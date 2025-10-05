Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 06/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/10/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm Nguyễn Chí Thanh 1, Nguyễn Chí Thanh 2, Nguyễn Chí Thanh 6, Hồ Xuân Hương. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Lắp xà, đấu nối đi TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 (XDM) tại khoản cột 100-1/7 đến cột 100-1/9 xuất tuyến 484 Huế 2.Xử lý tiếp xúc từ vị trí cột 100-1/1 đến vị trí 100-1/18 xuât tuyến 484 Huế 2. Căn lại dây lấy độ võng đảm bảo an toàn vượt đường Nguyễn Chí Thanh. Thi công đầu cáp ngầm trung thế tại đi TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm 2.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/10/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm Bắc Truồi (BBNT), Bắc Truồi 2 (BBNT), Nam Phổ Hạ (BBNT), Nam Phổ Hạ 2 (BBNT), Trường THPT An Lương Đông. Đội quản lý điện Hương Thủy Bọc cách điện nhánh rẽ Tây A XT 473 La Sơn từ vị trí 83/1 đến vị trí 83/12

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/10/2025 từ 13h00 - 15h00 Mất điện trạm Bơm Phú Hồ 2, Đông Di Đông, Đồng Miệu, CTCP Liên Minh. Đội quản lý điện Phú Vang Đấu nối sang tải tại các vị trí B10/5, B12/3 TBA Đồng Di Đông 1 sang TBA Di Đông 5

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/10/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Hồng Quảng 1, Hồng Quảng 2, Quảng Phước, Thị Trấn 2, Thị Trấn 8. Đội quản lý điện A Lưới Lắp đặt 02 chụp đầu cột + xà sứ tại vị trí 131/6 XT 471 TG Bốt Đỏ. Rãi kéo dây trung thế,đấu nối nghiệm thu đóng điện TBA Thị Trấn 5 (VT131/6/2)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 06/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.