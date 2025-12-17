Nam sinh suýt mất tinh hoàn sau cú va chạm khi tập võ

(VTC News) -

Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 15 tuổi trong tình trạng tinh hoàn sưng đau kéo dài sau chấn thương thể thao.

Theo lời kể, ba ngày trước khi nhập viện, trong lúc tập luyện karate cùng bạn bè, bệnh nhân bị va chạm mạnh vào vùng sinh dục. Do chủ quan và tâm lý e ngại, em không đến cơ sở y tế ngay mà chịu đau tại nhà. Khi tinh hoàn sưng nề, đau tăng, gia đình mới đưa bệnh nhân đi khám.

Thời điểm nhập viện đã là ngày thứ ba sau chấn thương. Tuy nhiên, qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định tinh hoàn vẫn còn khả năng bảo tồn. Bệnh nhân được phẫu thuật kịp thời, diễn biến sau mổ ổn định và xuất viện sau hai ngày điều trị.

Bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với bất kỳ chấn thương nào vùng hạ bộ. (Ảnh minh hoạ)

ThS.BS Cao Minh Phúc, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, cho biết tinh hoàn ít bị chấn thương do nằm ở vị trí trung tâm cơ thể, được bảo vệ bởi phản xạ tự nhiên và cấu trúc đàn hồi của bìu.

Tuy nhiên, khi chịu lực tác động trực tiếp mạnh, đặc biệt trong tai nạn giao thông, sinh hoạt, xô xát hoặc các môn thể thao đối kháng như bóng đá, bóng rổ, võ thuật, nguy cơ tổn thương tinh hoàn vẫn rất lớn.

Theo bác sĩ, chấn thương tinh hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp hơn ở thanh thiếu niên. Nhiều trường hợp nhập viện muộn do tâm lý e ngại, sợ gia đình biết hoặc chủ quan với mức độ chấn thương ban đầu, khiến việc điều trị phức tạp hơn, thậm chí có thể dẫn đến mất tinh hoàn và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản.

Các dấu hiệu cảnh báo chấn thương tinh hoàn gồm đau dữ dội hoặc âm ỉ vùng bìu, sưng nề, bầm tím, khó đi lại hay vận động. Khi xuất hiện những triệu chứng này, người bệnh cần được thăm khám chuyên khoa sớm.

Từ ca bệnh trên, ThS.BS Cao Minh Phúc khuyến cáo không nên chủ quan với bất kỳ chấn thương nào vùng hạ bộ. Người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện đau, sưng, bầm tím vùng bìu – bẹn, dù nguyên nhân là tai nạn thể thao hay sinh hoạt.

Trong thời gian chờ đi khám, người bệnh nên nằm nghỉ, kê cao bìu, chườm mát, mặc quần lót nâng đỡ, tuyệt đối không tự nắn chỉnh hay chườm nóng. Nếu có vết thương hở hoặc chảy máu, cần băng ép bằng gạc sạch trước khi đến bệnh viện.

Các bác sĩ cho rằng nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên và phụ huynh, sẽ giúp phát hiện sớm và xử trí kịp thời chấn thương vùng sinh dục, từ đó bảo vệ sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống lâu dài.