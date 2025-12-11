Mở cửa ngôi nhà Gold Coast Vũng Tàu: Khám phá tuyệt tác kiến trúc bên vịnh

(VTC News) -

Cảm hứng kiến trúc Địa Trung Hải

Có những không gian sống được dày công kiến tạo từ khát vọng vượt lên những chuẩn mực thông thường. Tiểu khu S1 thuộc phân khu Limassol - siêu đô thị đảo Gold Coast Vũng Tàu 1.300ha là minh chứng sống động, khi hội tụ: thiết kế tối ưu, vị trí đắc địa và công năng đa lớp.

Ấn tượng đầu tiên thường bắt đầu từ ngôn ngữ kiến trúc. Không phô trương, cầu kỳ, S1.Limassol lựa chọn lối biểu đạt thanh thoát và tinh tế - gợi nhắc tới vẻ đẹp phóng khoáng của các thị trấn Địa Trung Hải chan hòa nắng gió, được tinh chỉnh hài hòa với đặc điểm khí hậu của miền Nam Việt Nam.

Phong cách kiến trúc tinh tế, trường tồn theo thời gian

Những dãy nhà nổi bật với gam màu ấm áp của đất nung và ánh nắng, mái ngói đỏ hòa cùng màu tường vôi nhã nhặn, những ô cửa vòm mềm mại và ban công rộng mở hướng ra mặt nước. Toàn bộ không gian được tổ chức theo trục mở, từ hiên nhà đến lối dạo ven bến luôn kết nối tới làn nước xanh, gợi lên cảm giác nghỉ dưỡng sang trọng hiếm có.

Không chỉ có tính thẩm mỹ trường tồn theo thời gian, lối kiến trúc tại S1.Limassol còn được phát triển cho cuộc sống lý tưởng: đón tối đa ánh sáng và gió trời, tản nhiệt nhanh, điều hòa không khí tốt, bền bỉ với khí hậu vùng biển và phù hợp đa dạng mục đích khai thác…

Khi mỗi căn nhà được đặt đúng tọa độ tỏa sáng

Bước tiếp vào không gian bên trong, cách tổ chức mặt bằng và bố trí công năng chính là những điểm nhấn tạo nên sự khác biệt cho các căn shophouse, biệt thự S1.Limassol. Bởi mỗi dòng sản phẩm tại đây đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, đặt ở những vị trí tối ưu để phát huy trọn vẹn giá trị.

Đầu tiên, dòng sản phẩm Park House/Water House được bố trí dọc các trục đường nội khu, nằm ngay gần hệ thống công viên chủ đề. Diện tích đất 120m2 được xây tối ưu với mật độ trên 85%, gồm 3 tầng và 1 tum, mặt tiền 6m, tầng 1 có thể kinh doanh dịch vụ thiết yếu như siêu thị mini, nhà thuốc… hoặc bố trí làm phòng khách - bếp. Các phòng ngủ khép kín ở tầng trên đều có ban công riêng, phù hợp để ở hoặc khai thác cho thuê lưu trú, mang đến không gian riêng tư giữa lòng khu đô thị sầm uất.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm có tính thương mại nổi bật chính là Boulevard Shop - những căn shophouse ở “tâm điểm chuyển động”, được bố trí bám sát hai trục thương mại “xương sống” là đại lộ 68m và thương lộ Limassol 31m. Nhờ đó, những căn shophouse này không chỉ kết nối dễ dàng với các phân khu khác của dự án, mà còn đón trọn dòng giao thương, dòng khách, dòng cư dân khổng lồ đổ về siêu đô thị đảo Gold Coast Vũng Tàu.

Tiềm năng kinh doanh Boulevard Shop đến từ dòng giao thương sầm uất

Các căn Boulevard Shop có diện tích từ 108-150m² với mọi chi tiết đều được tính toán tối ưu cho hoạt động thương mại: mật độ xây dựng tới 93%, mặt tiền rộng 6m, tầng 1 là không gian thoáng 81-93m². Thiết kế cửa kính thông tầng theo phong cách hiện đại, phù hợp nhiều mô hình, như: cửa hàng, nhà hàng – café, showroom, văn phòng đại diện… Đặc biệt đây là lựa chọn lý tưởng cho boutique hoặc mini hotel, phục vụ hơn 16 triệu lượt khách du lịch mỗi năm đến Vũng Tàu.

