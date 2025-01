Màu sắc thực tế của các dòng Galaxy S25 khiến Samfan hụt hẫng

(VTC News) -

Màu sắc mới lộ diện

Dòng Galaxy S25 series vừa được Samsung công bố trong sự kiện Unpacked ngày 22/1 ở San Francisco (1h ngày 23/1 giờ Hà Nội).

Samsung tung chiến lược đi đầu về Galaxy AI với hàng loạt tính năng thông minh được hỗ trợ bởi con chip vi xử lý Snapdragon 8 Elite giúp dòng điện thoại mới tự xử lý các tác vụ thông minh liên quan đến AI (trí tuệ nhân tạo) một cách nhanh chóng. Nhưng độ mỏng nhẹ, thiết kế và đặc biệt là màu sắc mới là điều được nhiều người dùng quan tâm.

Theo đó, trong giải sản phẩm Galaxy S25 series, Galaxy S25 Ultra là mẫu máy được hưởng nhiều nâng cấp nhất.

Hỉnh ảnh thực tế màu sắc của Galaxy S25 Ultra (Nguồn: Samsung)

Sản phẩm có thiết kế mới hoàn toàn so với các thế hệ trước. Phần khung sườn được làm phẳng và bo cong 4 góc gần giống với hai model tiêu chuẩn thay vì bo tròn hai cạnh bên và vát phẳng phía dưới. Màn hình và mặt lưng cũng phẳng hơn, không còn cong về các cạnh. Sản phẩm vẫn trang bị bút S Pen như thế hệ trước.

Cùng với đó, Samsung vẫn sử dụng vật liệu titanium làm khung sườn cho Galaxy S25 Ultra. Hãng cũng cho biết chất lượng chất liệu đã được tăng lên giúp sản phẩm có sức bền hơn so với sản phẩm tiền nhiệm.

Galaxy S25 Ultra cũng mỏng hơn (8,2 mm so với 8,6 mm) và nhẹ hơn (218 gram so với 233 gram) so với Galaxy S24 Ultra.

Tại Việt Nam, Galaxy S25 Ultra cho đặt hàng trước từ 23/1 đến 13/2 với các lựa chọn màu sắc là xanh, đen, bạc và xám titan. Có ba phiên bản đều có bộ RAM 12Gb và chỉ khác nhau ở dung lượng bộ nhớ, khi 256 GB giá 34 triệu đồng, 512 GB giá 37,5 triệu đồng và 1 TB giá 44,8 triệu đồng.

Ngoại hình có đôi chút khác biệt, sản phẩm Galaxy S25 Ultra công bố không có phiên bản đặc biệt có RAM 16Gb như nhiều đồn đoán trước ngày ra mắt. (Nguồn: LanceUlanoff)

Trong giải sản phẩm, những dòng máy Galaxy S25 và S25 Plus được giữ thiết kế phẳng với bốn góc bo tròn quen thuộc. Vật liệu chế tạo khung sườn là armor aluminum, tuy nhiên Samsung cho biết S25 và S25+ mỏng hơn 15% so với thế hệ trước, máy cũng nhẹ hơn nhưng mức giảm chỉ 7 gram, khó nhận biết khi cầm.

Quá trình giới thiệu sản phẩm tại sự kiện, hãng điện thoại đến từ Hàn Quốc cũng không quên đề cập các nỗ lực “xanh” trên thế hệ Galaxy S25+ và S25, nhiều bộ phận bên ngoài được làm từ vật liệu tái chế.

Khung kim loại dùng hợp kim nhôm tái chế, còn pin sử dụng tối thiểu 50% coban được tái chế từ máy cũ hoặc pin lỗi sản xuất. Đây là lần đầu hãng áp dụng coban tái chế cho pin dòng Galaxy.

Máy có các lựa chọn màu sắc gồm bạc, xanh navy, xanh icy và xanh mint. Galaxy S25 có hai bản cấu hình với bộ nhớ 256 GB giá 23 triệu đồng, 512 GB giá 26,5 triệu đồng. Galaxy S25+ có giá 27 triệu đồng cho bản 256 GB và 30,5 triệu đồng cho bản 512 GB. Tất cả các phiên bản đều có RAM 12 Gb.

Galaxy S25 và S25 Plus được giữ thiết kế phẳng với bốn góc bo tròn quen thuộc. (Nguồn: Philip Berne / Future)

Như vậy, đúng như những thông tin rò rỉ trước thời điểm ra mắt, Galaxy S25 series không có mẫu màu vàng. Đây được xem là một điểm trừ khi thị trường châu Á, thị hiếu người mua quan tâm nhiều đến màu sắc, đặc biệt là phiên bản màu vàng thường tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc.

Trái ngược với điều đó, Apple cuối năm 2024 đã "tái sinh" phiên bản màu vàng trên chiếc iPhone mới nhất, được gọi là "Desert Titanium" (hay Titan Sa Mạc). Ngay lập tức màu sắc này đã trở thành hiện tượng và trở nên "cháy hàng" vào thời điểm bắt đầu mở bán tại Việt Nam.

Doanh số dự kiến tăng cao

Ngoài những chiến dịch truyền thông trước thềm sự kiện ra mắt, Samsung cũng cho ra mắt chương trình đặt gạch sản phẩm mới từ rất sớm, giảm giá bán sản phẩm Galaxy S24 series. Tại Mỹ, gói Samsung Care+ với Theft and Loss là gói bảo vệ cao cấp của Samsung, dịch vụ này cũng có chính sách không còn phải trả 29 USD cho mỗi lần thay màn hình như trước nữa. Thay vào đó người dùng sẽ được thay màn hình không giới hạn miễn phí... đây được xem là hành động "dọn đường" cho chiến dịch ra mắt sản phẩm mới.

Tham khảo tại các hệ thống phân phối di động uy tín hiện nay như CellphoneS, Viettel Store, SamCenter..., các model vừa ra mắt có mức giá lần lượt cho phiên bản tiêu chuẩn là 22,9 triệu đồng, 26,9 triệu đồng và 33,9 triệu đồng.

Người dùng đặt mua các dóng máy mới ra mắt của Samsung được nhận máy vào 8/2.

Đi kèm với mức ưu đãi cạnh tranh những trừ thẳng vào giá, trả góp hay khuyến mãi đi kèm gói cước, tặng gói bảo hành Samsung Care+ 6 tháng, tặng củ sạc nhanh...

Theo đại diện của chuỗi cửa hàng bán lẻ CellphoneS đánh giá, trong năm nay Samsung từ sớm đã có chính sách "đặt gạch" cho những người muốn xếp hàng sở hữu đầu tiên, đây là một chính sách mới nhận được nhiều sự quan tâm, dự kiến doanh số năm nay tăng trưởng hơn năm ngoái 20% và khách hàng chủ yếu đặt dòng S25 Ultra như mọi năm.

Sức hút của dòng S25 Ultra đến từ sự thay đổi về hình thức, màu sắc chủ đạo và các tính năng AI được nâng cấp, sẽ là một đột phá lớn về công nghệ mà bất kỳ ai cũng nên sở hữu.

Chương trình chính thức đặt trước bắt đầu từ 23/1- 8/2 và người dùng có thể bắt đầu nhận máy từ 8/2, đại diện hệ thống Viettel Store tiết lộ.