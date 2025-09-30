Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/09/2025 tại Thành phố Huế

Lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 30/9/2025

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/09/2025 từ 06h00 - 15h45 Mất điện trạm Kim Long 2, Nhân Tâm. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Lắp xà và đấu nối TBA Nguyễn Phúc Nguyên (XDM) tại vị trí cột 164 XT 475 Huế 2

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/09/2025 từ 07h30 - 17h30 Mất điện trạm Thủy Dương 7, Thượng Lâm 2, Trường THPT Thực hành sư phạm (ĐH Huế), Thanh Dạ, cây xăng An Tây, Sân Golf Huế (CTCP Thiên An), CS Đèn Đường Võ Văn Kiệt. Đội quản lý điện Hương Thủy Kéo dây chống sét từ VT 471Hue1-473Hue1_14 đến VT 471Hue1-473Hue1_30, di dời TBA Thanh Dạ theo kiến nghị UBND Phường Thanh Thủy

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/09/2025 từ 06h45 - 09h45 Mất điện trạm Vỹ Dạ 2. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp đặt VTTB, chuyển cáp hạ thế TBA Vỹ Dạ 2 phục vụ đấu nối và san tải hạ thế TBA Vỹ Dạ 2 qua TBA Lâm Hoằng

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/09/2025 từ 06h30 - 13h00 Mất điện trạm Lương Viễn 1, Lương Viễn 2, Lương Viễn 3, Lương Viễn 4, Lương Viễn 5, Thanh Lam, Thanh Lam 2, Viễn Trình. Đội quản lý điện Phú Vang Di dời TBA Thanh Lam 2, lắp DCL 472-7/56/44/1 Lương Viễn

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/09/2025 từ 08h00 - 09h30 Mất điện trạm XLNT Lăng Cô. Đội quản lý điện Phú Lộc CBM và thí nghiệm định kỳ TBA Xử Lý Nước Thải 30/09/2025 từ 09h45 - 11h15 Mất điện trạm Truyền Tải Lăng Cô. Đội quản lý điện Phú Lộc CBM và thí nghiệm định kỳ TBA Truyền Tải Lăng Cô 30/09/2025 từ 13h30 - 15h00 Mất điện trạm mỏ đá Tam Lộc. Đội quản lý điện Phú Lộc CBM và thí nghiệm định kỳ TBA Mỏ Đá Tam Lộc 30/09/2025 từ 15h15 - 16h45 Mất điện trạm Hải Quan Chân Mây. Đội quản lý điện Phú Lộc CBM và thí nghiệm định kỳ TBA Hải Quan Chân Mây

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 30/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế