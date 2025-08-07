Lịch cúp điện hôm nay ngày 8/8/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 8/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 06h00 - 11h30 Mất điện trạm Vỹ Dạ 1. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay MBA Vỹ Dạ 1 (630kVA) 08/08/2025 từ 13h15 - 17h30 Mất điện trạm Cư Chánh 2. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay MBA Cư Chánh 2 (400kVA)

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 06h10 - 14h00 Mất điện trạm Địa Linh, Địa Linh 2, Hương Vinh 1, Hương Vinh 2. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Hoán chuyển thiết bị, MBA Hương Vinh 1 (250kVA) và MBA Thống Nhất 4 (400kVA), đấu nối hệ thống đo đếm tổng trạm Hương Vinh 1 08/08/2025 từ 06h30 - 13h30 Mất điện trạm Thống Nhất 4. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Hoán chuyển thiết bị, MBA Hương Vinh 1 (250kVA) và MBA Thống Nhất 4 (400kVA), đấu nối hệ thống đo đếm tổng trạm Thống Nhất 4

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 07h45 - 14h05 Mất điện trạm bơm Vĩnh Xương. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay MBA Bơm Vĩnh Xương từ 100kVA lên 250kVA, thay vỏ tủ hạ thế, thay cáp lộ tổng, thay TI đo đếm, thay AB thuộc TBA Bơm Vĩnh Xương

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 8/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.