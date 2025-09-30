  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/09/2025 tại Thành phố Huế

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 30/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 30/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

30/09/2025

từ 06h00 - 15h45

Mất điện trạm Kim Long 2, Nhân Tâm.Đội quản lý điện Bắc Sông HươngLắp xà và đấu nối TBA Nguyễn Phúc Nguyên (XDM) tại vị trí cột 164 XT 475 Huế 2

Lịch cúp điện phường Phú Bài

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

30/09/2025

từ 07h30 - 17h30

Mất điện trạm Thủy Dương 7, Thượng Lâm 2, Trường THPT Thực hành sư phạm (ĐH Huế), Thanh Dạ, cây xăng An Tây, Sân Golf Huế (CTCP Thiên An), CS Đèn Đường Võ Văn Kiệt. Đội quản lý điện Hương ThủyKéo dây chống sét từ VT 471Hue1-473Hue1_14 đến VT 471Hue1-473Hue1_30, di dời TBA Thanh Dạ theo kiến nghị UBND Phường Thanh Thủy

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

30/09/2025

từ 06h45 - 09h45

Mất điện trạm Vỹ Dạ 2.Đội quản lý điện Nam Sông HươngLắp đặt VTTB, chuyển cáp hạ thế TBA Vỹ Dạ 2 phục vụ đấu nối và san tải hạ thế TBA Vỹ Dạ 2 qua TBA Lâm Hoằng

Lịch cúp điện phường Thuận An

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

30/09/2025

từ 06h30 - 13h00

Mất điện trạm Lương Viễn 1, Lương Viễn 2, Lương Viễn 3, Lương Viễn 4, Lương Viễn 5, Thanh Lam, Thanh Lam 2, Viễn Trình.Đội quản lý điện Phú VangDi dời TBA Thanh Lam 2, lắp DCL 472-7/56/44/1 Lương Viễn

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

30/09/2025

từ 08h00 - 09h30

Mất điện trạm XLNT Lăng Cô.Đội quản lý điện Phú LộcCBM và thí nghiệm định kỳ TBA Xử Lý Nước Thải

30/09/2025

từ 09h45 - 11h15

Mất điện trạm Truyền Tải Lăng Cô.Đội quản lý điện Phú LộcCBM và thí nghiệm định kỳ TBA Truyền Tải Lăng Cô

30/09/2025

từ 13h30 - 15h00

Mất điện trạm mỏ đá Tam Lộc.Đội quản lý điện Phú LộcCBM và thí nghiệm định kỳ TBA Mỏ Đá Tam Lộc

30/09/2025

từ 15h15 - 16h45

Mất điện trạm Hải Quan Chân Mây.Đội quản lý điện Phú Lộc CBM và thí nghiệm định kỳ TBA Hải Quan Chân Mây

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 30/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