Đáng nói, điểm nhấn của cả Park House/Water House và Boulevard Shop là thiết kế hai cửa trước và sau tạo sự thuận tiện, uyển chuyển giữa hai công năng kinh doanh và lưu trú, tạo nên một ngôi nhà - hai nhịp sống.

Nếu như shophouse hình thành các tuyến thương mại sầm uất, thì dòng biệt thự của S1.Limassol lại mở ra một thế giới khác biệt - nơi cư dân tinh hoa tận hưởng nhịp sống thư thái và tĩnh tại. Trước hết là Duo Mansion – sản phẩm biệt thự song lập cao 3 tầng, nằm gần các dòng kênh và hệ thống tiện ích nội khu như: chuỗi công viên chủ đề, trường học, bể bơi, club house, nhà hàng, khách sạn, trường học liên cấp…

Với diện tích phổ biến 250m², Duo Mansion có mật độ xây dựng chỉ khoảng 51-54%, phần còn lại dành cho những “khoảng thở” sân vườn đầy tinh tế cùng khu BBQ ấm cúng. Mỗi căn biệt thự đáp ứng nhu cầu an cư đẳng cấp với gara đỗ xe, phòng khách, phòng ăn và bếp riêng biệt, 4 phòng ngủ có ban công riêng, phòng thay đồ, phòng đa năng và sân thượng rộng thoáng, cân bằng giữa sự gắn kết và riêng tư.

Đặc biệt hơn, Waterfront Mansion – dòng biệt thự đơn lập ven vịnh, mang đến một định nghĩa hoàn toàn mới về chuẩn mực tận hưởng và nghỉ dưỡng. Sở hữu đầy đủ những ưu thế của Duo Mansion nhưng giá trị độc tôn của các căn biệt thự ven vịnh này chính là “những dòng kênh xanh len sát thềm nhà”, tầm nhìn đắt giá ôm trọn mặt vịnh và công viên, vườn hoa, bến thuyền…

Diện tích đất 300m² với mật độ xây dựng chỉ 42,84% không chỉ cho phép bố trí thêm phòng sinh hoạt chung ở tầng 2 mà còn mở rộng không gian sân vườn, hồ bơi hay những khoảng hiên thư giãn - nơi chủ nhân có thể tận hưởng ánh nắng buổi sớm hay ngắm sóng gợn về chiều.

Bên vịnh xanh, cư dân tận hưởng bản hòa ca cuộc sống du dương và lấp lánh

Bản giao hưởng tiện ích, kiến tạo nhịp sống trọn vẹn

Chặng cuối hành trình “house tour” mở ra một hành trình rộng lớn hơn, khi nhịp sống của S1.Limassol được gắn liền với hệ tiện ích nội khu “all-in-one” của siêu đô thị đảo quốc tế Gold Coast Vũng Tàu. Ở khoảng cách đủ để cư dân có thể tiếp cận bằng vài bước chân là đường dạo bộ ven kênh, quảng trường, khu thể thao, tổ hợp outlet 85ha, chuỗi công viên chủ đề, trường học liên cấp, bể bơi, clubhouse, trung tâm chăm sóc sức khỏe, nhà hàng, khách sạn…

Nằm ngay cửa ngõ siêu đô thị đảo Gold Coast Vũng Tàu, tiểu khu S1.Limassol đang dần hình thành một đô thị biển hiện đại. Tại đó, mỗi ngôi nhà là là sự hòa quyện giữa kiến trúc tinh tế, tiện ích toàn diện và nhịp sống hài hòa giữa thiên nhiên nơi mỗi mét vuông đều kiến tạo giá trị sống và đầu tư trường tồn.