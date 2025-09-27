Lịch cúp điện hôm nay ngày 28/09/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 28/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Pleiku

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện trạm Nguyễn Viết Xuân 5, Lê Duẩn 4, Trương Định, Lý Nam Đế, Bến xe cũ, Nguyễn Viết Xuân 1, Làng Chuet, Dã Tượng. Đội quản lý điện Pleiku Công ty TNHH MTV tư vấn và Xây lắp Ánh Vinh: San tải TBA Làng Chuet (mã lộ: AC5348621) – XT 471TG.TBA, TBA Dã Tượng (AC535030) – XT 471TG.TBA, TBA Lê Duẩn 4 (mã lộ: AC5341121) - XT 471TG.TBA cho TBA Trương Định 3 – XT 471TG.TBA (XDM) 28/09/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Phạm Văn Đồng 1, Nguyễn Chí Thanh 3, Nguyễn Thị Định, Phạm Văn Đồng 7, Lê Đại Hành 1, Thôn 2 Trà Bá, Làng Lang, Làng Khương. Đội quản lý điện Pleiku Công ty TNHH MTV Phú Hạnh: San tải TBA Làng Khương (mã lộ: AC5348591) – XT 478DHO và TBA Nguyễn Chí Thanh 3 (mã lộ: AC5340541) – XT 471TG.TBA cho TBA Hàn Mặc Tử – XT 471TG.TBA (XDM)

Lịch cúp điện phường Bồng Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 07h00 - 16h30 Mất điện trạm An Mỹ, UBND Hoài Thanh, Mỹ An, An Lộc, An Lộc 2, Cầu Mương Cát, An Dinh 2, Ngọc Sơn Nam, Tài Lương 2, Tài Lương 3, Vôi Nhơn Tân 2, Tài Lương 5, Chợ Gò Dưa, Ngọc Sơn Nam 2, Gò Quánh, Bà Triệu, Mỹ An 2, 3730 KVA công ty TNHH SXTM & DV Thiên Phát, công ty TNHH MTV An Hiếu Thảo, Chiếu Sáng Số 2 Ven Biển, Nhà Máy Sản Xuất Nệm Sơn, Nhà Điều Hành Thiên Phát, Đội quản lý điện Bồng Sơn Tổ QLKT BS: Thay bu long hệ xà, thay sứ đứng, dây néo ĐZ 22 KV Từ cột C100 đến C133-XT 473 HNH

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn Bắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 07h00 - 13h00 Mất điện trạm Nguyên Liêm 2, Nguyên Liêm 3. Đội quản lý điện Phú Tài Tổ QLKD-ĐQLPT: Thay TI định kỳ TBA TBA Nguyên Liêm 3 C477/18/3 XT 478 LMY 28/09/2025 từ 13h45 - 16h45 Mất điện trạm Canh Hiển 3, Bưu điện Vân Canh. Đội quản lý điện Phú Tài Tổ QLKD-ĐQLPT: TThay TI định kỳ TBA Canh Hiển 3 tại C175-2/5 XT 479 VCA

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 13h45 - 17h15 Mất điện trạm văn phòng Đại biểu Quốc Hội và trạm nâng áp Thiên Phúc. Đội quản lý điện Quy Nhơn Tổ Hotline 1: Tháo lèo, tháo FCO, tháo dây 22kV, tháo xà NR Ủy Ban Tỉnh, nâng xà đấu nối FCO NR VP Đại Biểu Quốc Hội bằng phương pháp hotline Tại cột 104 XT 481/QNH2

Lịch cúp điện xã Chư Sê

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 07h00 - 09h00 Mất điện trạm NLMT Khang Điền. Đội quản lý điện Chư Sê Đội thí nghiệm Điện Gia Lai: Kiểm định TI các TBA NLMT Khang Điền 28/09/2025 từ 09h30 - 16h30 Mất điện trạm NLMT NN Hữu Hạnh, NLMT Nông nghiệp QHTT, NLMT Nông nghiệp Ngọc Quý. Đội quản lý điện Chư Sê Đội thí nghiệm Điện Gia Lai: Kiểm định TI các TBA NLMT Ngọc Quý, Hữu Hanh, QHTT

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Gia Lai ngày 28/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.