượt vững và ngày 15/4/2011 tham gia buổi tập cùng các cầu thủ nhí, thậm chí ghi vài bàn.

Tổng thống Nga cũng có đam mê xe. Khi còn là sinh viên năm ba, ông sở hữu chiếc xe đầu tiên – một chiếc Zaporozhets trúng xổ số. Hiện ông vẫn ưu tiên xe Nga.

Dù công việc bận rộn, ông Putin cố gắng dành thời gian nghỉ ngắn và tận dụng chúng tối đa, vì ông tin rằng “thay đổi hoạt động là cách nghỉ ngơi tốt nhất".