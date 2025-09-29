  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/09/2025 tại Quảng Ngãi

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 30/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 30/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

30/09/2025

từ 08h00 - 16h00

Mất điện trạm Chu Văn An, Đăk Hà 6, Đăk Hà 8, nhà hàng Quốc Tuấn.Đội quản lý điện Đăk HàĐội SCĐN tháo, đấu lèo tại vị trí 471DAHA_1/38 2. Công ty TNHH Lộc Phát thi công lắp đặt nâng công suất TBA Đăk Hà 8.

30/09/2025

từ 08h00 - 16h00

Mất điện trạm Cầu Vồng, Cầu Vồng 2.Đội quản lý điện Đăk HàCông ty TNHH Thương mại và Xây lắp Lộc Phát thi công chuyển dây hạ thế sau TBA Cầu Vồng, sang đường dây trung thế xây dựng mới thuộc TBA Cầu Vồng 2, để thu hồi cột hạ thế cũ. - Đội QLĐ Đăk Hà chuyển công tơ khách hàng sang đường dây trung thế xây dựng mới

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 30/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
