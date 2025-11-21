Mưa lũ khiến 52 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 3.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 6h30 ngày 21/11, mưa lớn, sạt lở ở miền Trung làm 52 người chết và mất tích.

Trong đó, 43 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 16, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4); 9 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1).

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán.

Thiên tai cũng khiến 168 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 79, Đắk Lắk 9, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 26); 67.717 nhà ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 39.517, Khánh Hòa 9.000). Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã (Khánh Hòa 50 xã/phường, Gia Lai 30 xã/phường, Đắk Lắk 34 xã/phường).

Báo cáo nêu rõ, 13.071 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.059 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88 ha thủy sản thiệt hại...

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Tối 20/11, từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Bộ Quốc phòng điều động 18.066 lượt cán bộ, chiến sĩ, 441 lượt phương tiện; Bộ Công an huy động 17.624 cán bộ chiến sĩ, 24.143 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cử 3 đoàn công tác phối hợp với các địa phương từ sớm để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả; tổ chức 2 đợt tin nhắn SMS đến 26,4 triệu thuê bao và 24,1 triệu tin nhắn Zalo cảnh báo người dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa lũ.

Các địa phương khẩn trương tổ chức sơ tán 18.408 hộ/61.035 người ra khỏi khu vực nguy hiểm; cho học sinh nghỉ học; chỉ đạo vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du (các thủy điện trên lưu vực sông Ba đã cắt giảm 96,3 triệu m³ góp phần giảm lũ cho hạ du).