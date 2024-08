Mưa lớn sắp trút xuống Bắc Bộ sau đợt nóng nóng gay gắt

(VTC News) -

Video: Ông Vũ Anh Tuấn chia sẻ về đợt mưa lớn diện rộng sắp trút xuống Bắc Bộ.

Chiều 9/8, ông Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã có những chia sẻ về mưa lớn diện rộng kéo dài khoảng 5 ngày sau đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc.

Ông Tuấn cho biết, từ những ngày đầu tháng 8/2024, nắng nóng xuất hiện diện rộng trên khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Sang ngày 3/8, vùng nắng nóng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Hiện nay, nắng nóng đã mở rộng ra toàn Bắc Bộ và Trung Bộ.

Nhiệt độ ghi nhận được trong đợt nắng nóng này phổ biến 36-38 độ C, tập trung nhiều trên các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ một số nơi lên 39 độ C như Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38,9 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 39 độ C và Tuy Hoà (Phú Yên) 38,9 độ C.

"Tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp thêm các hiệu ứng phơn là nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng này", ông Vũ Anh Tuấn thông tin.

Bắc Bộ sắp hứng mưa to trên diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Cũng theo ông Anh Tuấn, số liệu quan trắc mới nhất cho thấy, nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến 10/8, nhiệt độ cũng lên cao đỉnh điểm ở đợt này ngưỡng 36-38 độ C đối với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, nam Sơn La, Hoà Bình và khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có điểm cao trên 39 độ C.

Ngày 11/8, nắng nóng xu hướng dịu dần trên khu vực Bắc Bộ. Ở Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài, tuy nhiên khoảng 12-13/8, mức độ nắng nóng có thể suy giảm.

"Số liệu cập nhật mới nhất đến chiều nay cho thấy, đêm 10/8, trên khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ khả năng xuất hiện vùng hội tụ gió từ tầng thấp đến tầng cao. Do vậy, từ thời điểm này, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết cảnh báo.

Ông Anh Tuấn cho biết thêm, vùng mưa vừa, mưa to diện rộng này sau đó khả năng mở rộng ra toàn Bắc Bộ.

Tuy nhiên cần lưu ý, mưa thường xảy ra vào chiều tối đến đêm, do vậy tác động rất lớn đến khả năng phòng tránh cũng như quan sát.

Ngoài ra, do hội tụ gió tây nam tầng thấp phát triển lên tầng cao dầy, khả năng xảy ra các điểm mưa rất to, tuy nhiên tập trung trên khu vực hẹp, ở đây là không gian của tỉnh. Cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn nguy cơ rất cao gây ra lũ quét, trượt lở đất cũng như ngập úng ở đô thị, đặc biệt các tỉnh vùng phía Bắc.

"Theo nhận định của chúng tôi đến thời điểm hiện tại, đợt mưa này khả năng kéo dài đến sáng 15/8 trên khu vực Bắc Bộ", ông Vũ Anh Tuấn nói.

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm 10 ngày 11/8, Bắc Bộ mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong đó, vùng núi phía Bắc khả năng mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ chiều tối và đêm 11/8 đến ngày 15/8, Bắc Bộ có thể xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm.