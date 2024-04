Năm nay mùa mưa ở Nam Bộ đến muộn

(VTC News) -

Chiều 4/4, trả lời VTC News, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mùa mưa năm 2024 ở Nam Bộ khả năng sẽ bắt đầu muộn hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo ông Quyết, trung bình nhiều năm mùa mưa bắt đầu từ khoảng cuối tháng 4 đến 10/5, năm 2023 bắt đầu từ khoảng ngày 10 - 20/5/2023. Năm nay, mùa mưa sẽ đến muộn hơn cả năm 2023.

Theo dự báo, mùa mưa năm 2024 đến muộn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. (Ảnh minh họa: P.Nga)

“Tổng lượng mưa trong mùa mưa cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 5 - 15%, tập trung vào nửa cuối mùa mưa, từ tháng 7 đến tháng 11/2024. Khả năng sẽ có những đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày, đặc biệt là ở các tỉnh miền Tây như Cà Mau, Kiên Giang”, ông Quyết nói.

Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết thêm, mùa mưa năm 2024 đến muộn và cũng kết thúc muộn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

“Sau khi mùa mưa bắt đầu là thời kỳ hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam và La Nina nên những đợt giảm mưa trong mùa mưa hầu hết không rõ ràng. Mưa vẫn còn xảy ra ở một vài nơi và thời gian giảm mưa không dài, chỉ khoảng 3 - 5 ngày. Đến cuối tháng 11/2024 mới kết thúc mùa mưa”, ông Quyết nói.

Đầu tháng 5 Nam Bộ vẫn còn những đợt nắng nóng trên diện rộng. (Ảnh minh họa)

Cũng theo ông Quyết, mùa nắng nóng năm 2024 kết thúc muộn với thời kỳ nắng nóng kéo dài hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo nửa đầu tháng 5 vẫn còn những đợt nắng nóng trên diên rộng dài ngày.

“Số ngày nắng nóng và nhiệt độ cao nhất trung bình trong các tháng nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong mùa nắng nóng năm nay từ 39 độ C - 39,5 C độ, xấp xỉ năm 2023. Nhiệt độ trung bình từ tháng 4 - 6/2024 cao hơn trung bình nhiều năm đáng kể (từ 1-2 độ C)”, ông Quyết thông tin thêm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 4/4/2024

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, vùng núi đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, vùng núi có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 32- 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C.